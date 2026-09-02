Getty Images Sport
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Chelsea membidik langkah mengejutkan untuk merekrut Wijnaldum! Chelsea beralih ke pemain bebas transfer setelah kekacauan pada hari terakhir bursa transfer
Krisis di lini tengah memaksa Chelsea masuk ke pasar pemain bebas transfer
Chelsea dilaporkan sedang menyiapkan langkah mengejutkan untuk merekrut Wijnaldum setelah hari terakhir bursa transfer menjadi bencana bagi klub London barat tersebut. Setelah menjual Enzo Fernandez ke Manchester City dalam kesepakatan senilai £125 juta yang menyamai rekor transfer Inggris, Chelsea ditinggalkan dengan lubang menganga di lini tengah karena target-target alternatif mereka gagal didapatkan secara dramatis pada jam-jam terakhir bursa.
Klub London barat itu dibuat murka setelah Monaco membatalkan kepindahan Lamine Camara ke Stamford Bridge pada saat-saat terakhir. Gagalnya transfer itu di menit-menit akhir, ditambah kepergian figur kunci dari starting XI mereka, memaksa Alonso bergerak cepat mencari alternatif instan di lini tengah.
- Getty Images Sport
Veteran Belanda muncul sebagai solusi darurat
Menurut Foot Mercato, Chelsea telah membuka pembicaraan dengan Wijnaldum terkait kepulangan mengejutkan ke Premier League. Pemain berusia 35 tahun itu masih tersedia sebagai agen bebas setelah hengkang pada musim panas ini dari klub Arab Saudi Al-Ettifaq, yang membuatnya memenuhi syarat untuk meneken kontrak dengan Chelsea di luar bursa transfer.
Meski memiliki catatan gol yang terhormat di Timur Tengah, dengan mencetak 17 gol dalam 34 penampilan untuk Al-Ettifaq musim lalu, klub Saudi itu memilih untuk tidak memperpanjang kontrak gelandang tersebut. Keputusan itu membuat Wijnaldum tanpa klub sejak dilepas, saat mantan pemain Liverpool itu mempertimbangkan proyek yang tepat untuk langkah berikutnya.
Alonso memprioritaskan pengalaman Premier League
Pelatih kepala Chelsea Alonso kini mulai melirik pasar pemain bebas transfer dalam upaya menambah opsi yang ia miliki. Alonso memandang mantan gelandang Newcastle itu sebagai solusi yang pragmatis, dengan 217 penampilannya di Premier League bersama Newcastle di St James' Park dan Liverpool memberinya profil siap pakai yang hanya membutuhkan waktu adaptasi minimal.
Kredensial Wijnaldum di level tertinggi sudah sangat jelas, setelah menegaskan statusnya sebagai ikon Liverpool dengan menjuarai Premier League, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super. Namun, kepergiannya dari Anfield masih memecah opini; pemain Belanda itu mengejutkan para petinggi Liverpool lima tahun lalu ketika ia menolak perpanjangan kontrak untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Pengeluaran rekor dan awal yang kuat
Chelsea tidak menunjukkan keraguan untuk menggelontorkan dana besar pada bursa transfer musim panas, memecahkan rekor demi membangun ulang skuad di bawah arahan Alonso. Morgan Rogers muncul sebagai rekrutan termahal sepanjang sejarah klub setelah menuntaskan kepindahan blockbuster senilai £117 juta dari Aston Villa lebih awal pada bursa transfer ini.
Di atas lapangan, Chelsea menikmati awal yang melesat pada kampanye baru, meraih kemenangan beruntun atas Fulham (3-2) dan Brighton (4-3) dalam dua pertandingan pembuka Premier League. Tim asuhan Alonso kini menghadapi ujian besar atas kredensial mereka dalam perburuan gelar pada Minggu ini saat berhadapan dengan juara bertahan Arsenal dalam derby London yang sangat dinanti.
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