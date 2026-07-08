Chelsea mengonfirmasi kedatangan Geovany Quenda dengan kontrak jangka panjang setelah pemain remaja tersebut menyelesaikan proses transfernya dari Sporting CP

Dalam pernyataan resmi, Chelsea mengonfirmasi kedatangan Quenda dari Sporting, di mana penyerang berbakat tersebut telah berkomitmen untuk membela klub asal London tersebut selama delapan tahun ke depan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea telah membayar biaya transfer sebesar €50 juta untuk mendapatkan jasanya, yang menandai berakhirnya masa-masa gemilangnya di Portugal.

Quenda meninggalkan Sporting setelah mencatatkan 86 penampilan di semua kompetisi, mencetak sembilan gol, dan memberikan 17 assist. Ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Sporting pada musim debutnya, dengan tampil dalam 54 pertandingan saat klub tersebut meraih gelar ganda domestik. Klub asal Portugal tersebut kehilangan seorang pemain kunci, namun Chelsea mendapatkan aset serbaguna yang mampu bermain sebagai sayap atau bek sayap.



