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Melvine Malard Chelsea transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Chelsea membutuhkan tambahan pemain di lini serang - namun mereka harus membayar harga yang terlalu mahal untuk Melvine Malard dari Man Utd: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas wanita 2026

Women's football
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig

Inilah saatnya. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis di dunia sepak bola wanita, dengan beberapa bintang besar yang akan pindah klub. Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan Sam Kerr hanyalah sebagian dari para pemain yang telah menyelesaikan transfer musim panas ini, sementara masih banyak rumor dan laporan mengenai transfer lainnya yang akan menyusul, serta beberapa kejutan yang pasti akan muncul.

Kita sudah menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, saat Manchester United dan Manchester City melakukan semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain. Biaya transfer besar juga patut kita perhatikan lagi musim panas ini, mengingat bintang muda Swedia Felicia Schroder telah bergabung dengan Real Madrid melalui kesepakatan besar.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya masih berlaku namun telah pindah klub, bersama dengan nama-nama seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang mungkin hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal itu di samping semua pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, dengan Salma Paralluelo termasuk di antara mereka yang sangat diburu setelah meninggalkan Barcelona.

Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di luar musim ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 Juli: Melvine Malard (dari Manchester United ke Chelsea)

    Bagi United: Transfer ini sulit untuk dinilai karena United telah menerima biaya transfer yang sangat besar untuk Malard, setidaknya sebesar £750.000 ($1 juta), yang akan menjadikannya rekrutan termahal ke-11 dalam sejarah sepak bola wanita. Berbagai laporan menyebutkan bahwa angka tersebut bahkan bisa naik menjadi antara £850.000 ($1,13 juta) hingga £1 juta ($1,33 juta). Itu adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan dan sulit untuk ditolak. Namun, meskipun United tetap diam terkait kedatangan pemain baru, sulit untuk bersikap terlalu positif mengenai hal ini. Malard adalah pemain kunci dalam tim ini dan salah satu pemain terbaik mereka, sehingga menggantikannya tidak akan mudah. Fakta bahwa ia pindah ke rival di WSL merupakan hal negatif lainnya. Nilai: C-

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang bagus. Pelatih kepala Sonia Bompastor mengenal Malard dengan baik, karena pernah melatihnya di Lyon, dan dia tahu cara memaksimalkan potensinya. Setelah musim WSL dengan jumlah gol terendah dalam tujuh tahun, Chelsea juga membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, terutama dengan hengkangnya Guro Reiten dan Johanna Rytting Kaneryd yang membuat posisi sayap menjadi prioritas yang perlu diatasi di bursa transfer, meskipun kebutuhannya tidak seketara dengan posisi penyerang tengah. Datangnya Malard, yang terutama bermain di sayap di bawah asuhan Bompastor di Lyon—dan hal itu berlanjut di United—menjawab kebutuhan tersebut, dengan dia juga memiliki kemampuan untuk bermain baik sebagai penyerang jika diperlukan. Dia adalah pencetak gol, kreator, dan pekerja keras saat tidak menguasai bola. Hanya biaya transfer yang cukup besar yang menjadi sisi negatif di sini, karena sulit untuk tidak percaya bahwa The Blues membayar lebih dari harga pasar untuk pemain berusia 26 tahun ini. Nilai: C+

    Bagi Malard: Langkah yang luar biasa! Setelah menembus tim utama di Lyon, pemain internasional Prancis ini meninggalkan klub delapan kali juara Eropa tersebut pada 2023 demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain, dan telah menghabiskan tiga tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai pemain inti kunci di United guna membuka peluang kembali ke level elit bersama Chelsea. Malard memang berhasil meraih trofi bersama Red Devils, tampil di dua final lainnya, dan bermain di Liga Champions, namun eksposur terhadap semua itu akan jauh lebih besar di Chelsea, di mana ia memiliki kesempatan untuk kembali merebut gelar-gelar terbesar. Nilai: A

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  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 Juli: Kadidiatou Diani (dari Lyon ke London City Lionesses)

    Bagi Lyon: Kedatangan Johanna Rytting Kaneyrd dan hengkangnya Diani setelahnya, ditambah dengan laporan di Le Progres bahwa Rytting Kaneyrd akan ditempatkan sebagai wing-back oleh OL, semuanya cukup menarik. Secara sekilas, kehilangan Diani—salah satu pemain sayap terbaik di dunia—merupakan pukulan telak bagi Lyon, dan dampak negatif dari absennya Diani akibat cedera di final Liga Champions adalah contoh yang sangat jelas mengapa hal itu terjadi. Namun, jika pelatih kepala Jonatan Giraldez mengubah formasi tim sedemikian rupa sehingga sulit menemukan peran alami bagi Diani, mungkin itulah yang menjelaskan kepergiannya. Bagaimanapun, sulit menemukan sisi positif dari kehilangan pemain sekelasnya, selain biaya transfer sebesar £500.000 ($670.000) yang dilaporkan berhasil dikembalikan, meskipun Lyon masih memiliki banyak talenta di skuadnya. Nilai: D

    Bagi London City: Setelah mendatangkan Alexia Putellas dan Mapi Leon, kedatangan Diani menandai kali ketiga dalam jendela transfer ini di mana London City merekrut pemain kelas dunia sejati. Ini adalah rekrutan lain yang membawa klub selangkah lebih dekat untuk menjadi ancaman nyata dalam perebutan trofi di musim mendatang, hanya setahun setelah promosi ke WSL. Belum tentu pelatih kepala Eder Maestre dapat menciptakan kekompakan dalam tim setelah jendela transfer yang begitu sibuk, tetapi sulit untuk tidak percaya bahwa antusiasme seputar London City tahun ini bisa jadi nyata. Diani memperkuat gagasan tersebut, karena kehadirannya pasti akan meningkatkan lini serang yang hanya mencetak 28 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu. Nilai: A

    Bagi Diani: Sangat disayangkan bahwa Diani meninggalkan Lyon tanpa pernah meraih gelar Liga Champions. Ia telah tampil luar biasa secara konsisten, bahkan sebelum pindah ke OL dari PSG, dan telah memenangkan banyak trofi, namun kegagalan meraih gelar Eropa pasti membuatnya frustrasi. Peluangnya untuk mengangkat trofi tersebut di London City terbatas, terutama karena belum jelas apakah London City dan OL dapat berkompetisi di turnamen yang sama secara bersamaan, mengingat keduanya dimiliki oleh Michele Kang. Namun, ini merupakan tantangan baru, di liga baru dan negara baru untuk pertama kalinya dalam karier Diani. Dia bergabung dengan proyek yang menjanjikan dengan potensi besar, bermain bersama rekan setim baru yang berkualitas tinggi, dan mendapatkan kontrak besar — kemungkinan besar kontrak besar terakhir dalam kariernya — pada usia 31 tahun. Nilai: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 Juli: Lisa Baum (dari RB Leipzig ke Arsenal)

