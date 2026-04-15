Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea berniat mempertahankan pelatih kepala Rosenior meskipun mereka gagal finis di lima besar yang diperlukan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Keputusan ini diambil di tengah situasi kritis bagi klub, karena rentetan hasil buruk dan para pemain senior yang mempertanyakan keputusan klub telah membayangi penunjukan pelatih di tengah musim ini.

Rosenior baru menjabat selama tiga bulan, dan meskipun momentum negatif sering kali memicu reaksi cepat di London Barat, petinggi klub saat ini lebih condong ke arah stabilitas. Hal ini terjadi meskipun Chelsea hanya memenangkan satu dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Meskipun demikian, mantan bos Hull City tersebut tampaknya masih dipandang sebagai orang yang tepat untuk memimpin proyek jangka panjang ini, terlepas dari apakah mereka akan mendengar lagu kebangsaan Liga Champions musim depan atau tidak.