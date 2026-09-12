Getty Images Sport
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Chelsea mencatat rekor pertahanan terburuk yang tak diinginkan dalam 65 tahun setelah kemunduran melawan Hull City
Kerapuhan lini belakang yang tak diinginkan bagi Chelsea
Menurut talkSPORT, Hull City mengekspos rapuhnya pertahanan Chelsea dalam sore yang membuat frustrasi di Stamford Bridge, membuat Chelsea mencatat tonggak sejarah kelam. Gol penyama kedudukan Mohamed Belloumi pada menit ke-28 memperpanjang paceklik clean sheet Chelsea menjadi 20 pertandingan liga beruntun, laju terpanjang mereka tanpa nirbobol dalam 65 tahun.
Hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Hull di Stamford Bridge pada Sabtu menandai tonggak kelam lain bagi Chelsea, memperdalam kekecewaan basis suporter yang mendambakan ketangguhan di lini belakang. Yang lebih buruk, Chelsea kini kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari empat laga pembuka liga mereka, sebuah keruntuhan pertahanan yang belum pernah terlihat dalam satu dekade.
- Getty Images Sport
Janji awal memudar di Stamford Bridge
Bertekad untuk melupakan kekalahan dari Arsenal akhir pekan lalu, tim asuhan Xabi Alonso langsung memasuki pertandingan dengan intensitas tanpa ampun. Chelsea segera menekan tinggi dan memaksa tim tamu bertahan di area permainan sendiri, lalu unggul hanya dalam tujuh menit saat Morgan Rogers melepaskan tembakan melewati Konstantinos Tzolakis. Namun, momentum awal Chelsea segera buyar akibat kesalahan-kesalahan mahal di lini belakang. Jorrel Hato salah mengantisipasi bola pantul di dalam kotak penaltinya sendiri, memberi Belloumi gol penyeimbang, sebelum winger Aljazair itu kembali menyambar beberapa saat kemudian lewat tembakan yang berbelok arah setelah mengenai Levi Colwill untuk membawa Hull unggul.
Menghadapi kemunduran lainnya, Chelsea bangkit setelah jeda untuk menghindari kekalahan. Chelsea terus menekan untuk mencari respons dan akhirnya menyelamatkan satu poin ketika Joao Pedro menyambar umpan Cole Palmer ke bagian atas gawang untuk memastikan hasil imbang 2-2.
Alonso mengkritik penampilan Chelsea
Chelsea, yang sudah kebobolan tiga kali dalam dua dari tiga laga kandang mereka di semua kompetisi musim ini, kembali memperlihatkan kerentanan yang sudah familiar dan membuat manajer mereka sangat tidak puas dengan hasil akhir. Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, mantan bos Bayer Leverkusen itu menyatakan: "Kami kecewa dengan hasil ini. Kami ingin menang. Kami harus kecewa dengan beberapa bagian dari performa kami, terutama saat kami unggul. Kami terlalu lembek saat gol penyama kedudukan terjadi. Kami bisa jauh lebih baik. Bermain bagus selama 15 hingga 20 menit tidak cukup. Anda harus berada di level terbaik selama 90 menit. Ada momen ketika kami tidak mampu menjaga momentum dan intensitas itu. Kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak karena kami memiliki peluang."
Di luar masalah pertahanan mereka, Chelsea juga kesulitan memaksimalkan kontrol mereka di akhir laga untuk mencuri kemenangan. Merefleksikan jalannya pertandingan dan peluang yang terlewat untuk meraih tiga poin penuh, Alonso mengakui timnya beruntung tidak kalah, sambil juga menyesalkan ketidakmampuan mereka mengubah tekanan di akhir laga menjadi kemenangan. "Kami punya satu atau dua peluang bagus untuk mencetak gol kemenangan, tetapi Anda tetap terbuka," jelas sang manajer. "Tidak senang. Kami bisa lebih baik. Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan."
- Getty Images Sport
Mencari clean sheet kedua
Chelsea kini akan mengalihkan fokus mereka ke laga tandang pada Jumat melawan Brentford, pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional, ketika tim asuhan Xabi Alonso itu akan sangat bertekad untuk membukukan clean sheet kedua mereka musim ini, dengan satu-satunya nirbobol sejauh ini terjadi dalam kemenangan 2-0 atas Luton Town di Carabao Cup bulan lalu.
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