    Bagi RB Leipzig: Tentu mengecewakan bagi Leipzig bahwa mereka hanya bisa memanfaatkan Baum selama satu musim sebelum klub papan atas datang meminangnya, sehingga sisa perkembangannya menjadi pemain kelas atas akan berlangsung di tempat lain. Namun, sulit bagi Leipzig untuk mengeluh atas kompensasi signifikan yang akan mereka terima, yang dilaporkan sebagai biaya transfer rekor klub. Dana tersebut dapat diinvestasikan kembali ke skuad dengan cara yang seharusnya membantu mereka terus berkembang dalam jangka panjang. Nilai: B

    Bagi Arsenal: The Gunners perlu memperkuat posisi sayap setelah kepergian Beth Mead, dan mereka memilih melakukannya dengan talenta yang lebih muda dan masih mentah. Hal itu mungkin mengkhawatirkan sebagian pihak karena Arsenal tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam beberapa tahun terakhir dalam hal mengembangkan pemain muda yang didatangkan dari klub lain. Namun, masa-masa awal Smilla Holmberg di klub mungkin menjadi bukti bahwa hal-hal sedang berubah dalam hal tersebut, mengingat Olivia Smith baru setahun bergabung dengan biaya transfer yang fantastis dan juga tampil baik. Kecenderungan Renee Slegers untuk melakukan rotasi dan sering mengganti pemain sayapnya seharusnya juga memungkinkan Baum untuk beradaptasi. Secara keseluruhan, ini bukanlah perekrutan yang dijamin akan sukses, meskipun bakat pemain berusia 19 tahun ini sudah jelas. Namun, ini adalah perekrutan yang menarik, yang tampaknya lebih mungkin berjalan baik daripada sebaliknya, terlepas dari beberapa kekhawatiran. Nilai: B

    Bagi Baum: Meskipun dinilai sangat tinggi, Baum memiliki pengalaman yang sangat terbatas di level tertinggi, dengan hanya satu musim di Bundesliga di bawah ikat pinggangnya. Baginya untuk kini pindah ke salah satu klub top Eropa, dan di mana ia seharusnya mendapatkan menit bermain secara teratur, terasa seperti langkah besar dalam kariernya. Sekali lagi, ada kekhawatiran mengenai kegagalan Arsenal dalam mengembangkan pemain muda asing di masa lalu, namun waktu bermain yang akan diperoleh remaja ini diharapkan dapat membantunya berkembang dengan baik. Nilai: B

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  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 Juli: Khiara Keating (dari Manchester City ke Liverpool)

    Bagi Man City: Sebagaimana terlihat dari tawaran kontrak baru yang diajukan City kepada Keating, ini merupakan pukulan bagi juara baru WSL. Meski demikian, hal ini tidaklah mengejutkan. Keating telah tersingkir dari skuad Inggris akibat minimnya waktu bermainnya di Manchester belakangan ini, dan dengan semakin dekatnya Piala Dunia Wanita 2027, sudah bisa diprediksi bahwa ia akan mempertimbangkan untuk hengkang dari klub pada musim panas ini. Kini, City perlu mencari cara terbaik untuk menggantikan pemain yang telah memberikan kontribusi luar biasa sebagai kiper cadangan. Fakta bahwa ia hengkang dengan status bebas transfer, setelah menghabiskan 11 tahun berkembang menjadi pemain timnas Inggris di City, juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Nilai: D

    Bagi Liverpool: Ini adalah rekrutan fantastis yang mengisi posisi yang sangat dibutuhkan oleh The Reds, yang semakin baik karena dilakukan secara gratis. Liverpool sedang mencari kiper setelah gagal mengubah status pinjaman Jennifer Falk menjadi transfer permanen, dan dalam diri Keating, mereka mendapatkan pemain yang sudah dikenal baik oleh pelatih kepala Gareth Taylor—yang pernah memantau perkembangan gemilangnya di City—serta pemain yang memiliki kualitas luar biasa, potensi untuk terus berkembang, dan kemampuan yang sesuai dengan gaya permainan yang diterapkan Taylor. Dia masih muda dan relatif kurang berpengalaman, sehingga kesalahan pasti akan terjadi, tetapi waktu bermain yang teratur akan memungkinkan Keating untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mewujudkan potensinya yang menjanjikan. Nilai: A

    Bagi Keating: Setelah genap berusia 22 tahun bulan lalu dan tidak lagi dipanggil ke skuad Inggris belakangan ini, musim panas ini terasa sebagai waktu yang tepat bagi Keating untuk meninggalkan City demi mendapatkan peran sebagai pemain inti. Liverpool mungkin tidak bisa memberinya peluang meraih trofi seperti yang dia miliki di City, tetapi yang dia butuhkan adalah waktu bermain, tidak hanya karena Piala Dunia tahun depan, tetapi juga untuk perkembangan dirinya sebagai pemain. Keating seharusnya bisa mendapatkannya dengan melimpah di Merseyside, bekerja sama dengan pelatih yang mengenalnya dengan baik dan menerapkan gaya permainan yang cocok untuknya. Ini adalah langkah yang brilian. Nilai: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 Juli: Mapi Leon (dari Barcelona ke London City Lionesses)

    Bagi Barcelona: Meskipun bukan nama terbesar yang hengkang dari Barca musim panas ini, kepergian Leon akan sangat terasa. Sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia—jika bukan yang terbaik—ia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub menuju puncak sepak bola dan akan sangat sulit untuk digantikan, meskipun klub asal Katalonia ini tidak lagi harus beroperasi di bawah kendala keuangan yang sama seperti musim panas lalu. Bagaimana mereka melakukannya akan memengaruhi penilaian akhir ini, dan Barca sebaiknya diberi kesempatan hingga hal itu terjadi. Ada beberapa pemain muda menjanjikan yang muncul dari La Masia yang bisa mengambil alih peran, tetapi belum pada level peran utama yang pernah diemban Leon, setidaknya untuk saat ini. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Ini adalah jenis langkah yang menandakan kemajuan bagi London City dibandingkan jendela transfer sebelumnya. Meskipun beberapa bintang berpengalaman yang mereka rekrut belakangan ini telah memberikan dampak nyata—dengan Kosovare Asllani sebagai yang terdepan di antaranya—kebanyakan dari mereka datang saat sudah melewati puncak performa mereka. Sementara itu, Leon bergabung dengan klub ini saat masih berada di puncak permainan sepak bola wanita dan akan secara signifikan meningkatkan kualitas tim. Dia juga sangat cocok dengan filosofi klub ambisius ini mengingat keunggulannya dalam penguasaan bola. Nilai: A

