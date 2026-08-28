Chelsea telah menjadikan Lamine Camara sebagai target transfer potensial seiring pemain Argentina itu semakin dekat menuju kepindahan ke Etihad. Menurut talkSPORT, Fernandez kini berada di tahap akhir dari kepindahan besar untuk bereuni dengan Enzo Maresca di Manchester City.

Chelsea dikabarkan memasang banderol £120 juta untuk gelandang tersebut, dan mereka berharap menginvestasikan kembali sebagian dari biaya itu untuk Camara. Monaco meminta antara £50 juta dan £60 juta pada musim panas ini. Crystal Palace baru-baru ini mendapat penolakan atas tawaran £35 juta, sementara Liverpool juga ditawari kesempatan untuk merekrut Camara sebelum bursa transfer ditutup.