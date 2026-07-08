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Chelsea mengonfirmasi kedatangan Geovany Quenda dengan kontrak jangka panjang setelah pemain remaja tersebut menyelesaikan proses transfernya dari Sporting CP
Pemain sayap pemecah rekor pindah ke Stamford Bridge
Dalam pernyataan resmi, Chelsea mengonfirmasi kedatangan Quenda dari Sporting, di mana penyerang berbakat tersebut telah berkomitmen untuk membela klub asal London tersebut selama delapan tahun ke depan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea telah membayar biaya transfer sebesar €50 juta untuk mendapatkan jasanya, yang menandai berakhirnya masa-masa gemilangnya di Portugal.
Quenda meninggalkan Sporting setelah mencatatkan 86 penampilan di semua kompetisi, mencetak sembilan gol, dan memberikan 17 assist. Ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Sporting pada musim debutnya, dengan tampil dalam 54 pertandingan saat klub tersebut meraih gelar ganda domestik. Klub asal Portugal tersebut kehilangan seorang pemain kunci, namun Chelsea mendapatkan aset serbaguna yang mampu bermain sebagai sayap atau bek sayap.
- AFP
Kesuksesan di Silverware dan kebanggaan bergabung dengan Chelsea
Quenda tiba dengan koleksi trofi yang mengesankan untuk seorang remaja, setelah menjuarai Primeira Liga dan Piala Portugal bersama Sporting pada tahun 2025, serta mengangkat trofi Nations League bersama Portugal. Berbicara mengenai kepindahannya, Quenda mengungkapkan kegembiraannya atas langkah besar ini dalam kariernya. "Rasanya luar biasa bisa berada di sini," kata Quenda.
"Chelsea adalah tim hebat dan saya sangat antusias untuk bermain di Stamford Bridge," ujarnya. "Klub ini telah menunjukkan kepercayaan kepada pemain seperti saya dan saya bangga berada di sini, bangga menjadi bagian dari klub ini."
Keinginan untuk bekerja sama dengan Xabi Alonso
Selain prestasi di level domestik, Quenda memegang rekor sebagai pemain Portugal termuda yang mencetak gol di Liga Champions. Ia juga masuk dalam Tim Terbaik Turnamen pada Kejuaraan Eropa U-21 tahun 2025. Meskipun belum pernah tampil untuk tim nasional senior Portugal, ia telah beberapa kali dipanggil.
Pemain sayap ini sangat bersemangat untuk terus berkembang di bawah asuhan manajer barunya. "Saya sangat antusias untuk bekerja sama dengan rekan-rekan setim dan manajer, Xabi Alonso. Saya adalah pemuda yang sangat pekerja keras dan suka membantu tim saya. Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang memiliki mentalitas yang tepat untuk membantu rekan-rekan setim dan yang selalu memberikan yang terbaik bagi klub demi meraih trofi."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea dan Quenda?
Quenda kini akan bergabung dengan skuad Chelsea saat mereka bersiap menghadapi rangkaian pertandingan pramusim mendatang. Para penggemar pasti tak sabar ingin melihat apakah Xabi Alonso akan menempatkannya di posisi penyerang atau sebagai bek sayap. Dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai €50 juta, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi, dan ia mungkin akan segera tampil perdana dengan seragam biru.
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