    Bagi Leon: Setiap kepindahan dari Barcelona, juara Eropa, akan menjadi penurunan level bagi seorang pemain. Leon tidak akan meraih banyak trofi di Inggris, dan dia juga bergabung dengan klub yang kemungkinan besar dilarang berkompetisi di Liga Champions jika mereka lolos ke sana, mengingat pemilik klub, Michele Kang, juga memiliki Lyon—tim yang dikalahkan Barcelona di final pada bulan Mei. Namun, ini adalah kesempatan bagi pemain berusia 31 tahun tersebut untuk bermain di liga baru untuk pertama kalinya dalam kariernya dan menghadapi tantangan yang berbeda, sambil tetap bermain di level yang baik, serta dengan jadwal yang tidak terlalu padat, menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Dia juga akan menerima gaji yang lumayan dalam apa yang kemungkinan besar akan menjadi kontrak besar terakhirnya. Nilai: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 Juli: Niamh Charles (dari Chelsea ke Manchester City)

    Bagi Chelsea: Charles merupakan pilihan bek kiri yang andal, namun ia bukanlah pemain yang secara alami cocok untuk posisi tersebut. Awalnya bermain sebagai penyerang, posisi yang telah ia adaptasi dengan sukses besar dalam beberapa tahun terakhir, namun dengan munculnya kesempatan bagi The Blues untuk mendatangkan Katie McCabe—seperti yang mereka lakukan pada awal Juni—tidak mengherankan jika mereka mengambilnya. Kapten timnas Irlandia ini merupakan salah satu bek kiri terbaik yang ada, dan kedatangannya memungkinkan pemain lain untuk kembali ke posisi alami mereka, seperti Sandy Baltimore dan Veerle Buurman. Melepas Charles setelah melakukan perekrutan tersebut memang mengurangi kedalaman skuad, tetapi ada pemain lain yang dapat mengisi posisi tersebut jika diperlukan, sementara biaya transfer sebesar £500.000 ($670.000) yang dilaporkan diterima klub untuk pemain internasional Inggris ini—yang sedang berada di tahun terakhir kontraknya—merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Nilai: A

    Bagi Man City: Bek kiri menjadi prioritas di bursa transfer ini bagi Man City, yang membiarkan Leila Ouahabi hengkang secara gratis dan pada dasarnya lebih sering memainkan Alex Greenwood daripada dirinya di posisi tersebut. Menambahkan opsi lain akan memungkinkan Greenwood kembali ke posisi tengah yang lebih disukainya, dan meskipun Charles belum berada di level yang sama sebagai bek kiri seperti McCabe—yang sempat dikaitkan erat dengan City sebelum Chelsea bergerak lebih dulu—ia tetap merupakan opsi yang sangat solid dan merupakan peningkatan dari situasi City saat ini. Nilai: B

    Bagi Charles: Dengan McCabe yang bergabung dengan Chelsea, pindah dari klub ini akan selalu menjadi pilihan paling menguntungkan bagi Charles jika ia ingin mendapatkan menit bermain secara reguler. Hal itu juga penting bagi kariernya di timnas Inggris, mengingat dia kehilangan posisinya sebagai bek kiri utama di tim Lionesses dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, dia kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di Man City, untuk tim yang baru saja memenangkan WSL dan Piala FA, serta akan menjadi penantang gelar utama lagi tahun depan, sekaligus kembali berlaga di Liga Champions. Nilai: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 Juli: Ona Batlle (dari Barcelona ke Arsenal)

    Bagi Barcelona: Ini mungkin akan menjadi kepergian yang paling mengecewakan bagi Barcelona musim panas ini. Hal itu karena Batlle masih berusia 27 tahun dan merupakan salah satu bek sayap terbaik di dunia, sedangkan Putellas dan Leon sudah menginjak usia 30-an, sementara tuntutan gaji Paralluelo berada di luar jangkauan. Barca sebenarnya ingin mempertahankan Batlle untuk beberapa musim ke depan dan mereka optimis bisa melakukannya, mengingat ini adalah klub tempat ia tumbuh besar. Namun, ia justru kembali ke Inggris dengan status bebas transfer. Ini benar-benar pukulan telak. Nilai: F

    Bagi Arsenal: Setelah kepergian Katie McCabe, ada posisi kosong di bek kiri dan Arsenal memilih mengisinya dengan pemain kelas dunia. Batlle secara alami adalah bek kanan, tetapi ia memiliki banyak pengalaman di sayap sebaliknya, di mana ia dapat bermain sangat efektif sebagai bek sayap terbalik yang menimbulkan masalah baru bagi lawan. Duet bek sayap utama Emily Fox dan Batlle bisa dibilang sebagus duet mana pun di sepak bola wanita, dan dengan menambahkan kualitas tersebut di atas kedalaman skuad yang sudah ada—seperti Taylor Hinds dan Smilla Holmberg—Arsenal dapat naik ke level berikutnya saat mereka mengejar gelar WSL pertama sejak 2019. Nilai: A

    Untuk Batlle: Meskipun kepindahan ini mungkin mengejutkan banyak orang mengingat status Barca di dunia sepak bola dan fakta bahwa itu adalah klub masa kecil Batlle, bek sayap ini memang telah memenangkan semua gelar yang mungkin diraih saat kembali ke Catalunya dan kini kembali ke Inggris untuk menghadapi tantangan baru, mengingat ia tidak memenangkan gelar apa pun selama tiga tahun bersama Manchester United. Ada banyak target baru yang harus dicapai di Arsenal dan peluangnya untuk meraih kejayaan di Liga Champions tetap tinggi, mengingat The Gunners baru saja memenangkan gelar tersebut tahun lalu, meskipun tidak sehebat saat ia masih di Barca. Nilai: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Juli: Alexia Putellas (dari Barcelona ke London City Lionesses)

    Bagi Barcelona: Jelas ini merupakan pukulan telak bagi Barca untuk kehilangan sosok sekelas Putellas yang memiliki kualitas kelas dunia, kepemimpinan luar biasa, dan pengaruh penting bagi skuad. Namun, tampaknya tak ada yang bisa dilakukan Blaugrana terkait hal ini. Setelah 14 tahun bersama klub, di mana ia berhasil meraih setiap trofi yang mungkin diraih, pemenang Ballon d’Or dua kali ini merasa inilah saat yang tepat untuk melangkah maju, demi mengejar tantangan baru. Fakta bahwa ia tidak pindah ke rival besar Barca di Eropa merupakan hal positif, dan klub ini sudah siap, baik dari segi kualitas skuad maupun antusiasme di akademi, untuk melangkah maju dengan positif, meskipun ini tetap merupakan pukulan besar yang menyakitkan. Nilai: C

