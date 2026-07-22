Chelsea mengajukan tawaran transfer sebesar £64 juta untuk Alex Scott setelah bintang Bournemouth itu menolak perpanjangan kontrak di Vitality Stadium

Chelsea telah secara resmi menyatakan minatnya terhadap Scott dengan mengajukan tawaran sebesar £64 juta untuk gelandang serang Bournemouth tersebut, menurut BBC. Klub raksasa asal London barat ini sangat ingin menambah pemain internasional Inggris U-21 tersebut ke dalam skuad mereka karena mereka berencana untuk merombak lini tengah di bawah manajer yang baru ditunjuk, Xabi Alonso. Meskipun The Blues menawarkan paket finansial yang signifikan, The Cherries telah menolak tawaran awal tersebut, dan menegaskan kepada petinggi Stamford Bridge bahwa pendekatan lebih lanjut terhadap pemain tersebut tidak akan disambut baik oleh klub.

Bournemouth tetap teguh dalam pernyataan publik maupun pribadi mereka terkait Scott, menegaskan bahwa mereka berniat mempertahankan salah satu pemain bintang paling berpengaruh mereka. Namun, Chelsea tetap gigih, melihat peluang untuk mendatangkan salah satu talenta muda paling cemerlang di Liga Premier sementara masa depannya di Vitality Stadium masih diselimuti ketidakpastian.



