Setelah kemenangan susah payah di Craven Cottage, Alonso mengungkapkan bahwa para pemain bintangnya yang absen mengalami masalah kecil saat latihan. Pelatih asal Spanyol itu menekankan pendekatan hati-hati terhadap kebugaran pemain pada tahap awal musim ini.

"Selama sepekan mereka mengalami sedikit kendala," jelas Alonso dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Rabu siang. "Untuk Moi, dan untuk [pemain] mana pun, kami tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Mereka belum siap bermain malam ini."

Pelatih Chelsea itu memberikan pembaruan lebih lanjut mengenai kondisi keduanya menjelang laga melawan Luton. Alonso mengonfirmasi absennya mereka dalam waktu dekat, tetapi memberi secercah optimisme terkait jadwal liga akhir pekan ini.

"Bukan untuk besok, keduanya tidak akan bisa bermain," kata Alonso. "Kita lihat saja, semoga Moi bisa siap untuk akhir pekan, tetapi kami perlu mengecek sedikit lagi kondisi Marco. Selain itu, semua orang mulai Senin dalam kondisi oke, Cole [Palmer] benar-benar baik-baik saja."