    Bagi London City: Ini merupakan langkah yang luar biasa. Baru satu tahun berkompetisi di Women’s Super League, kehadiran pemain sekelas Putellas dapat membantu London City melangkah lebih jauh setelah finis di peringkat keenam musim lalu. Ia adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan mampu meningkatkan kualitas tim ini secara signifikan sendirian. Ini juga berpotensi menjadi langkah yang tepat untuk memaksimalkan potensi Grace Geyoro, yang mengalami musim debut yang mengecewakan bersama klub ini setelah transfer dengan rekor dunia. Menempatkan Putellas di lini tengah bersamanya seharusnya dapat membantu memaksimalkan potensi bintang Prancis yang sangat berbakat ini. Nilai: A+

    Bagi Putellas: Jarang ada pemain top yang bisa menutup bab penting dalam kariernya dengan gemilang, namun Putellas berhasil melakukannya tahun ini dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Barca setelah meraih quadruple yang luar biasa. Kini, ia berangkat ke Inggris untuk menjajal liga baru dan tantangan baru. Hal ini mungkin tidak akan menghasilkan trofi sebanyak saat ia di Catalunya, mengingat tahap proyek yang sedang dijalankan London City. Namun, langkah ini tampaknya akan sangat menguntungkan bagi karier internasionalnya, karena Putellas bisa bermain di liga yang mungkin terbaik di dunia sambil mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit, mengingat klub tersebut tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa. Artinya, saat Piala Dunia digelar musim panas mendatang, ia bisa berada dalam kondisi prima untuk menampilkan performa terbaiknya saat membela Spanyol. Ada juga keuntungan tambahan berupa gaji yang pasti sangat menggiurkan di klub milik miliarder Michele Kang. Nilai: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Juli: Geraldine Reuteler (dari Eintracht Frankfurt ke Arsenal)

    Bagi Eintracht Frankfurt: Apakah akan lebih menguntungkan bagi Eintracht jika melepas Reuteler musim panas lalu, saat nilainya sedang tinggi setelah penampilan gemilangnya di Kejuaraan Eropa dan Arsenal menghubungi untuk menanyakan kabar gelandang tersebut? Dari segi finansial, ya. Pemain berusia 27 tahun itu sedang memasuki tahun terakhir kontraknya dan tentu saja akan sulit untuk mengikatnya dengan kontrak baru ketika klub-klub besar menunjukkan minat padanya. Namun, mempertahankan Reuteler membantu Eintracht menikmati musim yang kuat lagi di mana mereka finis di posisi ketiga Bundesliga untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions, yang pada akhirnya mungkin lebih penting, meskipun pemain internasional Swiss itu tidak akan mudah digantikan. Nilai: B

    Bagi Arsenal: Ada skenario di mana Arsenal kalah dalam perburuan Reuteler, setelah gagal menuntaskan kesepakatan musim panas lalu. Untungnya, The Gunners tidak berada dalam skenario tersebut, karena gelandang tersebut akhirnya bergabung ke London Utara setahun kemudian melalui transfer gratis. Klub membutuhkan kedalaman dan variasi yang lebih besar di lini tengah, dan Reuteler memberikan hal itu, dengan kemampuannya memainkan berbagai peran yang semakin memperkaya opsi yang dimiliki pelatih kepala Renee Slegers. Meskipun tidak semenarik beberapa rekrutan musim panas Arsenal lainnya, ini adalah tambahan yang hebat yang memperkuat skuad. Nilai: B

    Bagi Reuteler: Ini adalah langkah menarik dalam karier Reuteler. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah menjadi pemain kunci bagi tim Eintracht yang sangat baik, tim yang sering menjadi yang terbaik di antara tim-tim lain di Bundesliga, di belakang Bayern Munich dan Wolfsburg, dan ia menunjukkan kualitas serta karakter yang sesungguhnya saat tampil untuk Swiss dalam ajang Euro di kandang sendiri musim panas lalu. Pindah ke salah satu klub elit Eropa adalah sesuatu yang pantas didapatkan Reuteler, dan ini bisa menjadi langkah sukses baginya, jika dia memanfaatkan peluang yang datang di skuad kuat yang akan dirotasi di berbagai kompetisi. Nilai: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Juli: Selina Cerci (dari Hoffenheim ke Arsenal)

    Bagi Hoffenheim: Tak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di Frauen-Bundesliga dalam dua musim terakhir selain Cerci, yang menjadi rekrutan brilian bagi Hoffenheim setelah hengkang dari Koln pada 2024. Namun kini ia hengkang dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Bagi Hoffenheim, tidak mendapatkan apa-apa darinya, terutama karena ia hengkang ke klub papan atas, tentu mengecewakan. Menggantikan gol-golnya, yang telah mengantarkan klub finis di paruh atas klasemen Bundesliga dua musim berturut-turut, juga tidak akan mudah. Klub kembali mengandalkan kemampuan pengembangan pemainnya di bidang tersebut, dengan sejauh ini merekrut dua penyerang muda dari akademi Barcelona. Nilai: D

    Bagi Arsenal: Penyerang tengah mungkin bukan prioritas mendesak bagi The Gunners musim panas ini, namun mendatangkan Cerci—untuk bergabung dengan barisan penyerang yang sudah dihuni oleh Alessia Russo dan Stina Blackstenius—memang memberikan fleksibilitas lebih bagi pelatih kepala Renee Slegers dalam serangan. Artinya, ketika Russo turun ke posisi No.10—seperti yang sering dilakukannya musim lalu—ada variasi apakah yang bermain di depannya adalah Cerci atau Blackstenius. Pemain internasional Jerman ini juga bisa bermain di sayap jika diperlukan, tetapi dia bisa dibilang tidak seefektif di sana karena hal itu membatasi seberapa sering dia berada di kotak penalti, menunggu peluang mencetak gol. Meski demikian, itu juga merupakan opsi karena Arsenal ingin tampil lebih tak terduga dalam serangan, setelah terkadang justru sebaliknya musim lalu. Nilai: B+

    Untuk Cerci: Salah satu pertanyaan terbesar seputar kepindahan ini adalah 'seberapa sering Cerci akan diturunkan?' Ia berhasil menembus timnas Jerman secara reguler berkat waktu bermain yang konsisten dan, pada gilirannya, kemampuannya mencetak gol. Jika waktu bermainnya di Arsenal menjadi lebih terbatas, apa artinya hal itu di level internasional, hanya setahun sebelum Piala Dunia? Mengingat banyaknya pertandingan yang akan dijalani The Gunners, dia seharusnya masih mendapat kesempatan, dan bahkan lebih lagi mengingat betapa aktifnya Slegers dalam melakukan pergantian pemain. Namun, dengan beberapa klub yang dilaporkan tertarik padanya, ada peluang lain—dengan peran yang lebih menonjol dan tetap berpeluang meraih trofi—yang bisa dipilih Cerci. Nilai: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Johanna Rytting Kaneryd (dari Chelsea ke Lyon)

