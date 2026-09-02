Chelsea dilaporkan sedang menyiapkan langkah mengejutkan untuk merekrut Wijnaldum setelah hari terakhir bursa transfer menjadi bencana bagi klub London barat tersebut. Setelah menjual Enzo Fernandez ke Manchester City dalam kesepakatan senilai £125 juta yang menyamai rekor transfer Inggris, Chelsea ditinggalkan dengan lubang menganga di lini tengah karena target-target alternatif mereka gagal didapatkan secara dramatis pada jam-jam terakhir bursa.

Klub London barat itu dibuat murka setelah Monaco membatalkan kepindahan Lamine Camara ke Stamford Bridge pada saat-saat terakhir. Gagalnya transfer itu di menit-menit akhir, ditambah kepergian figur kunci dari starting XI mereka, memaksa Alonso bergerak cepat mencari alternatif instan di lini tengah.