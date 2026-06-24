Chelsea menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Malo Gusto saat sang bek mempertimbangkan untuk hengkang dari Stamford Bridge

Chelsea telah menetapkan harga sebesar £75 juta untuk Gusto, sementara pemain asal Prancis itu mempertimbangkan masa depannya di luar London Barat. Pemain berusia 23 tahun tersebut, yang didatangkan dari Lyon dengan biaya sekitar £31 juta pada tahun 2023, kini menghadapi ancaman terhadap posisinya di klub menyusul keputusan perekrutan terbaru yang diambil oleh petinggi The Blues.

Ketidakpastian seputar Gusto semakin meningkat setelah Chelsea mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Marco Palestra dari Atalanta dengan biaya transfer melebihi £43 juta. Dengan kedatangan bek kanan spesialis baru, perwakilan Gusto telah mulai melakukan pembicaraan awal dengan beberapa klub besar untuk mengukur minat terhadap kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas.



