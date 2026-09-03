Menyusul penutupan jendela transfer musim panas, Chelsea telah mengonfirmasi kedatangan Denner Alves melalui situs resmi mereka. Bek sisi kiri berusia 18 tahun itu bergabung dengan klub dari Corinthians dan akan langsung masuk ke skuad Cobham Next Gen yang baru berganti nama.

Pernyataan resmi klub berbunyi: "Chelsea dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan Denner dari klub Brasil Corinthians, dengan bek sayap tersebut menandatangani kontrak hingga 2034." Klub London itu telah mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan, dengan menambahkan Denner ke tim akademi yang sebelumnya sudah kedatangan Harrison Bettoni dan Alfie Osborne pada awal musim panas ini.