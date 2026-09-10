Chelsea muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut sensasi remaja Barcelona, Bernal, menurut GiveMeSport. Klub London barat itu saat ini memimpin perburuan untuk pemain 19 tahun tersebut, yang dengan cepat menjadi salah satu talenta muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa.

Bernal, produk akademi ternama La Masia, sudah mencatatkan caps senior internasional pertamanya untuk Spanyol, bukti dari perkembangannya yang pesat. Minat dari Stamford Bridge datang pada saat karier Bernal di Camp Nou berada di persimpangan jalan. Meski menjadi salah satu gelandang bertahan paling menjanjikan di benua itu, jalan menuju peran starter reguler menjadi rumit karena aktivitas terbaru Barcelona di bursa transfer.

Raksasa Catalan itu baru-baru ini menuntaskan perekrutan besar pada musim panas atas Rodri dari Manchester City, sebuah langkah yang secara alami membatasi menit bermain yang tersedia bagi pemain muda Spanyol tersebut. Meski Bernal memulai musim dengan kuat, kehadiran pemenang Ballon d'Or saat ini itu memaksanya mempertimbangkan kembali masa depannya dalam waktu dekat di bawah Hansi Flick.