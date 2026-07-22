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Chelsea mengajukan tawaran transfer sebesar £64 juta untuk Alex Scott setelah bintang Bournemouth itu menolak perpanjangan kontrak di Vitality Stadium
Blues menguji ketangguhan Bournemouth
Chelsea telah secara resmi menyatakan minatnya terhadap Scott dengan mengajukan tawaran sebesar £64 juta untuk gelandang serang Bournemouth tersebut, menurut BBC. Klub raksasa asal London barat ini sangat ingin menambah pemain internasional Inggris U-21 tersebut ke dalam skuad mereka karena mereka berencana untuk merombak lini tengah di bawah manajer yang baru ditunjuk, Xabi Alonso. Meskipun The Blues menawarkan paket finansial yang signifikan, The Cherries telah menolak tawaran awal tersebut, dan menegaskan kepada petinggi Stamford Bridge bahwa pendekatan lebih lanjut terhadap pemain tersebut tidak akan disambut baik oleh klub.
Bournemouth tetap teguh dalam pernyataan publik maupun pribadi mereka terkait Scott, menegaskan bahwa mereka berniat mempertahankan salah satu pemain bintang paling berpengaruh mereka. Namun, Chelsea tetap gigih, melihat peluang untuk mendatangkan salah satu talenta muda paling cemerlang di Liga Premier sementara masa depannya di Vitality Stadium masih diselimuti ketidakpastian.
- Getty Images Sport
Kebuntuan kontrak memicu ketidakpastian
Situasi di Bournemouth telah mencapai titik kritis karena Scott dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru yang telah diajukan setidaknya selama dua bulan. Meskipun klub berkeinginan untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, gelandang tersebut belum juga menyetujui persyaratan baru, sehingga kontraknya saat ini hanya tersisa dua tahun lagi.
The Cherries saat ini tidak berada di bawah tekanan finansial mendesak untuk melepas aset berharga mereka setelah musim yang sukses. Setelah lolos ke Liga Europa dan memperoleh pendapatan signifikan melalui penjualan Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi, dan Dango Outtara pada musim panas lalu, saldo rekening mereka dalam kondisi sehat.
Persaingan untuk merebut bintang muda Inggris
Laporan tersebut menambahkan bahwa Chelsea bukanlah satu-satunya klub yang memantau perkembangan Scott; beberapa klub dari "Enam Besar" Liga Premier sebelumnya telah menjajaki kemungkinan transfer. Arsenal, Manchester United, Tottenham, dan Manchester City juga menunjukkan minat pada Scott di awal jendela transfer ini, yang menunjukkan betapa tinggi penilaian terhadap gelandang kelahiran Guernsey tersebut di seluruh liga.
Karier Scott melesat pesat sejak ia bergabung dengan Bournemouth dari Bristol City pada 2023 dengan biaya transfer sebesar £25 juta. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Championship musim 2022–23, gelandang berusia 22 tahun ini telah tampil dalam 89 pertandingan untuk The Cherries, mencetak enam gol, dan secara konsisten menjadi sumber kreativitas di lapangan.
- Getty Images Sport
Harga pasar terus melonjak
Tawaran Chelsea sebesar £64 juta muncul di tengah bursa transfer musim panas yang luar biasa, di mana harga gelandang mencapai rekor tertinggi. The Blues sudah cukup aktif, dengan berhasil mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa seharga £117 juta, sementara Manchester City telah secara resmi menyelesaikan kesepakatan senilai £116 juta untuk Elliot Anderson.
Untuk saat ini, Scott masih menjadi bagian dari rencana Marco Rose, sang manajer baru Bournemouth, yang sedang mempersiapkan musim mendatang melalui pemusatan latihan di Austria. Meskipun pemain muda asal Inggris ini saat ini masih bersama skuad, klub terus menangkis minat dari klub-klub papan atas untuk memastikan Rose memiliki skuad yang kompetitif dalam petualangan mereka di kompetisi Eropa.
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