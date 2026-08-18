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Chelsea mengidentifikasi pengganti Enzo Fernandez di Premier League, yang juga menjadi target Manchester City, saat Chelsea bersiap menghadapi kepergian besar-besaran
City meningkatkan upaya untuk memburu bintang Argentina
Ketertarikan Manchester City terhadap Fernandez kian meningkat setelah awal musim yang sulit bagi bos baru Enzo Maresca. Besarnya tantangan itu terlihat saat kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield, hasil yang diperparah oleh kabar bahwa jangkar lini tengah Rodri semakin dekat dengan kepindahan senilai £65 juta ke Barcelona. Kekosongan mendadak ini memaksa City melirik London Barat, meski mereka baru-baru ini melewati tenggat waktu untuk mengajukan tawaran, dengan Chelsea telah menetapkan harga £120 juta untuk pemain internasional Argentina tersebut.
Meski melewatkan tenggat itu, City tetap bertekad untuk merekrut pemenang Piala Dunia 2022 tersebut. Setelah sudah menghabiskan dana besar pada musim panas ini, termasuk dengan datangnya Elliot Anderson, City juga semakin dekat untuk mendatangkan Ayyoub Bouaddi dari Lille. Namun, Fernandez tetap menjadi target utama untuk menstabilkan lini tengah yang juga siap kehilangan Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah.
Namun, mewujudkan transfer ini kini menjadi prospek yang bahkan lebih mahal. Menurut The Telegraph, Chelsea telah menaikkan banderol mereka melampaui angka awal £120 juta, karena jendela transfer yang kian menipis membuat klub memiliki sangat sedikit waktu untuk mencari pengganti yang sesuai sebelum bursa transfer ditutup.
- Getty Images Sport
Chelsea membidik sensasi Bournemouth sebagai pengganti
Jika Fernandez hengkang ke Etihad, Xabi Alonso sudah mengidentifikasi talenta muda Bournemouth Alex Scott sebagai sosok yang akan mengambil alih kendali lini tengah Chelsea, menurut Metro. Klub London barat itu juga sudah lebih dulu melakukan penjajakan untuk pemain timnas Inggris U-21 tersebut, setelah sebelumnya melayangkan tawaran resmi senilai £64 juta yang ditolak Bournemouth.
Bournemouth tetap teguh pada pendirian mereka bahwa sang playmaker tidak dijual, tetapi Chelsea melihat peluang karena Scott hanya memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya saat ini. Meski Arsenal dan Manchester United sebelumnya sempat memantau mantan pemain Bristol City itu, keduanya kini sudah beralih ke target lain, yang berpotensi memberi Chelsea jalan mulus untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut.
Fernandez menghadapi sambutan dingin di Bridge
Spekulasi seputar masa depan Fernandez tidak diterima dengan baik oleh para pendukung setia Chelsea. Dalam laga uji coba pramusim baru-baru ini melawan Real Sociedad di Stamford Bridge, gelandang itu disambut dengan koor cemoohan dari sebagian suporter tuan rumah saat ia masuk. Sambutan dingin ini berakar dari kaitan transfer yang terus berlangsung dengan Man City serta keterlibatannya yang kontroversial dalam perayaan setelah keberhasilan Argentina di turnamen baru-baru ini.
Namun, godaan untuk bergabung dengan mantan bosnya mungkin terlalu kuat untuk ditolak jika City kembali dengan tawaran yang memecahkan rekor. Jajaran petinggi Chelsea menyadari bahwa penjualan itu akan memberikan dana signifikan untuk diinvestasikan kembali, bukan hanya pada Scott, tetapi juga ke seluruh skuad.
- Getty Images Sport
Waktu terus berjalan untuk transfer blockbuster
Dengan bursa transfer yang kian mendekati penutupan, beberapa hari ke depan siap menentukan arah jangka pendek kedua klub. Manchester City berada dalam perlombaan melawan waktu untuk menutup lubang besar yang ditinggalkan oleh kepergian Rodri yang kian dekat, tetapi klub Etihad itu kini harus mempertimbangkan apakah mereka akan memecahkan rekor transfer mereka untuk memenuhi tuntutan Chelsea yang baru meningkat. Entah tim asuhan Maresca memutuskan mengajukan tawaran telat atau pada akhirnya terpaksa mencari opsi lain, Chelsea tetap berada dalam posisi yang sangat kuat karena mereka memegang semua kendali dalam kebuntuan transfer paling dramatis pada musim panas ini.
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