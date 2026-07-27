Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengincar transfer mengejutkan untuk Jordan Henderson, yang kini bisa didatangkan secara gratis hanya setahun setelah pindah ke Brentford
Perubahan dalam strategi perekrutan
Menurut SunSport, Chelsea sedang merencanakan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bintang Brentford, Henderson, seiring klub tersebut terus merombak pendekatan mereka di bursa transfer. Setelah beberapa jendela transfer yang hampir sepenuhnya berfokus pada perekrutan pemain muda berpotensi tinggi, The Blues kini beralih ke pemain berpengalaman yang sudah teruji untuk menyeimbangkan skuad mereka.
Gelandang tersebut baru bergabung dengan Brentford dengan kontrak dua tahun pada musim panas lalu, setelah menghabiskan 18 bulan bersama raksasa Belanda, Ajax. Namun, tim asuhan Keith Andrews mungkin bersedia mengakhiri kontraknya, sehingga memungkinkan Henderson bergabung dengan The Blues melalui transfer gratis. Hal ini akan memungkinkan Henderson untuk memperpanjang kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa sekaligus membantu Chelsea mengatasi kendala finansial mereka.
- Getty Images Sport
Chelsea bukanlah satu-satunya klub yang tertarik
Meskipun usianya yang semakin bertambah, Henderson tetap menjadi sosok yang berpengaruh di kancah internasional. Baru-baru ini, ia menjadi bagian dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026, di mana ia dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh di balik layar. Meskipun menit bermainnya di lapangan terbatas pada satu penampilan singkat sebagai pemain pengganti, kehadirannya di kamp pelatihan sangat dihargai oleh staf pelatih.
The Blues bukanlah satu-satunya klub Liga Premier yang memantau situasi ini, karena dua klub papan atas lainnya yang tidak disebutkan namanya diyakini tertarik pada pemain internasional yang telah mencatatkan 90 penampilan ini. Namun, Chelsea tampaknya memimpin perburuan ini seiring dengan meningkatnya minat mereka terhadap berbagai tokoh senior.
Sunderland menggagalkan transfer Xhaka
Chelsea telah berupaya mendatangkan pemain berpengalaman pada musim panas ini, yakni gelandang Sunderland Granit Xhaka, yang sebelumnya tampil gemilang di bawah asuhan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Namun, klub asal Wearside itu dengan tegas menolak segala upaya untuk melepas bintang andalan mereka, yang kontraknya di Stadium of Light masih berlaku hingga musim panas 2028.
Sikap tegas Sunderland semakin diperkuat oleh manajer Regis Le Bris, yang dengan tegas menyatakan bahwa “topik ini sudah ditutup” terkait kemungkinan kepindahan ke Stamford Bridge. The Black Cats memandang pemain internasional Swiss tersebut sebagai sosok yang sangat tak tergantikan untuk kampanye Liga Europa mereka mendatang dan tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya, sehingga mendorong Chelsea untuk mengalihkan fokus ke upaya mendatangkan Henderson.
- AFP
Karier Henderson dalam angka
Henderson telah tampil dalam 694 pertandingan sepanjang kariernya bersama klub-klub yang pernah ia bela – Coventry City, Sunderland, Liverpool, Al-Ettifaq, Ajax, dan Brentford – dengan mencetak 41 gol dan memberikan 87 assist. Gelandang ini meraih delapan trofi sepanjang kariernya, semuanya bersama Liverpool, terutama gelar juara Liga Premier musim 2019-20 dan gelar juara Liga Champions 2019. Ia juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Premier musim 2020.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami