AFP
Chelsea mengambil keputusan terkait masa depan Liam Rosenior di tengah rentetan empat kekalahan beruntun yang mengecewakan
Chelsea memilih stabilitas jangka panjang
Posisi Rosenior sebagai pelatih kepala Chelsea dikabarkan tetap aman meskipun klub tersebut gagal lolos ke Liga Champions musim depan.
Menurut laporan dari The Telegraph, jajaran petinggi The Blues tidak berencana untuk mengevaluasi kinerja Rosenior secara resmi sebelum musim panas 2027 dan tidak berniat melakukan pergantian pada akhir musim ini.
Satu-satunya skenario di mana sikap tersebut bisa berubah adalah jika Chelsea mengalami keruntuhan di minggu-minggu terakhir musim ini, namun saat ini tidak ada ekspektasi hal itu akan terjadi di dalam klub.
Meskipun tujuan akhir tetap finis di empat besar atau lima besar, pimpinan klub mengakui bahwa Rosenior baru mengambil alih pada Januari dan tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas hasil musim ini.
Belajar dari kesalahan taktis
Meskipun secara umum mendapat dukungan, ada pengakuan internal bahwa telah terjadi kesalahan selama periode sulit ini.
Salah satu kesalahan Rosenior adalah menciptakan masalah yang tidak perlu terkait kiper-kipernya dengan mencoret Robert Sanchez pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions saat kalah dari Paris Saint-Germain, sebelum akhirnya harus memainkannya kembali setelah Filip Jorgensen melakukan kesalahan fatal dan kemudian mengalami cedera.
Keputusan tersebut menyebabkan ketidakstabilan di posisi kunci dan tampaknya berdampak pada Sanchez, yang menjadi penyebab setidaknya satu gol dalam kekalahan 3-0 baru-baru ini melawan Everton.
Namun, Chelsea yakin manajer tersebut terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif, dan mereka yakin ia dapat dengan cepat belajar dari kesalahan taktis ini seiring bertambahnya pengalaman di level elit.
Sebuah proyek jangka panjang di Stamford Bridge
Visi klub terhadap Rosenior sangatlah ambisius, yang terbukti dari kontrak jangka panjang yang ia tandatangani hingga tahun 2032 saat pindah dari klub saudaranya, Strasbourg.
Para petinggi internal Chelsea dilaporkan percaya bahwa manajer tersebut baru dapat dinilai secara adil setelah menjalani 65 hingga 70 pertandingan, bukan hanya 17 pertandingan yang telah ia pimpin sejak menggantikan Enzo Maresca.
Secara statistik, klub menunjukkan sedikit kemajuan meskipun penampilan belakangan ini kurang memuaskan, dengan The Blues memenangkan 10 dan kalah tujuh dari 19 pertandingan yang telah mereka mainkan di bawah manajer baru. Dewan direksi sebagian besar mengaitkan sifat "tidak konsisten" dari musim ini dengan pergantian pelatih di tengah musim yang terpaksa mereka lakukan ketika Maresca secara efektif mengundurkan diri dari jabatannya.
Perekrutan musim panas dan target
Saat klub menatap masa depan, musim panas mendatang dipandang sebagai momen krusial dalam hal perekrutan pemain. Chelsea sangat ingin meningkatkan ketangguhan mental skuad dan memberi Rosenior pilihan yang lebih seimbang di seluruh lini lapangan.
Target utama meliputi setidaknya satu bek tengah baru, seorang gelandang, dan seorang penyerang untuk memperkuat tulang punggung tim.
Ada juga keputusan yang harus diambil terkait posisi kiper utama, dengan kiper Mike Penders kemungkinan akan kembali dari masa pinjamannya selama satu musim di Strasbourg untuk bersaing memperebutkan posisi starter.