Ketertarikan Manchester City terhadap Fernandez kian meningkat setelah awal musim yang sulit bagi bos baru Enzo Maresca. Besarnya tantangan itu terlihat saat kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield, hasil yang diperparah oleh kabar bahwa jangkar lini tengah Rodri semakin dekat dengan kepindahan senilai £65 juta ke Barcelona. Kekosongan mendadak ini memaksa City melirik London Barat, meski mereka baru-baru ini melewati tenggat waktu untuk mengajukan tawaran, dengan Chelsea telah menetapkan harga £120 juta untuk pemain internasional Argentina tersebut.

Meski melewatkan tenggat itu, City tetap bertekad untuk merekrut pemenang Piala Dunia 2022 tersebut. Setelah sudah menghabiskan dana besar pada musim panas ini, termasuk dengan datangnya Elliot Anderson, City juga semakin dekat untuk mendatangkan Ayyoub Bouaddi dari Lille. Namun, Fernandez tetap menjadi target utama untuk menstabilkan lini tengah yang juga siap kehilangan Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah.

Namun, mewujudkan transfer ini kini menjadi prospek yang bahkan lebih mahal. Menurut The Telegraph, Chelsea telah menaikkan banderol mereka melampaui angka awal £120 juta, karena jendela transfer yang kian menipis membuat klub memiliki sangat sedikit waktu untuk mencari pengganti yang sesuai sebelum bursa transfer ditutup.