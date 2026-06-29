Chelsea melontarkan kritik pedas kepada Enzo Maresca dalam pernyataan yang penuh amarah setelah penunjukannya secara resmi sebagai manajer baru Man City

Pihak manajemen Chelsea menyatakan bahwa mereka pertama kali mengetahui minat sang manajer terhadap posisi di City pada musim gugur, yang menurut mereka telah mengganggu performa klub. Pernyataan tersebut menambahkan: "Pada musim gugur tahun lalu, klub diberi tahu oleh mantan pelatih kepala kami bahwa mungkin ada kesempatan baginya untuk menggantikan Pep Guardiola pada akhir musim.

"Kami menyadari bahwa ia sangat ingin menggantikan Guardiola dan bahwa ia sepenuhnya berkomitmen untuk mengejar peluang tersebut, meskipun ia terikat kontrak jangka panjang yang tidak berhak ia putus.

"Pada Desember 2025, pelatih kepala kami secara tak terduga dan mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Jelas, kami merasa kecewa karena kami yakin bahwa pikiran dan hatinya sudah tertuju pada klub lain dan peluang lain, meskipun ia baru saja bergabung dengan Chelsea setahun sebelumnya.

"Tidak ada klub yang ingin mengganti pelatih kepala di tengah musim. Namun, mengingat keputusannya untuk tidak melanjutkan tanggung jawabnya hingga akhir musim, klub tidak punya pilihan selain melindungi para pemain, para pendukung, serta lambang klub, dan menerima pengunduran dirinya."