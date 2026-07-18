Chelsea menggagalkan upaya Arsenal untuk merekrut pemain tersebut, karena The Blues mencapai kesepakatan rekor senilai £117 juta dengan Aston Villa untuk Morgan Rogers

Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea telah secara signifikan mempercepat aktivitas transfer musim panas mereka dengan mencapai kesepakatan lisan bersama Aston Villa terkait transfer Rogers. Kesepakatan senilai £117 juta ini akan menjadikan pemain internasional Inggris tersebut sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Biaya transfer ini diperkirakan akan melampaui rekor Inggris sebelumnya sebesar £116 juta, yang baru-baru ini disepakati Manchester City untuk gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, serta £106 juta yang dibayarkan Chelsea untuk Enzo Fernandez pada tahun 2023.

Ketentuan kontrak pribadi telah disepakati untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, yang diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge yang berlaku hingga tahun 2032. Kesepakatan ini juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, memastikan Rogers tetap menjadi andalan The Blues selama dekade mendatang. Diketahui bahwa pemeriksaan medis telah dijadwalkan pada hari Senin seiring dengan diselesaikannya hambatan administratif terakhir sebelum pengumuman resmi.