    Bagi Chelsea: Rytting Kaneryd merupakan pemain yang sangat setia bagi Chelsea sejak kedatangannya pada 2022, dengan etos kerjanya yang tak pernah diragukan. Namun, pemain timnas Swedia ini terkadang tidak konsisten, sebagaimana terlihat dari catatan 11 gol dan 15 assist dari 79 penampilan di liga. Klub seperti Chelsea menginginkan kontribusi yang lebih besar dari para pemain sayapnya, sehingga bagi mereka, mendapatkan dana dari penjualan Rytting Kaneryd yang berusia 29 tahun ini, dengan tujuan mendatangkan pemain sayap yang lebih produktif, bukanlah keputusan bisnis yang buruk. Meskipun demikian, hal ini bergantung pada bagaimana The Blues mencari penggantinya, mengingat etos kerjanya, karakternya yang baik di ruang ganti, serta kemampuannya untuk memberikan tekanan nyata kepada lawan melalui kecepatannya—semua sifat tersebut tidak boleh diabaikan. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, nilainya akan turun. Nilai: B

    Bagi Lyon: Sulit untuk menilai arti dari perekrutan ini. Le Progres melaporkan bahwa hal ini akan menyebabkan perubahan posisi bagi Rytting Kaneryd, yang akan ditempatkan sebagai wing-back alih-alih sebagai winger. Hal ini mengindikasikan perubahan formasi bagi Lyon, yang tahun lalu sebagian besar bermain dengan formasi empat bek. Yang menambah keingintahuan adalah kepergian Kadidiatou Diani, yang diumumkan beberapa hari kemudian. Apakah hal itu juga terkait dengan perubahan formasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jika Rytting Kaneryd didatangkan sebagai wing-back, ia memiliki banyak kualitas yang sesuai dengan peran tersebut, meskipun ia hanya sesekali memainkannya sepanjang kariernya. Dengan kerja keras yang tinggi, kecepatan luar biasa, dan ancaman serangan, ia memenuhi banyak kriteria. Nilai: C

    Bagi Rytting Kaneryd: Setelah awalnya memberikan dampak besar di Chelsea, mencetak dua digit gol dan assist pada musim penuh pertamanya pada 2023-24, memang terasa seolah-olah perkembangan Rytting Kaneryd sedikit mandek belakangan ini. Babak baru ini mungkin adalah apa yang dia butuhkan untuk menghidupkan kembali semangatnya. Bagaimana kinerjanya sebagai bek sayap secara konsisten—jika memang transfer ini berjalan sesuai rencana—dapat memengaruhi hal tersebut. Namun, kesempatan untuk bermain di klub seperti Lyon, juara Eropa delapan kali yang telah tampil di dua dari tiga final Liga Champions terakhir, merupakan peluang yang luar biasa. Nilai: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Juli: Manaka Matsukubo (dari North Carolina Courage ke Chelsea)

    Bagi North Carolina Courage: Ini benar-benar pukulan telak. Hanya Barbra Banda yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol di NWSL musim ini daripada Matsukubo, yang dengan lima gol dan empat assist dalam sembilan pertandingan telah menjadi kunci dalam mempertahankan posisi North Carolina di zona playoff. Klub ini memang baru saja merekrut bintang muda Inggris Erica Parkinson, seorang gelandang kreatif yang dapat membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Jepang tersebut, namun ia masih berusia 18 tahun dan memiliki pengalaman yang terbatas. Akan menarik untuk melihat bagaimana Courage merespons kepergian ini, meskipun setidaknya mereka mendapatkan biaya transfer untuk Matsukubo, sebelum ia berpotensi menjadi pemain bebas transfer pada akhir tahun ini. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Setelah mengalami musim WSL dengan jumlah gol terendah dalam tujuh tahun terakhir musim lalu, memperkuat lini depan menjadi prioritas utama Chelsea musim panas ini, terutama dengan kepergian Sam Kerr dan Catarina Macario. Matsukubo bisa bermain sebagai penyerang tengah, namun dengan tinggi 5'1", ia kemungkinan besar bukan jawaban atas masalah utama tersebut, meskipun ia akan menjadi opsi di posisi itu saat diperlukan. Sebaliknya, pemain berusia 21 tahun ini kemungkinan besar akan ditempatkan di posisi gelandang dan ditugaskan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya; gerakan kakinya yang cerdas dan instingnya dalam memberikan umpan pasti akan sangat berguna saat Chelsea menghadapi pertahanan yang rapat, seperti yang sering mereka alami. Fakta bahwa The Blues berhasil membuat salah satu pemain muda terbaik di dunia menandatangani kontrak lima tahun merupakan nilai tambah besar lainnya. Nilai: A

    Bagi Matsukubo: Setelah menggebrak NWSL pada 2025, ini adalah langkah besar yang memang pantas didapatkan Matsukubo. Bermain untuk klub dengan tekanan dan ekspektasi sebesar Chelsea tentu akan menjadi lompatan besar, namun ia seharusnya cocok dengan apa yang diinginkan Sonia Bompastor sekaligus dapat beradaptasi dengan baik di WSL dan Liga Champions. The Blues memang masih membutuhkan lebih banyak rekrutan di lini serang, termasuk seorang striker, agar efektivitas Matsukubo dapat dimaksimalkan. Meski demikian, pemain berusia 21 tahun ini seharusnya bisa bekerja sama dengan sangat baik bersama para pemain yang sudah ada di klub, terutama Lauren James, mengingat cara kedua pemain ini bergerak bebas dan memanfaatkan ruang kosong. Nilai: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Juli: Georgia Stanway (dari Bayern Munich ke Arsenal)

    Bagi Bayern Munich: Kehilangan Stanway tak diragukan lagi merupakan pukulan bagi Bayern Munich. Pemain timnas Inggris ini telah tampil luar biasa bagi klub selama empat tahun terakhir dan akan sulit untuk digantikan. Namun, Bayern sudah mengetahui kepergiannya sejak lama—hal ini diumumkan pada bulan Januari lalu—sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil selama jendela transfer guna memperkuat lini tengah yang sebenarnya sudah cukup kuat. Ini memang pukulan, tapi bukan pukulan yang fatal. Nilai: D

    Bagi Arsenal: The Gunners terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey di posisi gelandang bertahan, dan kedatangan Stanway membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan Kyra Cooney-Cross yang juga berada di klub, serta Geraldine Reuteler yang diperkirakan akan segera bergabung, Renee Slegers akan memiliki banyak opsi berkualitas tinggi untuk melakukan rotasi di posisi-posisi tersebut guna memberikan istirahat yang cukup bagi para pemain, menyesuaikan diri dengan tantangan yang berbeda, dan memastikan ketergantungan pada individu tertentu berkurang. Stanway membawa pengalaman, bakat, dan fleksibilitas yang luar biasa saat Arsenal mengejar gelar WSL pertama dalam delapan tahun. Nilai: A

