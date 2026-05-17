Chelsea mengonfirmasi penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer baru dengan kontrak empat tahun - serta mengumumkan tanggal dimulainya tugas mantan pelatih Real Madrid tersebut
The Blues telah bertindak tegas untuk mengamankan target utama mereka, dengan mengonfirmasi bahwa Alonso akan resmi mengambil alih kendali pada 1 Juli 2026. Pelatih berusia 44 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, sebuah langkah yang memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi skuad yang telah menghabiskan pekan-pekan terakhir musim ini di bawah kepemimpinan sementara Calum McFarlane.
Kedatangan Alonso dipandang sebagai langkah besar bagi petinggi Chelsea, yang sangat ingin menunjuk sosok dengan rekam jejak yang signifikan di Eropa. Setelah mencapai kesepakatan penuh dengan kelompok pemilik klub, mantan maestro lini tengah ini diharapkan dapat mengulangi keunggulan taktis yang membuatnya membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga tanpa kekalahan yang bersejarah hanya dua musim lalu.
Jabatan manajerial menandakan pergeseran kekuasaan
Berbeda secara mencolok dari penunjukan-penunjukan baru-baru ini seperti Mauricio Pochettino dan Enzo Maresca, Alonso diberi gelar 'Manajer' alih-alih 'Pelatih Kepala'. Perubahan yang halus namun signifikan ini mengisyaratkan bahwa ia akan memiliki wewenang yang lebih luas dalam hal perekrutan dan operasional klub jangka panjang. Keputusan ini mencerminkan keinginan akan seorang pemimpin yang mampu memimpin skuad bernilai tinggi yang selama ini kurang memiliki arahan yang konsisten.
Berbicara mengenai perannya yang baru, Alonso mengatakan: "Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan bidang olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi. Ada talenta hebat dalam skuad dan potensi besar di klub sepak bola ini, dan akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk memimpinnya. Sekarang fokusnya adalah pada kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi."
Revolusi taktis di Stamford Bridge
Identitas taktis The Blues akan mengalami perubahan besar-besaran, dengan mantan pelatih Real Madrid tersebut diperkirakan akan menerapkan formasi 3-4-2-1 yang menjadi ciri khasnya di Jerman. Formasi ini dianggap sangat cocok dengan skuad saat ini, terutama bagi pemain seperti Cole Palmer. Ada harapan besar di internal klub bahwa Alonso dapat menjadi katalisator untuk membuka potensi penuh para bintang seperti Palmer, sama seperti saat ia mengawasi kebangkitan Florian Wirtz dan Jeremie Frimpong.
Meskipun masa tugasnya yang sulit selama tujuh bulan di Real Madrid berakhir awal tahun ini, dewan direksi Chelsea mengandalkan cetak biru Leverkusen miliknya untuk mengembalikan klub ke kejayaannya. Penunjukan ini datang pada saat yang kritis bagi tim asal London tersebut, yang ingin melupakan musim yang diwarnai oleh peluang-peluang yang terlewatkan dan performa domestik yang tidak konsisten.
Menghadapi musim yang sulit
Pengumuman penunjukan Alonso ini terjadi setelah masa introspeksi bagi klub, yang baru-baru ini menelan kekalahan tipis 1-0 dari Manchester City di final Piala FA. Kapten klub, Reece James, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para pendukung setelah kembali mengalami kekecewaan di Wembley, sambil mengakui bahwa performa tim kurang memuaskan jika dibandingkan dengan standar yang diharapkan dari lambang klub.
"Kami tampil di bawah standar musim ini. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar atas kurangnya hasil. Ini sangat sulit. Saya berharap kami segera bangkit," kata sang kapten kepada situs web resmi klub. Dengan Alonso yang akan mengambil alih pada bulan Juli, harapan adalah bahwa hasil mengecewakan dari musim ini akan segera menjadi bagian dari masa lalu saat klub memasuki fase kedua yang sangat dinantikan dari proyek BlueCo.