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Chelsea menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Malo Gusto saat sang bek mempertimbangkan untuk hengkang dari Stamford Bridge
Chelsea meminta biaya transfer yang sangat besar untuk Gusto
Chelsea telah menetapkan harga sebesar £75 juta untuk Gusto, sementara pemain asal Prancis itu mempertimbangkan masa depannya di luar London Barat. Pemain berusia 23 tahun tersebut, yang didatangkan dari Lyon dengan biaya sekitar £31 juta pada tahun 2023, kini menghadapi ancaman terhadap posisinya di klub menyusul keputusan perekrutan terbaru yang diambil oleh petinggi The Blues.
Ketidakpastian seputar Gusto semakin meningkat setelah Chelsea mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Marco Palestra dari Atalanta dengan biaya transfer melebihi £43 juta. Dengan kedatangan bek kanan spesialis baru, perwakilan Gusto telah mulai melakukan pembicaraan awal dengan beberapa klub besar untuk mengukur minat terhadap kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas.
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Manchester City terus memantau perkembangan situasi tersebut
Manchester City, salah satu raksasa Liga Premier, termasuk di antara klub-klub yang telah dihubungi, dengan tim asal Stadion Etihad tersebut berupaya memperkuat opsi mereka di posisi bek kanan. Jika pindah ke Stadion Etihad, Gusto akan kembali bersatu dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah melatihnya selama 18 bulan sebelum manajer asal Italia itu hengkang dari Stamford Bridge pada Januari lalu.
Meskipun City tertarik untuk menambah persaingan bagi Matheus Nunes, BBCmelaporkan bahwa valuasi sebesar £75 juta mungkin menjadi kendala. Pemain internasional Portugal ini telah tampil gemilang di posisi tersebut sejak dipindahkan dari lini tengah — mencetak satu gol dan memberikan tujuh assist di Liga Premier musim lalu — yang sebelumnya membuat mantan manajer Pep Guardiola memujinya sebagai salah satu bek kanan muda terbaik di liga. Namun, City tetap tertarik pada pemain yang lebih muda dan secara alami cocok untuk posisi tersebut.
Tekanan finansial memaksa Chelsea melepas pemain
Keputusan Chelsea untuk menetapkan nilai yang begitu tinggi bagi Gusto muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dana melalui penjualan pemain. Setelah finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan musim lalu dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, klub harus menyeimbangkan neraca keuangannya. Hal ini telah membuat Marc Cucurella hengkang ke Real Madrid dalam kesepakatan senilai £52 juta pada awal musim panas ini.
Perombakan ini kemungkinan akan berlanjut seiring upaya klub untuk memperkuat lini-lini lain di lapangan. Transisi ini telah membuat masa depan beberapa bek andalan menjadi tidak pasti, termasuk Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, dan Wesley Fofana, karena The Blues berupaya merampingkan skuad yang terlalu gemuk.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk memperebutkan tempat di Etihad
Meskipun City telah membantah angka £75 juta yang saat ini disebut-sebut untuk Gusto, mereka tetap aktif memantau pasar. Baru-baru ini, mereka telah mengesampingkan kemungkinan merekrut Tino Livramento dari Newcastle, sementara Pedro Porro telah memutuskan untuk tetap bersama Tottenham.
Sementara itu, Chalobah adalah nama lain yang berpotensi hengkang dari Chelsea. Bek tersebut menarik minat klub Serie A, Como, yang kini dilatih oleh Cesc Fabregas. Dikabarkan Chalobah terbuka terhadap kemungkinan pindah tersebut, namun biaya yang mungkin harus dikeluarkan membuat pihak klub Italia tersebut enggan mengajukan tawaran resmi pada tahap ini.