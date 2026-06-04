Chelsea memimpin rangkaian ucapan belasungkawa menyusul meninggalnya Bobby Tambling, pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa klub tersebut

Dunia sepak bola sedang berduka menyusul pengumuman meninggalnya Tambling. Mantan penyerang Chelsea yang menjadi tokoh penting dalam sejarah klub pada era 1960-an itu meninggal dunia pada usia 84 tahun. Klub lamanya, Crosshaven, mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan yang menyentuh, dengan menyebutkan bahwa penyerang legendaris itu telah didiagnosis menderita demensia dalam beberapa tahun terakhir.

Selain catatan golnya yang luar biasa, Tambling adalah wajah dari skuad Chelsea asuhan Tommy Docherty yang seru dan diisi pemain lokal saat mereka mulai terkenal. Menyadari dampaknya yang sangat besar, The Blues membagikan penghormatan resmi kepada bintang yang menjadi ikon selama satu dekade di Stamford Bridge, dengan menyatakan: "Chelsea Football Club dengan sangat sedih kehilangan salah satu pemain paling legendaris kami dengan meninggalnya Bobby Tambling pada usia 84 tahun."



