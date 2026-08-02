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Chelsea meluncurkan misi transfer senilai £42 juta untuk bintang Serie A saat Xabi Alonso menargetkan perombakan lebih lanjut di lini pertahanan
Alonso bidik bintang muda Italia
Chelsea meningkatkan ketertarikan mereka terhadap Scalvini seiring klub itu melanjutkan perekrutan agresifnya di bawah Alonso. Bek timnas Italia berusia 22 tahun itu telah menjadi salah satu bek muda yang paling diburu di Eropa, dan Chelsea kini telah menjalin kontak langsung untuk mengonfirmasi valuasinya, menurut The Sun.
Setelah sebelumnya уже mengamankan jasa Maxence Lacroix dari Crystal Palace, Alonso tetap ingin menambah kualitas dan ketenangan di lini belakang yang kesulitan menjaga konsistensi selama musim lalu. Fisik dan kemampuan bermain bola milik pemain Italia itu membuatnya menjadi prioritas bagi sejumlah raksasa Inggris. Atalanta sepenuhnya menyadari meningkatnya minat tersebut dan telah menetapkan valuasi tegas sebesar £42 juta untuk lulusan akademi mereka itu. Klub Serie A tersebut memandang Scalvini sebagai salah satu aset paling berharga mereka dan tidak akan menjualnya kecuali menerima tawaran yang tak bisa ditolak.
- Getty
Cuci gudang Stamford Bridge untuk mendanai kepindahan Scalvini
Untuk memuluskan kedatangan pemain internasional Italia itu, Alonso siap mengawasi eksodus besar-besaran para bek mapan. Kedatangan Lacroix membuat Chelsea kini memiliki sepuluh bek tengah dalam skuad, jumlah yang bertekad dipangkas manajer asal Spanyol itu sebelum bursa transfer ditutup. Alonso menyatakan bahwa komposisi skuad idealnya hanya mencakup "empat hingga lima" bek tengah. Konsekuensinya, ini berarti Chelsea harus berpisah dengan lima bek tengah demi menyeimbangkan skuad dan keuangan klub.
Trevoh Chalobah berada di ambang bergabung dengan Cesc Fabregas di Como, sementara Axel Disasi juga menarik minat dari kasta teratas Italia. Sementara itu, Benoit Badiashile dilaporkan telah menerima kenyataan bahwa waktunya di Stamford Bridge telah berakhir. Dengan memangkas beban gaji ini dan menghasilkan biaya transfer yang signifikan, Chelsea yakin mereka bisa menempatkan diri sebagai yang terdepan dalam perburuan Scalvini.
Newcastle dan Spurs siap menantang Chelsea
Sementara Chelsea mulai bergerak, mereka bukan satu-satunya klub yang mengagumi bintang Atalanta tersebut. The Sun melaporkan bahwa Newcastle juga ikut memburu dan sudah menghubungi perwakilan Scalvini untuk menanyakan aspek finansial dari kesepakatan potensial. Newcastle sedang mencari bek muda dengan potensi besar yang mampu menghadapi tuntutan fisik Premier League.
Tottenham Hotspur juga memantau situasi ini dengan saksama seiring persiapan mereka untuk kemungkinan perombakan lini belakang. Tottenham saat ini sedang menilai apakah pemain asal Italia itu sesuai dengan prioritas mereka di sektor pertahanan untuk musim mendatang, terutama dengan Cristian Romero yang berpotensi menuju pintu keluar. Bek asal Argentina itu dilaporkan kian dekat dengan kepindahan bernilai besar ke Inter, yang akan meninggalkan lubang besar di pertahanan Roberto De Zerbi.
- Getty Images Sport
Scalvini mengincar mimpi Premier League
Bagi sang pemain sendiri, daya tarik kasta tertinggi sepakbola Inggris tampaknya menjadi faktor penentu. Laporan itu menyebutkan bahwa Scalvini menginginkan kepindahan ke Premier League, yang berarti persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah. Setelah mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu, bek berusia 22 tahun itu merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya. Kubu sang bek dikabarkan telah diberi tahu tentang ketertarikan dari Chelsea, Newcastle, dan Tottenham Hotspur, dengan ketiga destinasi itu dipandang sebagai proyek yang menarik.
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