Kepindahan ke Alsace menjadi peluang krusial bagi Jorgensen untuk menghidupkan kembali kariernya setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan Chelsea menjuarai UEFA Conference League pada Mei 2025 dan meraih gelar Piala Dunia Antarklub FIFA pada musim panas yang sama. Meski tampil 12 kali di empat kompetisi berbeda dan membantu tim mencapai semifinal di kedua piala domestik musim lalu, ia kehilangan posisinya sebagai kiper utama dari Robert Sanchez. Strasbourg memanfaatkan kemitraan strategisnya dengan Chelsea untuk memperkuat lini belakangnya.