    Bagi Stanway: Saat Stanway bergabung dengan Bayern, ia membutuhkan cara untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar, setelah akhir yang mengecewakan selama masa baktinya di Man City. Ia tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi juga melampaui ekspektasi di Jerman, mengukuhkan dirinya sebagai pemain kunci bagi Inggris dan salah satu gelandang terbaik di dunia dalam prosesnya. Kini, ia kembali ke tanah air untuk bermain di liga terbaik di Eropa, WSL, bersama tim yang baru tahun lalu menjuarai Liga Champions. Itulah trofi yang selama ini belum pernah ia raih, dan ia mungkin memiliki peluang lebih besar untuk memenangkannya melalui kepindahan ini, mengingat rekor Arsenal baru-baru ini di UWCL, meskipun gelar domestik mungkin tidak akan datang semudah saat ia masih di Munich. Nilai: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Juli: Nicole Anyomi (dari Eintracht Frankfurt ke London City Lionesses)

    Bagi Eintracht Frankfurt: Musim panas ini akan menjadi musim yang menarik bagi Eintracht. Anyomi adalah salah satu dari empat pemain kunci yang hengkang secara gratis, dan dia mungkin akan menjadi yang paling sulit untuk digantikan, setelah mencetak 13 gol dan enam assist dalam 20 penampilan sebagai starter di Bundesliga musim lalu. Klub ini telah melakukan banyak hal positif di luar lapangan dan finis di posisi ketiga dalam lima musim terakhir berturut-turut, sehingga secara konsisten lolos ke kompetisi Eropa. Namun, mencari cara untuk mempertahankan pemain seperti Anyomi sangat penting ke depannya. Setidaknya, Eintracht memiliki rekam jejak yang baik dalam mencari pengganti bagi mereka yang hengkang dan harus kembali tampil maksimal di bursa transfer untuk memastikan mereka tidak terlalu terpukul. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Jika London City ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar bersaing memperebutkan posisi teratas di WSL, serta meraih kesuksesan di kompetisi domestik, kehadiran lebih banyak pemain penentu di sepertiga akhir lapangan akan sangat penting, mengingat hanya satu pemain dalam skuad yang mencetak angka ganda untuk gol dan assist pada musim lalu. Statistik liga Anyomi pada musim 2025-26 lebih dari dua kali lipat dibandingkan pemain lain di London City—kecuali Freya Godfrey—dan ia berharap dapat mempertahankan performa tersebut di Inggris. Apakah ia cocok dengan gaya permainan Eder Maestre? Mungkin tidak, tetapi ia merupakan ancaman konstan yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Nilai: B

    Bagi Anyomi: Ada klub-klub besar yang dikaitkan dengan Anyomi menjelang musim panas ini, termasuk Bayern Munich, PSG, dan Paris FC—semua klub tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan, tidak seperti London City. Namun, kesuksesan di ajang piala tampaknya masih mungkin diraih oleh tim asal Inggris ini musim depan, terutama dengan perubahan yang akan terjadi pada Piala Liga, dan kemungkinan besar dia akan mendapat jaminan peran yang lebih menonjol dalam proyek menarik yang melibatkan beberapa nama besar. Nilai: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Juli: Erica Parkinson (dari Valadares Gaia ke North Carolina Courage)

    Bagi Valadares Gaia: Meskipun klub sudah menyadari sejak awal bahwa mempertahankan Parkinson dalam jangka panjang hampir mustahil, kepergian bintang muda berbakat Valadares ini tetap menjadi pukulan berat. Yang lebih menyakitkan lagi, klub juga tidak akan menerima biaya transfer untuk Parkinson, sehingga semakin mempersulit upaya menggantikannya. Setidaknya, Valadares telah mencatatkan prestasi luar biasa selama berkarier di klub ini, seperti mencapai final Taca de Liga tahun ini dan finis di lima besar Liga BPI dua musim berturut-turut. Nilai: D

    Bagi North Carolina Courage: Parkinson adalah salah satu pemain muda paling berbakat di dunia, dan Courage tidak hanya berhasil mendapatkan tanda tangannya, tetapi juga menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat. Klub ini telah memulai musim NWSL dengan cukup baik, namun kreativitas terkadang kurang, dan hal itu tentu saja dapat diatasi dengan kehadiran Parkinson. Pelatih kepala Mak Lind sebelumnya bekerja di Hacken, di mana ia mengawasi pengembangan sejumlah besar pemain muda berbakat yang kemudian pindah ke klub-klub besar, termasuk penyerang baru Real Madrid, Felicia Schroder. Ia seharusnya menjadi orang yang tepat untuk membantu Parkinson mencapai prestasi baru. Nilai: A

    Bagi Parkinson: Bergabung dengan klub yang dipimpin manajer dengan reputasi hebat dalam mengembangkan talenta muda, ini merupakan langkah fantastis bagi Parkinson. The Courage memiliki skuad termuda ketiga di divisi ini—rata-rata usia kemungkinan akan turun lebih rendah lagi dengan kedatangan pemain berusia 18 tahun ini—namun tetap memiliki sejumlah pemain senior yang sangat penting untuk membimbing para pemain yang belum berpengalaman, sehingga menciptakan lingkungan yang baik baginya. NWSL juga akan sangat berbeda dalam hal gaya dan tuntutan dibandingkan dengan apa yang biasa dialami Parkinson di Portugal, yang seharusnya membantu menyempurnakan permainannya sedikit lebih jauh dan memaksanya untuk memperbaiki beberapa kelemahannya. Sulit untuk menemukan banyak kekurangan dari pilihan yang dia ambil sebagai langkah besar pertamanya. Nilai: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Juli: Andrea Medina (dari Atlético Madrid ke Manchester United)

    Bagi Atlético: Sangat disayangkan bahwa Atlético harus kehilangan Medina melalui transfer gratis, karena pemain berusia 22 tahun ini telah berkembang luar biasa di klub tersebut selama empat tahun terakhir. Menggantikan konsistensi dan keandalannya tidak akan mudah bagi tim asal Spanyol ini, dan ia juga mulai menunjukkan peran sebagai pemimpin di dalam tim. Sebuah kehilangan yang berat, namun hal ini mencerminkan kondisi Atletico saat ini, setelah finis di peringkat kelima Liga F meskipun menjalani kampanye Liga Champions yang menjanjikan. Nilai: F

    Bagi United: Medina telah menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai bek kiri, namun kepindahan ini bisa jadi menandakan bahwa ia akan lebih sering bermain sebagai bek tengah—posisi yang ia tempati menjelang akhir musim terakhirnya di Atleti. United sudah memiliki opsi bek kiri yang hebat, yaitu Anna Sandberg, dan kedatangan Medina berarti ada kedalaman skuad di belakang pemain internasional Swedia tersebut serta opsi tambahan di lini tengah. Medina sebagian besar bermain di tengah saat menjadi bagian dari formasi tiga bek, sedangkan United bermain dengan formasi empat bek, sehingga akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi jika ia lebih sering ditempatkan di posisi tersebut. Kedalaman skuad sangat penting bagi Setan Merah pada bursa transfer ini; Medina membawa hal itu, fleksibilitas, kualitas, dan potensi untuk menjadi lebih baik lagi. Nilai: A

