Chelsea mencatat rekor pertahanan terburuk yang tak diinginkan dalam 65 tahun setelah kemunduran melawan Hull City

Chelsea, yang sudah kebobolan tiga kali dalam dua dari tiga laga kandang mereka di semua kompetisi musim ini, kembali memperlihatkan kerentanan yang sudah familiar dan membuat manajer mereka sangat tidak puas dengan hasil akhir. Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, mantan bos Bayer Leverkusen itu menyatakan: "Kami kecewa dengan hasil ini. Kami ingin menang. Kami harus kecewa dengan beberapa bagian dari performa kami, terutama saat kami unggul. Kami terlalu lembek saat gol penyama kedudukan terjadi. Kami bisa jauh lebih baik. Bermain bagus selama 15 hingga 20 menit tidak cukup. Anda harus berada di level terbaik selama 90 menit. Ada momen ketika kami tidak mampu menjaga momentum dan intensitas itu. Kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak karena kami memiliki peluang."

Di luar masalah pertahanan mereka, Chelsea juga kesulitan memaksimalkan kontrol mereka di akhir laga untuk mencuri kemenangan. Merefleksikan jalannya pertandingan dan peluang yang terlewat untuk meraih tiga poin penuh, Alonso mengakui timnya beruntung tidak kalah, sambil juga menyesalkan ketidakmampuan mereka mengubah tekanan di akhir laga menjadi kemenangan. "Kami punya satu atau dua peluang bagus untuk mencetak gol kemenangan, tetapi Anda tetap terbuka," jelas sang manajer. "Tidak senang. Kami bisa lebih baik. Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan."