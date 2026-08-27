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Chelsea mendapat pukulan ganda akibat cedera setelah Xabi Alonso mengonfirmasi Moises Caicedo dan rekrutan musim panas akan absen dalam laga melawan Luton
Chelsea kehilangan dua pemain kunci untuk Carabao Cup
Setelah mengawali kampanye Premier League mereka dengan kemenangan 3-2 di markas Fulham pada Senin malam, Chelsea kini mengalihkan perhatian ke ajang piala domestik. Namun, tim asuhan Alonso harus menjalani laga Carabao Cup melawan Luton Town pada Kamis tanpa dua bintang krusial.
Baik Caicedo maupun rekrutan anyar musim panas, Palestra, tidak tampil dalam derbi London barat tersebut. Kedua pemain itu masih belum tersedia untuk pertandingan mendatang di Stamford Bridge, yang secara signifikan membatasi kemampuan Alonso untuk merotasi starting XI-nya. Palestra, yang bergabung dari Atalanta pada bursa transfer terbaru, menghadapi ketidakpastian terkait jadwal kepulangannya, sementara Caicedo tampak sedikit lebih dekat untuk melakukan comeback.
- AFP
Alonso jelaskan kemunduran akibat cedera
Setelah kemenangan susah payah di Craven Cottage, Alonso mengungkapkan bahwa para pemain bintangnya yang absen mengalami masalah kecil saat latihan. Pelatih asal Spanyol itu menekankan pendekatan hati-hati terhadap kebugaran pemain pada tahap awal musim ini.
"Selama sepekan mereka mengalami sedikit kendala," jelas Alonso dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Rabu siang. "Untuk Moi, dan untuk [pemain] mana pun, kami tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Mereka belum siap bermain malam ini."
Pelatih Chelsea itu memberikan pembaruan lebih lanjut mengenai kondisi keduanya menjelang laga melawan Luton. Alonso mengonfirmasi absennya mereka dalam waktu dekat, tetapi memberi secercah optimisme terkait jadwal liga akhir pekan ini.
"Bukan untuk besok, keduanya tidak akan bisa bermain," kata Alonso. "Kita lihat saja, semoga Moi bisa siap untuk akhir pekan, tetapi kami perlu mengecek sedikit lagi kondisi Marco. Selain itu, semua orang mulai Senin dalam kondisi oke, Cole [Palmer] benar-benar baik-baik saja."
Pertanyaan di posisi penjaga gawang dan peluang bagi Penders
Di luar ruang perawatan, Chelsea sedang menghadapi spekulasi transfer yang intens. Kiper pilihan utama Robert Sanchez mendapat sorotan atas penampilannya melawan Fulham, memicu laporan bahwa Chelsea bisa membidik Emiliano Martinez dari Aston Villa sebelum tenggat waktu. Karena itu, kiper pelapis Mike Penders bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di bawah mistar saat menghadapi Luton Town.
Menanggapi pemilihan kiper, Alonso tetap berhati-hati: "Penders adalah bagian dari skuad, jadi dia punya kesempatan. Kami akan memutuskan, lalu besok saya akan memberi tahu tim kepada para pemain, jadi saya memilih untuk menghormati agar mereka tahu lebih dulu."
Sementara itu, Enzo Fernandez diperkirakan akan tampil pada Kamis meski terus dikaitkan dengan Manchester City. Memuji fokus pemain Argentina itu, Alonso menambahkan: "Enzo, ya kami memperkirakan dia akan terlibat. Dia berlatih dengan sangat baik, dia seorang profesional yang bagus, dan dia akan terlibat."
- Getty Images Sport
Fernandez terlibat di tengah rumor transfer ke City
Satu pemain yang tampaknya pasti tampil adalah Enzo Fernandez, meski rumor yang terus beredar mengaitkan gelandang Argentina itu dengan kepindahan sensasional ke Manchester City. Alonso dengan cepat memuji profesionalisme pemenang Piala Dunia 2022 itu dan mengonfirmasi ketersediaannya untuk pertandingan mendatang. Sang manajer menambahkan: "Enzo, ya kami berharap dia akan terlibat. Dia berlatih dengan sangat baik, dia seorang profesional yang baik, dan dia akan terlibat."
Sementara Caicedo berupaya untuk bugar jelang pertandingan Premier League Chelsea akhir pekan ini, klub masih memantau para pemain yang absen jangka panjang. Jordan Henderson dan Emmanuel Emegha sama-sama absen dalam kemenangan pada laga pembuka dan tetap menepi, meski mereka diperkirakan akan kembali menjalani latihan penuh dalam waktu dua pekan.
Kemenangan atas Luton akan memastikan kelolosan di Carabao Cup dan menjaga momentum awal di bawah Alonso. Namun, sang manajer harus menyeimbangkan pemilihan skuadnya dengan cermat agar tidak memperburuk masalah kebugaran yang ada menjelang jadwal domestik yang padat.
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