    Bagi Medina: Ini merupakan langkah besar lainnya dalam karier Medina yang terus membaik. Setelah mengukuhkan posisinya di Liga F bersama Real Betis, ia pindah ke tim papan atas divisi tersebut di Atleti dan kini berangkat ke liga terbaik dalam sepak bola wanita, serta bergabung dengan tim yang bersaing di papan atas liga tersebut. Namun, bagaimana ia akan beradaptasi di tim ini sangat menarik untuk disimak. Tanda-tanda menunjukkan bahwa ia setidaknya akan bergantian antara posisi bek tengah dan bek kiri, sehingga ia dapat mengembangkan pengalamannya di posisi sebelumnya. Apakah hal itu cocok baginya seperti halnya peran yang lebih luas, terutama dalam formasi empat bek, hanya waktu yang akan menjawabnya. Nilai: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Juni: Sam Kerr (dari Chelsea ke Gotham)

    Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terelakkan dan dapat dimengerti. Baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia ini kesulitan untuk secara konsisten masuk ke dalam starting XI Sonia Bompastor, karena pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi yang kurang alami untuk posisi penyerang tengah. Namun, begitu Kerr masuk ke dalam tim setelah Piala Asia, ia tak henti-hentinya mencetak gol, mengakhiri musim dengan tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Di usia 32 tahun, ia memang bukan jawaban jangka panjang untuk posisi No. 9, tetapi apakah ada kesepakatan jangka pendek yang bisa dilakukan sebagai gantinya, terutama dengan begitu banyak pertanyaan seputar posisi striker di Chelsea? Mungkin tidak, mengingat permintaan dari klub lain yang pasti akan selalu ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi The Blues untuk mempertahankannya, tetapi tambahan pemain baru tetap akan selalu diperlukan. Nilai: C

    Untuk Gotham: Meskipun berada di zona play-off dengan nyaman selama beberapa pekan pertama musim baru NWSL, Gotham mencetak jumlah gol yang sangat rendah, dengan 12 gol dalam 11 pertandingan yang menempati peringkat kelima terburuk di divisi tersebut. Menambahkan pemain seperti Kerr seharusnya membantu mengatasi hal itu. Esther Gonzalez telah sangat produktif bagi tim pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kini mengalami kesulitan musim ini; tak heran jika Juan Carlos Amoros bertindak untuk mendatangkan opsi penyerang tengah top lainnya, Kerr, begitu dia tersedia. Ini adalah rekrutan hebat bagi tim yang perlu mencetak lebih banyak gol jika ingin mempertahankan gelar juara NWSL. Nilai: B

    Bagi Kerr: Setelah musim terakhir yang naik-turun di Chelsea, dan tak lama setelah pulih dari cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terutama menjelang Piala Dunia tahun depan. Akankah ia mendapat peran utama di Gotham? Atau akankah ia dan Gonzalez berbagi tugas sebagai penyerang tengah (No. 9)? Waktu bermain mungkin tidak semudah yang diharapkan di klub lain, tetapi Kerr memiliki kualitas yang mumpuni dan akan mendapat kesempatan untuk menunjukkannya, terutama karena Gonzalez sedang mengalami penurunan performa dan Kerr tampaknya lebih cocok dengan gaya permainan Amoros. Perlu juga dicatat manfaat pribadi dari kepindahan ini bagi pemain berusia 32 tahun tersebut, yang membuatnya semakin masuk akal. Dia dan pasangannya, Kristie Mewis, baru saja memiliki seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari Massachusetts, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari New York. Nilai: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Juni: Felicia Schroder (pindah dari Hacken ke Real Madrid)

    Bagi Hacken: Liga Damallsvenskan Swedia telah menjadi semacam liga pembibitan dalam beberapa tahun terakhir, jenis liga yang mengembangkan bakat muda dengan cemerlang namun pada akhirnya selalu menjual pemainnya ke klub-klub yang lebih besar dan lebih kaya di liga-liga yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu, Hacken selalu menyadari bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Felicia Schroder selamanya, dan jangka waktu masa tinggalnya di Swedia pun langsung dipersingkat musim lalu, saat ia mencetak 30 gol liga yang luar biasa. Namun, sulit untuk merasa bahwa klub tidak memaksimalkan waktu mereka bersama remaja ini. Schroder membantu mengantarkan Hacken meraih gelar liga pertama dalam lima tahun dan kemenangan di ajang Eropa pada edisi perdana Piala Europa, sebelum hengkang dengan biaya transfer yang sangat besar, sekitar €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta). Kehilangannya memang merupakan pukulan telak, namun Hacken sama sekali tidak bermain buruk dalam hal ini. Nilai: B

    Bagi Real Madrid: Apakah ini pertanda bahwa Real Madrid akhirnya menunjukkan ambisi yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari Barcelona? Las Blancas telah secara rutin dikritik karena kurangnya inisiatif selama bertahun-tahun, di mana mereka terus-menerus menjadi runner-up di Spanyol sementara banyak bintang top telah hengkang pada saat yang sama, seperti Olga Carmona, Esther Gonzalez, dan, baru musim panas ini, Caroline Weir serta Naomie Feller. Namun, mengucurkan dana besar untuk salah satu pemain muda terbaik di dunia menandakan potensi perubahan. Schroder adalah bintang dan menunjukkan semua tanda-tanda mampu mempertahankan levelnya sambil naik kelas, serta menambah gol-gol yang dibutuhkan bagi tim yang kekurangan konsistensi dari posisi penyerang tengah musim lalu. Ia juga memiliki potensi untuk berkembang lebih baik, dan layaknya Linda Caicedo, Real berharap ia tumbuh menjadi pemain kelas dunia di Madrid. Nilai: A

    Bagi Schroder: Meskipun ada kritik terhadap Madrid, ini terasa seperti langkah yang tepat bagi Schroder. Dia seharusnya menjadi penyerang tengah utama tim, akan terpapar pada liga papan atas dan pertandingan Liga Champions secara rutin, serta akan menghadapi peningkatan tekanan dan ekspektasi, namun tidak sebesar yang mungkin terjadi. Madrid juga memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dengan Caicedo sebagai contoh yang menonjol. Meskipun ada beberapa pemain kunci yang hengkang, pemain-pemain pendukung di sekitar Schroder juga tidak buruk, dan bagaimana ia berkolaborasi dengan Caicedo khususnya pasti akan sangat menarik untuk disaksikan. Nilai: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Juni: Mary Earps (dari Paris Saint-Germain ke London City Lionesses)

