Chelsea mengambil keputusan terkait masa depan Liam Rosenior saat harapan The Blues untuk lolos ke Liga Champions masih belum pasti
Dewan tetap optimis meski mengalami penurunan
Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea berniat mempertahankan pelatih kepala Rosenior meskipun mereka gagal finis di lima besar yang diperlukan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Keputusan ini diambil di tengah situasi kritis bagi klub, karena rentetan hasil buruk dan para pemain senior yang mempertanyakan keputusan klub telah membayangi penunjukan pelatih di tengah musim ini.
Rosenior baru menjabat selama tiga bulan, dan meskipun momentum negatif sering kali memicu reaksi cepat di London Barat, petinggi klub saat ini lebih condong ke arah stabilitas. Hal ini terjadi meskipun Chelsea hanya memenangkan satu dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Meskipun demikian, mantan bos Hull City tersebut tampaknya masih dipandang sebagai orang yang tepat untuk memimpin proyek jangka panjang ini, terlepas dari apakah mereka akan mendengar lagu kebangsaan Liga Champions musim depan atau tidak.
Kualifikasi Eropa berada di ujung tanduk
Ruang untuk kesalahan kini semakin tipis bagi The Blues saat mereka memasuki fase akhir musim ini. Chelsea tertinggal empat poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima Liga Premier, namun persaingan di belakang mereka semakin ketat. Ketidakstabilan performa mereka tercermin dalam klasemen, di mana mereka hanya unggul tiga poin dari Bournemouth yang berada di peringkat ke-11.
Menunggu dan melihat tetap menjadi pendekatan bagi banyak pendukung yang khawatir klub ini bisa berubah menjadi tim papan tengah yang biasa-biasa saja. Rosenior tidak direkrut untuk menempati posisi tengah klasemen, dan ancaman untuk sama sekali tidak lolos ke kompetisi Eropa tetap menjadi kemungkinan nyata jika penurunan performa mereka di liga domestik tidak segera dihentikan.
Persiapan untuk bursa transfer musim panas
Sebagai tanda yang jelas bahwa posisinya masih aman untuk saat ini, Rosenior mengungkapkan bahwa ia telah dilibatkan dalam pembahasan klub mengenai rencana untuk musim depan. Keterlibatannya ini mengindikasikan bahwa strategi perekrutan untuk bursa transfer musim panas sudah disesuaikan dengan preferensi taktis dan kebutuhan skuadnya, yang tentu saja bukanlah pertanda bahwa ia akan segera mengundurkan diri.
Piala FA menawarkan jalan menuju penebusan
Masih ada peluang bagus untuk menjadikan musim ini sukses, dengan Piala FA menjadi kesempatan untuk meraih trofi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2018. Namun, jalan menuju kejayaan di Wembley penuh dengan rintangan. Mereka akan menghadapi Leeds di semifinal pada 26 April, tim yang belum pernah mereka kalahkan di liga musim ini setelah menelan kekalahan 3-1 dan hasil imbang 2-2.
Bahkan jika mereka berhasil melewati tim asal Yorkshire itu, final yang menakutkan kemungkinan besar menanti. Tim asuhan Rosenior berpotensi menghadapi Manchester City, tim yang telah mengalahkan mereka 3-0 pada hari Minggu. Kegagalan untuk mengamankan posisi lima besar dan trofi akan membuat manajer berada di bawah sorotan yang sangat tajam, menguji tekad dewan direksi saat ini untuk tetap mendukungnya selama periode yang penuh gejolak ini.