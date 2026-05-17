Chelsea mengonfirmasi penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru dengan kontrak empat tahun - serta mengumumkan tanggal dimulainya tugas mantan pelatih Real Madrid tersebut

Berbeda secara mencolok dari penunjukan-penunjukan baru-baru ini seperti Mauricio Pochettino dan Enzo Maresca, Alonso diberi gelar 'Manajer' alih-alih 'Pelatih Kepala'. Perubahan yang halus namun signifikan ini mengisyaratkan bahwa ia akan memiliki wewenang yang lebih luas dalam hal perekrutan dan operasional klub jangka panjang. Keputusan ini mencerminkan keinginan akan seorang pemimpin yang mampu memimpin skuad bernilai tinggi yang selama ini kurang memiliki arahan yang konsisten.

Berbicara mengenai perannya yang baru, Alonso mengatakan: "Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan bidang olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi. Ada talenta hebat dalam skuad dan potensi besar di klub sepak bola ini, dan akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk memimpinnya. Sekarang fokusnya adalah pada kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi."



