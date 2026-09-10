Getty Images Sport
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Chelsea memimpin Manchester United dalam persaingan untuk merekrut gelandang Barcelona Marc Bernal saat Xabi Alonso membidik pengganti jangka panjang untuk Enzo Fernandez
Chelsea memimpin perburuan Bernal
Chelsea muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut sensasi remaja Barcelona, Bernal, menurut GiveMeSport. Klub London barat itu saat ini memimpin perburuan untuk pemain 19 tahun tersebut, yang dengan cepat menjadi salah satu talenta muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa.
Bernal, produk akademi ternama La Masia, sudah mencatatkan caps senior internasional pertamanya untuk Spanyol, bukti dari perkembangannya yang pesat. Minat dari Stamford Bridge datang pada saat karier Bernal di Camp Nou berada di persimpangan jalan. Meski menjadi salah satu gelandang bertahan paling menjanjikan di benua itu, jalan menuju peran starter reguler menjadi rumit karena aktivitas terbaru Barcelona di bursa transfer.
Raksasa Catalan itu baru-baru ini menuntaskan perekrutan besar pada musim panas atas Rodri dari Manchester City, sebuah langkah yang secara alami membatasi menit bermain yang tersedia bagi pemain muda Spanyol tersebut. Meski Bernal memulai musim dengan kuat, kehadiran pemenang Ballon d'Or saat ini itu memaksanya mempertimbangkan kembali masa depannya dalam waktu dekat di bawah Hansi Flick.
- Getty Images Sport
Visi jangka panjang Xabi Alonso
Manajer Chelsea Alonso menjadi kekuatan pendorong di balik minat klub terhadap Bernal. Mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid itu, yang telah membangun reputasi dalam mengembangkan talenta muda, dilaporkan memandang Bernal sebagai solusi jangka panjang ideal untuk kebutuhan taktisnya. Alonso ingin menemukan pemain yang bisa mengatur tempo permainan dari lini yang lebih dalam, dan ia yakin Bernal memiliki profil unik yang dibutuhkan untuk berkembang di Premier League.
Secara khusus, klub London itu sedang mencari penerus Fernandez, yang baru-baru ini menuntaskan kepindahan besar ke Manchester City. Kepergian pemain Argentina itu meninggalkan kekosongan signifikan di jantung lini tengah Chelsea, dan Alonso yakin Bernal adalah solusi jangka panjang yang ideal sekaligus calon penerus pemenang Piala Dunia tersebut.
Manchester United memantau situasinya
Chelsea bukan satu-satunya klub Inggris yang memantau ketat situasi di Camp Nou. Manchester United juga dikabarkan memiliki minat serius terhadap pemain muda itu, saat mereka berupaya menyegarkan opsi lini tengah yang menua. Manchester United telah memantau perkembangan Bernal selama beberapa waktu, dengan melihatnya sebagai poros potensial untuk masa depan mereka.
Namun, laporan menyebut Chelsea saat ini "berada di posisi terdepan" untuk mengamankan kesepakatan, setelah lebih dulu melakukan pendekatan intensif untuk meyakinkan perwakilan sang pemain bahwa kepindahan ke London adalah langkah terbaik bagi perkembangan profesionalnya.
- Getty Images Sport
Chelsea dan Manchester United bersiap bersaing untuk Bernal
Persaingan antara dua raksasa Inggris itu diperkirakan akan semakin memanas seiring mendekatnya bursa transfer Januari. Kedua klub menyadari bahwa situasi finansial Barcelona tetap menjadi faktor, meski klub itu telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Meski kubu Catalan idealnya ingin mempertahankan bintang-bintang binaan akademi mereka, kebutuhan untuk menyeimbangkan pembukuan dan mematuhi regulasi gaji ketat La Liga berpotensi memaksa mereka mengambil langkah berbeda jika ada tawaran besar yang diajukan. Bagi Manchester United, gagal mendapatkan talenta seperti itu dan melihatnya direbut rival langsung seperti Chelsea akan menjadi pukulan besar bagi strategi rekrutmen mereka.
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