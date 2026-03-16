Chelsea 'mengincar' bintang Bayern Munich dalam upaya mereka mengatasi masalah krusial melalui transfer musim panas

Kim mengalami masa-masa yang naik-turun di Jerman sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Napoli. Meskipun membantu tim asuhan Vincent Kompany meraih gelar juara musim lalu, ia kini berada di urutan ketiga di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah dalam hierarki tim musim ini. Ia baru tampil sebagai starter sebanyak 12 kali di Bundesliga, dan sering kali hanya dijadikan opsi rotasi mewah bagi Bayern.

Manajer Bayern, Vincent Kompany, dengan cepat meredam spekulasi adanya ketegangan, dengan menyatakan bulan lalu: “Akan ada rotasi ketika semua pemain dalam kondisi fit. Bukan berarti ada yang melakukan kesalahan. Kami membutuhkan persaingan yang sehat. Menyingkirkan seseorang tidak berarti apa-apa, itu hanyalah keputusan yang harus diambil – akan ada keputusan lain dan kemudian yang lain lagi. Hari ini, giliran Kim dan lain kali Anda akan bertanya kepada saya tentang orang lain.”