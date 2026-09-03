Chelsea: mempertimbangkan mantan pemain Roma Gini Wijnaldum untuk memperkuat lini tengah

Kabar mengejutkan datang dari Inggris: Chelsea untuk memperkuat lini tengah sedang mempertimbangkan Georginio Wijnaldum yang berusia 35 tahun, mantan pemain Liverpool dan Roma, yang saat ini tanpa klub setelah menjalani tiga tahun bersama Al-Ettifaq di Arab Saudi. Pemain Belanda itu ingin kembali ke Eropa dan telah meminta agennya untuk mencarikannya klub baru.