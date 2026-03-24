Chelsea mengambil keputusan terkait masa depan Liam Rosenior di tengah rentetan empat kekalahan beruntun yang mengecewakan

Posisi Rosenior sebagai pelatih kepala Chelsea dikabarkan tetap aman meskipun klub tersebut gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Menurut laporan dari The Telegraph, jajaran petinggi The Blues tidak berencana untuk mengevaluasi kinerja Rosenior secara resmi sebelum musim panas 2027 dan tidak berniat melakukan pergantian pada akhir musim ini.

Satu-satunya skenario di mana sikap tersebut bisa berubah adalah jika Chelsea mengalami keruntuhan di minggu-minggu terakhir musim ini, namun saat ini tidak ada ekspektasi hal itu akan terjadi di dalam klub.

Meskipun tujuan akhir tetap finis di empat besar atau lima besar, pimpinan klub mengakui bahwa Rosenior baru mengambil alih pada Januari dan tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas hasil musim ini.