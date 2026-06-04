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Chelsea memimpin rangkaian ucapan belasungkawa menyusul meninggalnya Bobby Tambling, pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa klub tersebut
Seorang legenda Stamford Bridge telah meninggal dunia
Dunia sepak bola sedang berduka menyusul pengumuman meninggalnya Tambling. Mantan penyerang Chelsea yang menjadi tokoh penting dalam sejarah klub pada era 1960-an itu meninggal dunia pada usia 84 tahun. Klub lamanya, Crosshaven, mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan yang menyentuh, dengan menyebutkan bahwa penyerang legendaris itu telah didiagnosis menderita demensia dalam beberapa tahun terakhir.
Selain catatan golnya yang luar biasa, Tambling adalah wajah dari skuad Chelsea asuhan Tommy Docherty yang seru dan diisi pemain lokal saat mereka mulai terkenal. Menyadari dampaknya yang sangat besar, The Blues membagikan penghormatan resmi kepada bintang yang menjadi ikon selama satu dekade di Stamford Bridge, dengan menyatakan: "Chelsea Football Club dengan sangat sedih kehilangan salah satu pemain paling legendaris kami dengan meninggalnya Bobby Tambling pada usia 84 tahun."
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Rekor yang bertahan selama puluhan tahun
Selama 45 tahun, nama Tambling tercatat di puncak sejarah Chelsea. Ia mencetak 202 gol yang sensasional dalam 370 penampilan, sebuah rekor yang tampak tak tersentuh hingga era modern. Baru pada tahun 2013 Frank Lampard akhirnya berhasil melampaui rekor tersebut, meskipun Tambling tetap menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa di liga dengan 164 gol atas namanya.
Lampard, yang menjalin persahabatan erat dengan pria yang rekornya ia pecahkan, sebelumnya menuliskan kekagumannya terhadap sang striker. Dalam kata pengantar untuk otobiografi Tambling, Lampard menyatakan: "Bobby adalah seorang gentleman dalam sepak bola dan Chelsea Football Club. Jika Anda menginginkan seorang duta, seseorang yang menunjukkan arti klub ini dan yang melampaui generasi, dia adalah orangnya. Merupakan suatu kehormatan besar bisa menyebut Anda sebagai sahabatku."
Masa kejayaan dan rekor bersejarah
Karier Tambling di Chelsea dimulai dengan cara yang spektakuler ketika ia mencetak gol pada debutnya sebagai pemain berusia 17 tahun melawan West Ham pada tahun 1959. Ia kemudian menjadi pilar utama tim, memenangkan Piala Liga pada tahun 1965 setelah mencetak gol di final melawan Leicester City. Ia juga memegang rekor klub yang unik dengan mencetak lima gol dalam satu pertandingan liga saat menghancurkan Aston Villa 6-2 pada tahun 1966.
Terlepas dari berbagai penghargaan individu yang diraihnya, Tambling tetap rendah hati mengenai prestasinya, sering bercanda tentang menggantikan Jimmy Greaves yang telah hengkang dengan mengatakan bahwa ia "mengganti Rolls-Royce dengan mobil tua yang berisik." Prestasi gemilangnya juga meluas ke panggung internasional, di mana ia tampil dalam tiga pertandingan untuk Inggris dan mencetak satu gol melawan Prancis, yang kemudian ia sebut sebagai gol favoritnya.
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Ucapan belasungkawa dari tempat tinggal keduanya
Setelah meninggalkan Chelsea dan menjalani masa singkat bersama Crystal Palace, Tambling pindah ke Republik Irlandia, di mana ia menjadi sosok yang sangat dicintai di kancah sepak bola Cork. Dampaknya sangat terasa di Crosshaven AFC, yang merilis ucapan belasungkawa yang menyentuh hati untuk mantan manajer mereka. Di platform media sosial X, klub tersebut menyampaikan duka cita atas kepergian seorang pria yang mereka gambarkan sebagai "legenda sejati Chelsea dan sosok yang jauh lebih luar biasa."
Klub Irlandia itu menambahkan: "Dengan hati yang sangat berat, Crosshaven AFC mengumumkan meninggalnya sahabat kami dan mantan manajer, Bobby Tambling. Semangatnya terhadap sepak bola benar-benar menular. Baik saat ia membahas taktik, melatih tendangan bebas, atau menceritakan kisah-kisah dari masa bermainnya (terkadang untuk kesepuluh kalinya), Anda tak bisa tidak mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Bobby meninggalkan lubang yang sangat besar dalam hidup kita semua. Kita semua menjadi lebih baik, lebih baik hati, dan lebih kaya karena pernah mengenalnya."