Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Chelsea 'mengincar' bintang Bayern Munich dalam upaya mereka mengatasi masalah krusial melalui transfer musim panas

Chelsea dilaporkan bertekad untuk merombak lini pertahanan mereka musim panas ini dan kabarnya telah "menghubungi" Kim Min-jae terkait kemungkinan kepindahannya ke Stamford Bridge. Ketertarikan The Blues terhadap pemain berusia 29 tahun itu muncul seiring upaya mereka untuk menambah kehadiran pemain berpengalaman dalam skuad muda yang telah mengalami kesulitan dalam hal konsistensi dan cedera sepanjang musim ini.

  • Chelsea menargetkan Kim sebagai incaran utama di lini pertahanan

    Meskipun Chelsea saat ini memiliki beberapa opsi di posisi bek tengah, termasuk Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, dan Levi Colwill yang sudah lama absen karena cedera, tim perekrutan tampaknya sedang mencari tambahan pemain baru. Bintang asal Korea Selatan tersebut, yang pindah ke Bavaria melalui kesepakatan yang menjadikannya pemain Asia termahal dalam sejarah, dianggap sebagai profil ideal untuk memimpin pertahanan klub London tersebut, menurut informasi terbaru dari jurnalis Christian Falk.

    Situasi di Allianz Arena

    Kim mengalami masa-masa yang naik-turun di Jerman sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Napoli. Meskipun membantu tim asuhan Vincent Kompany meraih gelar juara musim lalu, ia kini berada di urutan ketiga di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah dalam hierarki tim musim ini. Ia baru tampil sebagai starter sebanyak 12 kali di Bundesliga, dan sering kali hanya dijadikan opsi rotasi mewah bagi Bayern.

    Manajer Bayern, Vincent Kompany, dengan cepat meredam spekulasi adanya ketegangan, dengan menyatakan bulan lalu: “Akan ada rotasi ketika semua pemain dalam kondisi fit. Bukan berarti ada yang melakukan kesalahan. Kami membutuhkan persaingan yang sehat. Menyingkirkan seseorang tidak berarti apa-apa, itu hanyalah keputusan yang harus diambil – akan ada keputusan lain dan kemudian yang lain lagi. Hari ini, giliran Kim dan lain kali Anda akan bertanya kepada saya tentang orang lain.”

  • Biaya transfer dan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya

    Terlepas dari sikap Kompany di depan publik, Bayern Munich dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan penjualan jika harganya sesuai. Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub raksasa Jerman itu bersedia melakukan negosiasi jika ada tawaran antara €30 juta (£26 juta) dan €40 juta (£34,5 juta). Penilaian harga ini telah membuat beberapa klub papan atas Eropa waspada menjelang bursa transfer musim panas.

    Chelsea bukanlah satu-satunya yang memantau situasi ini, karena raksasa Italia AC Milan berencana untuk bergerak dengan harapan dia akan mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A. Inter dan Tottenham juga dikabarkan tertarik pada mantan pemain Napoli tersebut, yang membuka peluang terjadinya perebutan antar-klub.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea dan Bayern?

    Kim diharapkan bisa tampil saat Bayern berusaha mengamankan kemenangan dengan mudah dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta, dengan keunggulan agregat 6-1 yang meyakinkan menjelang leg kedua. Sementara itu, kebutuhan mendesak Chelsea akan pertahanan yang kokoh akan kembali menjadi sorotan saat mereka berusaha menyelesaikan tugas berat untuk membalikkan defisit 5-2 dari leg pertama melawan Paris Saint-Germain.

