Chelsea meningkatkan ketertarikan mereka terhadap Scalvini seiring klub itu melanjutkan perekrutan agresifnya di bawah Alonso. Bek timnas Italia berusia 22 tahun itu telah menjadi salah satu bek muda yang paling diburu di Eropa, dan Chelsea kini telah menjalin kontak langsung untuk mengonfirmasi valuasinya, menurut The Sun.

Setelah sebelumnya уже mengamankan jasa Maxence Lacroix dari Crystal Palace, Alonso tetap ingin menambah kualitas dan ketenangan di lini belakang yang kesulitan menjaga konsistensi selama musim lalu. Fisik dan kemampuan bermain bola milik pemain Italia itu membuatnya menjadi prioritas bagi sejumlah raksasa Inggris. Atalanta sepenuhnya menyadari meningkatnya minat tersebut dan telah menetapkan valuasi tegas sebesar £42 juta untuk lulusan akademi mereka itu. Klub Serie A tersebut memandang Scalvini sebagai salah satu aset paling berharga mereka dan tidak akan menjualnya kecuali menerima tawaran yang tak bisa ditolak.



