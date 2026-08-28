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enzo fernandez(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Chelsea mengincar Lamine Camara saat Enzo Fernandez mendekati pintu keluar transfer ke Manchester City

E. Fernandez
L. Camara
Chelsea
Monaco
Premier League
Ligue 1

Chelsea telah mengidentifikasi gelandang Monaco Lamine Camara sebagai pengganti hemat biaya untuk Enzo Fernandez, yang semakin dekat dengan transfer ke Manchester City. Potensi perombakan di lini tengah itu terjadi setelah manajer Xabi Alonso memilih untuk tidak memasukkan Fernandez ke dalam skuad untuk laga piala baru-baru ini, dengan alasan kekhawatiran atas energi, persiapan, dan hasrat sang pemain secara keseluruhan untuk bersaing demi klub.

  • Chelsea siapkan pengganti untuk gelandang yang akan menuju Manchester City

    Chelsea telah menjadikan Lamine Camara sebagai target transfer potensial seiring pemain Argentina itu semakin dekat menuju kepindahan ke Etihad. Menurut talkSPORT, Fernandez kini berada di tahap akhir dari kepindahan besar untuk bereuni dengan Enzo Maresca di Manchester City.

    Chelsea dikabarkan memasang banderol £120 juta untuk gelandang tersebut, dan mereka berharap menginvestasikan kembali sebagian dari biaya itu untuk Camara. Monaco meminta antara £50 juta dan £60 juta pada musim panas ini. Crystal Palace baru-baru ini mendapat penolakan atas tawaran £35 juta, sementara Liverpool juga ditawari kesempatan untuk merekrut Camara sebelum bursa transfer ditutup.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Xabi Alonso pertanyakan hasrat setelah dicoret dari skuad piala

    Spekulasi seputar kepergian Fernandez meningkat ketika Xabi Alonso mencoretnya dari skuad Chelsea untuk kemenangan mereka atas Luton Town di Carabao Cup.

    Alonso sebelumnya menyatakan bahwa Fernandez akan dimainkan, tetapi kemudian sang manajer mengisyaratkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu tidak memiliki mentalitas yang tepat.

    Menjelaskan pencoretan tersebut, Alonso berkata: "Kami membutuhkan para pemain yang berada dalam situasi terbaik untuk bermain. Kami perlu mempertimbangkan semuanya, pemain yang sedang dalam momen bagus, pemain yang tidak merasakan energi itu untuk bermain. Bagi saya, sangat penting mereka merasakan hasrat untuk bermain dan melakukan persiapan yang baik."

  • Bintang Monaco muncul sebagai penguat ideal di lini tengah

    Alonso juga mengonfirmasi bahwa ia mengadakan percakapan pribadi dengan Fernandez setelah latihan pada Rabu sebelum membuat keputusan finalnya. Alonso menambahkan: "Kami berbicara dan kami memutuskan akan lebih baik untuk tidak menjadi bagian dari skuad. Dia adalah pemain top."

    Jika Fernandez menuntaskan transfernya, Chelsea siap melanjutkan pembicaraan mereka dengan perwakilan Camara. Camara memantapkan dirinya di Monaco setelah bergabung dengan biaya €15 juta dua tahun lalu, dengan memenangkan penghargaan Pemain Muda Afrika Terbaik Tahun Ini. Ia mencatatkan 29 penampilan liga musim lalu, mencetak dua gol dan menyumbang tujuh assist.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Apa selanjutnya untuk Chelsea dan Fernandez?

    Chelsea akan berupaya menuntaskan kepergian Fernandez ke Manchester City dalam beberapa hari ke depan sambil mempercepat upaya mereka untuk merekrut Camara. Jika berhasil, Camara akan bergabung dengan lini tengah Chelsea yang banyak mengalami perubahan dan sudah mencakup rekrutan musim panas Valentin Barco dan Jordan Henderson. Alonso kini harus menjalani hari-hari terakhir bursa transfer sambil mempersiapkan skuadnya untuk laga-laga Premier League yang akan datang.

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