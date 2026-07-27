Chelsea mengincar transfer mengejutkan untuk Jordan Henderson, yang kini bisa didatangkan secara gratis hanya setahun setelah pindah ke Brentford

Menurut SunSport, Chelsea sedang merencanakan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bintang Brentford, Henderson, seiring klub tersebut terus merombak pendekatan mereka di bursa transfer. Setelah beberapa jendela transfer yang hampir sepenuhnya berfokus pada perekrutan pemain muda berpotensi tinggi, The Blues kini beralih ke pemain berpengalaman yang sudah teruji untuk menyeimbangkan skuad mereka.

Gelandang tersebut baru bergabung dengan Brentford dengan kontrak dua tahun pada musim panas lalu, setelah menghabiskan 18 bulan bersama raksasa Belanda, Ajax. Namun, tim asuhan Keith Andrews mungkin bersedia mengakhiri kontraknya, sehingga memungkinkan Henderson bergabung dengan The Blues melalui transfer gratis. Hal ini akan memungkinkan Henderson untuk memperpanjang kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa sekaligus membantu Chelsea mengatasi kendala finansial mereka.



