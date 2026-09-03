Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengonfirmasi perekrutan talenta muda Brasil Denner dari Corinthians dengan kontrak delapan tahun
Chelsea konfirmasi perekrutan Denner
Menyusul penutupan jendela transfer musim panas, Chelsea telah mengonfirmasi kedatangan Denner Alves melalui situs resmi mereka. Bek sisi kiri berusia 18 tahun itu bergabung dengan klub dari Corinthians dan akan langsung masuk ke skuad Cobham Next Gen yang baru berganti nama.
Pernyataan resmi klub berbunyi: "Chelsea dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan Denner dari klub Brasil Corinthians, dengan bek sayap tersebut menandatangani kontrak hingga 2034." Klub London itu telah mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan, dengan menambahkan Denner ke tim akademi yang sebelumnya sudah kedatangan Harrison Bettoni dan Alfie Osborne pada awal musim panas ini.
Denner bersinar untuk Corinthians dan Brasil
Denner bergabung dengan sistem akademi Corinthians pada usia 13 tahun dan dengan cepat menanjak melalui jenjang mereka. Tahun lalu, remaja itu bersinar saat tim U-20 Corinthians finis sebagai runner-up di Piala Pemuda Sao Paulo.
Sepanjang kompetisi tersebut, Denner mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist, termasuk mencetak gol pembuka di final melawan Sao Paulo. Di luar pencapaiannya di level klub, bek sayap itu juga tampil mengesankan di panggung internasional. Ia merupakan pemain timnas junior Brasil dan menjadi anggota kunci skuad U-17 yang berhasil menjuarai Kejuaraan Amerika Selatan U-17 pada 2025.
Hubungan keluarga dengan bek Arsenal
Menurut laporan media Brasil, Denner adalah sepupu bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes. Jika bek sayap muda itu mampu meniru kesuksesan kerabatnya di Premier League, Chelsea telah mendapatkan talenta papan atas. Perekrutan ini menutup musim panas yang sibuk bagi Chelsea, yang telah menghabiskan lebih dari £300 juta untuk merekrut pemain seperti Morgan Rogers dan Maxence Lacroix. Sebaliknya, klub itu menghasilkan sekitar £400 juta dari penjualan pemain. Sebagian besar pemasukan itu didapat ketika Enzo Fernandez bergabung dengan Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan biaya fantastis £125 juta, disusul kepergian Tosin Adarabioyo dan Marc Guiu.
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk pemain muda itu?
Pemain berusia 18 tahun itu kini akan memulai proses adaptasinya ke sepak bola Inggris dengan berlatih bersama skuad Cobham Next Gen Chelsea. Bek muda tersebut akan berupaya menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan barunya dan mengesankan para pelatih akademi. Jika ia melanjutkan perkembangan pesatnya, pemain Brasil itu bisa segera mendorong diri untuk mendapatkan peluang di tim senior dan berpotensi menghadapi sepupunya dalam derby London di masa depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami