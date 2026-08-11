ZUMA Press Wire
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Chelsea mengonfirmasi kepergian Filip Jorgensen saat sang kiper bergabung dengan RC Strasbourg dengan status pinjaman selama satu musim
Kiper Chelsea resmi dipinjamkan
Chelsea secara resmi telah mengonfirmasi kepergian kiper 24 tahun Jorgensen ke klub Ligue 1 Strasbourg dengan status pinjaman selama semusim tanpa opsi pembelian. Penjaga gawang asal Denmark itu memilih pindah ke Prancis setelah waktu bermainnya di Stamford Bridge berkurang drastis dalam setahun terakhir. Strasbourg merekrut sang kiper untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan pemain yang memiliki pengalaman terbukti di level tertinggi Eropa.
- Pro Sports Images
Chelsea kirim harapan peminjaman
Kepindahan ini menandai babak baru bagi Jorgensen setelah mencatatkan 36 penampilan untuk Chelsea sejak didatangkan dari Villarreal pada musim panas 2024. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada Selasa pagi, jajaran petinggi Chelsea memberikan dukungan penuh untuk petualangan sang kiper di Prancis: "Kami menantikan untuk mendukung Filip sepanjang waktunya di Prancis. Semoga sukses, Filip!"
Kiper Denmark itu mencari menit bermain
Kepindahan ke Alsace menjadi peluang krusial bagi Jorgensen untuk menghidupkan kembali kariernya setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan Chelsea menjuarai UEFA Conference League pada Mei 2025 dan meraih gelar Piala Dunia Antarklub FIFA pada musim panas yang sama. Meski tampil 12 kali di empat kompetisi berbeda dan membantu tim mencapai semifinal di kedua piala domestik musim lalu, ia kehilangan posisinya sebagai kiper utama dari Robert Sanchez. Strasbourg memanfaatkan kemitraan strategisnya dengan Chelsea untuk memperkuat lini belakangnya.
- Getty Images Sport
Kampanye baru menanti klub-klub
Strasbourg, yang finis di peringkat kedelapan Ligue 1 musim lalu, akan memulai kampanye baru mereka dengan laga tandang yang menantang melawan Marseille pada 21 Agustus. Sementara itu, Chelsea membuka kampanye Premier League 2026-27 dengan derbi London melawan Fulham tiga hari kemudian. Jorgensen diharapkan bisa segera beradaptasi ke dalam skuad Strasbourg untuk mengamankan posisi starter di bawah mistar menjelang laga pembuka musim yang kompetitif.
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