Kabar mengejutkan datang dari Inggris: Chelsea untuk memperkuat lini tengah sedang mempertimbangkan Georginio Wijnaldum yang berusia 35 tahun, mantan pemain Liverpool dan Roma, yang saat ini tanpa klub setelah menjalani tiga tahun bersama Al-Ettifaq di Arab Saudi. Pemain Belanda itu ingin kembali ke Eropa dan telah meminta agennya untuk mencarikannya klub baru.
Getty Images Sport
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Chelsea: mempertimbangkan mantan pemain Roma Gini Wijnaldum untuk memperkuat lini tengah
TIDAK DARI ROMA DAN MONACO
Setelah melepas Enzo Fernandez ke Manchester City, Chelsea mencari pengganti. Pada hari terakhir bursa transfer, mereka gigit jari: Roma menolak penjualan Manu Konè, Monaco sempat membuka peluang lalu memblokir kepergian gelandang Senegal Lamine Camara. Secara jumlah, opsi di lini tengah menipis, karena itu The Blues bisa merekrut pemain bebas transfer.
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