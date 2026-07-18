Ben STANSALL / AFP
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Chelsea menggagalkan upaya Arsenal untuk merekrut pemain tersebut, karena The Blues mencapai kesepakatan rekor senilai £117 juta dengan Aston Villa untuk Morgan Rogers
Rekor Inggris dipecahkan di Stamford Bridge
Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea telah secara signifikan mempercepat aktivitas transfer musim panas mereka dengan mencapai kesepakatan lisan bersama Aston Villa terkait transfer Rogers. Kesepakatan senilai £117 juta ini akan menjadikan pemain internasional Inggris tersebut sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Biaya transfer ini diperkirakan akan melampaui rekor Inggris sebelumnya sebesar £116 juta, yang baru-baru ini disepakati Manchester City untuk gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, serta £106 juta yang dibayarkan Chelsea untuk Enzo Fernandez pada tahun 2023.
Ketentuan kontrak pribadi telah disepakati untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, yang diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge yang berlaku hingga tahun 2032. Kesepakatan ini juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, memastikan Rogers tetap menjadi andalan The Blues selama dekade mendatang. Diketahui bahwa pemeriksaan medis telah dijadwalkan pada hari Senin seiring dengan diselesaikannya hambatan administratif terakhir sebelum pengumuman resmi.
- Getty Images Sport
Arsenal diabaikan karena faktor Alonso terbukti menjadi kunci
Perburuan untuk mendapatkan Rogers berlangsung sengit, dengan Arsenal dikabarkan sangat tertarik pada gelandang serang tersebut. Namun, bintang timnas Inggris itu akhirnya memilih London Barat, dengan menyebut kesempatan untuk bekerja sama dengan manajer baru Chelsea, Alonso, sebagai motivasi utamanya. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu berperan penting dalam mempresentasikan proyek olahraga klub kepada Rogers, yang memandang Chelsea sebagai tujuan utamanya meskipun ada minat dari beberapa klub elit lain di Liga Premier dan Eropa.
Rogers meninggalkan Villa Park sebagai bintang yang sudah mapan, setelah mencetak 31 gol dan memberikan 29 assist dalam 125 penampilan untuk klub tersebut. Kariernya meroket pesat sejak bergabung dengan Villa dari Middlesbrough dengan biaya transfer hanya £7 juta pada awal 2024. Middlesbrough diprediksi akan mendapat keuntungan signifikan dari transfer ini, karena klub Championship tersebut memiliki klausul 20 persen dari hasil penjualan pemain. Kepergiannya terjadi setelah musim di mana ia mengantarkan Villa meraih gelar Liga Europa dan lolos ke Liga Champions, dengan mencetak 14 gol dan memberikan 12 assist sepanjang musim 2025-26.
Tiga Singa di Piala Dunia
Saat ini sedang bertugas bersama tim nasional, Rogers tampil menonjol untuk Inggris di Piala Dunia. Ia tampil dalam enam pertandingan pertama "Three Lions", termasuk sebagai starter saat melawan Panama dan Argentina, serta memberikan umpan silang krusial yang diselesaikan Anthony Gordon menjadi satu-satunya gol Inggris dalam laga semifinal. Ia juga masuk dalam starting XI untuk pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis. Setelah tugas internasionalnya selesai, ia akan kembali ke Inggris untuk menyelesaikan kepindahannya yang memecahkan rekor ke Stamford Bridge.
- Getty
Aston Villa bersiap menghadapi masa depan tanpa Rogers
Meskipun kehilangan pemain sekelas Rogers merupakan pukulan bagi tim asuhan Unai Emery, klub asal Midlands ini sudah bergerak untuk menginvestasikan kembali dana besar yang diperoleh. Villa dilaporkan menuntut biaya transfer lebih dari £100 juta dan sepenuhnya menyadari bahwa tawaran semacam itu mungkin terwujud musim panas ini mengingat performa sang pemain. Klub ini telah menghabiskan lebih dari £50 juta untuk Johan Manzambi dan menyepakati kesepakatan senilai £35 juta untuk gelandang Wolves, Joao Gomes, guna memastikan skuad tetap kompetitif menjelang kampanye Liga Champions mendatang, sementara tim perekrutan Emery juga mengincar pemain seperti Crysencio Summerville dan Ibrahim Mbaye untuk memperkuat opsi pemain sayap mereka.
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