    Bagi PSG: Ini adalah langkah yang tidak berjalan sesuai harapan bagi PSG dan Earps. Kiper tersebut bergabung saat masih termasuk salah satu yang terbaik di posisinya, namun tidak mampu menunjukkan performa kelas dunia secara konsisten di Prancis, dengan beberapa kesalahan mencolok yang mulai terjadi. Hal ini diperparah oleh gejolak besar yang melanda klub secara umum pada saat yang sama; Earps sama sekali tidak bertanggung jawab atas kegagalan tim tersebut, sementara pemain kunci hengkang, pertandingan penting kalah, dan pergantian manajerial terus terjadi. Secara keseluruhan, tidak mengherankan jika keduanya akan berpisah saat kontrak Earps berakhir—PSG tidak banyak rugi, namun juga tidak mendapat apa-apa. Nilai: C

    Untuk London City: Musim pertama London City di WSL berjalan solid, dan untuk melangkah lebih jauh dari itu, posisi kiper dirasa perlu diperkuat. Di antara kiper yang bermain setidaknya 750 menit, Elene Lete memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di liga musim lalu, kebobolan 6,8 gol lebih banyak dari yang seharusnya—tertinggi di divisi tersebut—menurut statistik expected goals. Earps lebih berpengalaman daripada pemain berusia 24 tahun itu, yang bisa belajar banyak dari rekan setim barunya setelah tahun pertama yang naik-turun di WSL, dan dia jelas telah mencapai prestasi lebih tinggi dalam kariernya yang memang lebih panjang. Bisakah Earps menemukan kembali performa terbaiknya saat kembali ke Inggris? Itulah yang diharapkan London City. Waktu akan membuktikan apakah hal itu terjadi, tetapi setidaknya mereka telah berusaha memperkuat area skuad yang memang perlu ditingkatkan. Nilai: B

    Bagi Earps: Jika Earps ingin kembali menjadi salah satu yang terbaik di posisinya secara konsisten, meninggalkan keributan di PSG mungkin bukanlah ide yang buruk. Meskipun mantan pemain internasional Inggris ini telah banyak berbicara tentang hal-hal yang telah ia pelajari, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, melalui pengalaman barunya di Prancis, PSG bisa jadi sangat kacau dan terus-menerus tampil mengecewakan di bawah bayang-bayang Lyon selama bertahun-tahun. Earps berharap lingkungan yang ambisius di London City dapat membantunya menemukan kembali performa terbaiknya, dan ia juga pasti akan mendapatkan kontrak yang menguntungkan menjelang akhir kariernya. Nilai: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (dari Real Madrid ke Lyon)

    Bagi Real Madrid: Sebuah gambaran mengenai posisi proyek tim putri saat ini. Weir bisa dibilang sebagai pemain terbaik yang pernah membela Las Blancas, mengingat kontribusinya yang sangat konsisten sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Namun, ia hengkang tanpa pernah meraih gelar apa pun selama empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih jauh tertinggal dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah elit Eropa. Untuk mempertahankan talenta terbaik seperti Weir, Real harus meningkatkan performa tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar. Nilai: F

    Bagi Lyon: Rekrutan fantastis melalui transfer gratis bagi runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan di level elit, dengan pengalaman yang melimpah dan kualitas yang teruji di panggung terbesar, semua hal tersebut dapat membantu tim Lyon yang berupaya mengakhiri penantian selama empat tahun untuk meraih gelar Eropa berikutnya. Dengan kepergian Lindsey Heaps, pemain internasional Skotlandia ini juga membantu memperkuat lini tengah, yang merupakan rekrutan luar biasa bagi raksasa Prancis tersebut. Nilai: A

    Bagi Weir: Setelah tampil brilian secara konsisten selama masa baktinya di Madrid, namun tak pernah meraih gelar apa pun, Weir layak mendapatkan transfer semacam ini, yang seharusnya membawanya mengangkat banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, membela Arsenal dan Manchester City selama masa baktinya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang sama sekali berbeda, mewakili klub yang delapan kali menjadi juara Eropa. Langkah ini, mengingat level kompetisi yang dijalani Lyon, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (dari Arsenal ke Man City)

    Untuk Arsenal: Meskipun The Gunners memang sudah dipastikan akan melepas beberapa pemain tim utama musim panas ini—seiring banyaknya kontrak yang akan habis masa berlakunya—berbagai laporan menyebutkan bahwa Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan berakhir dan ingin dipertahankan oleh klub. Meskipun bukan pemain inti yang pasti musim lalu, pemain internasional Inggris ini tetap sangat efektif dan memberikan kontribusi besar baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola bagi juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menandingi durasi kontrak yang ditawarkan Man City, sehingga terpaksa harus berpisah. Mencari penggantinya yang tepat akan menjadi kunci musim panas ini, mengingat kreativitas dan ancaman gol yang besar telah hengkang dari London Utara akibat kepindahan ini. Nilai: D

    Bagi Man City: Posisi sayap di Man City sudah terisi penuh, sehingga transfer ini cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun tentu saja akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas pemenang bagi juara WSL baru ini. Jika City ingin bersaing memperebutkan gelar domestik lagi musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, mengingat kembalinya ke Liga Champions juga akan terjadi. Mead, yang cukup serbaguna untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis hal itu. Nilai: B

    Bagi Mead: Dengan Piala Dunia yang akan digelar tahun depan, waktu bermain sangat penting bagi Mead di musim mendatang jika ia ingin memainkan peran kunci bagi Inggris di Brasil—jika mereka lolos. Langkah ini tidak secara otomatis menjamin hal tersebut, mengingat kedalaman skuad City di lini serang, namun rotasi pemain akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang sekaligus, dan Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain serta, pada gilirannya, memaksa dirinya masuk ke susunan pemain inti. Perlu juga dicatat sisi positif dari kepindahan ini pada tingkat pribadi bagi sang pemain sayap. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan rekan setimnya, Vivianne Miedema, yang tampil gemilang bersama City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun ia merupakan pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat keserbagunaannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten timnas Irlandia tersebut, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal seandainya mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan keserbagunaannya—yang telah memecahkan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan memanfaatkan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang fantastis bagi Chelsea, sebuah kesan yang semakin kuat karena klub tersebut tampaknya berhasil merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang sudah siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, namun tak satu pun di antaranya merupakan pemain alami di posisi tersebut. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang yang lebih disukainya, dan ini berarti Buurman dapat lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah, di mana ia tampil brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, sehingga kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan kualitas starting XI The Blues. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap berada di Inggris dan mewujudkan hal itu, pilihan yang tersedia memang terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi pemain inti yang penting, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub tersebut bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke performa terbaik seperti yang mereka tunjukkan selama sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran dari Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B