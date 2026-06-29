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Chelsea melontarkan kritik pedas kepada Enzo Maresca dalam pernyataan yang penuh amarah setelah penunjukannya secara resmi sebagai manajer baru Man City
Serangan pedas dari Chelsea
Klub asal London Barat itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya dalam pernyataan resmi klub yang dirilis pada hari Senin. Meskipun telah memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut, petinggi The Blues mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan menyampaikan penjelasan terperinci kepada para penggemar mengenai kepergian pemain asal Italia itu tanpa secara eksplisit menyebut namanya.
"Chelsea FC menyadari bahwa musim 2025/26 merupakan musim yang sangat mengecewakan bagi klub dan para pendukungnya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah gangguan yang timbul akibat perubahan yang terpaksa dilakukan klub pada posisi pelatih kepala selama periode Natal," demikian pernyataan tersebut diawali. "Mengingat perkembangan terkini, kami menganggap penting untuk menjelaskan kepada para pendukung kami apa yang terjadi dan mengapa mantan pelatih kepala kami meninggalkan klub pada 1 Januari 2026."
- Getty Images Sport
Tuduhan tentang loyalitas yang terpecah
Pihak manajemen Chelsea menyatakan bahwa mereka pertama kali mengetahui minat sang manajer terhadap posisi di City pada musim gugur, yang menurut mereka telah mengganggu performa klub. Pernyataan tersebut menambahkan: "Pada musim gugur tahun lalu, klub diberi tahu oleh mantan pelatih kepala kami bahwa mungkin ada kesempatan baginya untuk menggantikan Pep Guardiola pada akhir musim.
"Kami menyadari bahwa ia sangat ingin menggantikan Guardiola dan bahwa ia sepenuhnya berkomitmen untuk mengejar peluang tersebut, meskipun ia terikat kontrak jangka panjang yang tidak berhak ia putus.
"Pada Desember 2025, pelatih kepala kami secara tak terduga dan mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Jelas, kami merasa kecewa karena kami yakin bahwa pikiran dan hatinya sudah tertuju pada klub lain dan peluang lain, meskipun ia baru saja bergabung dengan Chelsea setahun sebelumnya.
"Tidak ada klub yang ingin mengganti pelatih kepala di tengah musim. Namun, mengingat keputusannya untuk tidak melanjutkan tanggung jawabnya hingga akhir musim, klub tidak punya pilihan selain melindungi para pemain, para pendukung, serta lambang klub, dan menerima pengunduran dirinya."
Penyelesaian finansial dan permintaan maaf Maresca
Meskipun perpisahan tersebut jelas berlangsung dengan penuh ketegangan, detail finansialnya akhirnya telah diselesaikan. Chelsea mengonfirmasi bahwa kesepakatan rahasia telah dicapai dengan Manchester City dan sang pelatih sendiri, meskipun laporan menyebutkan angka kompensasi tersebut berkisar £17 juta. "Dalam situasi ini dan mengingat saling menghormati antara kedua klub, kesepakatan rahasia telah dicapai dengan Manchester City, yang mencakup pembayaran kompensasi. Kesepakatan rahasia juga telah dicapai dengan mantan Pelatih Kepala, di mana ia akan membayar kompensasi," kata klub tersebut.
Melalui media sosial untuk membagikan versinya, Maresca mengakui bahwa ia adalah pihak yang memicu kepergian tersebut. Ia mengatakan: "Pada akhir Desember 2025, saya mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan Chelsea.
"Keputusan itu sepenuhnya milik saya. Pengunduran diri saya dari Chelsea membuka jalan bagi saya untuk bergabung dengan Manchester City, klub yang saya kenal dengan sangat baik. Saya sangat gembira kini telah bergabung dengan Manchester City.
"Saya menyadari bahwa kepergian saya dari Chelsea di tengah musim telah menimbulkan gangguan bagi klub dan saya memohon maaf atas hal itu. Itu bukanlah niat maupun keinginan saya.
"Saya diperlakukan dengan baik oleh semua orang di Chelsea dan bersama-sama kami meraih kesuksesan besar serta kenangan yang akan selalu saya hargai. Saya berterima kasih kepada klub, para pemilik, dan para penggemar atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya."
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Era baru dimulai bersama Alonso
Meskipun harus tersingkir dengan cara yang pahit, Chelsea bertekad untuk menyoroti masa depan mereka di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, yang telah mengambil alih kendali di Stamford Bridge. Sebagai sindiran terakhir kepada Maresca, klub tersebut memuji karakter Alonso: "Menatap musim depan, dalam diri Xabi Alonso, kami memiliki manajer yang memiliki pemikiran sepak bola yang luar biasa dan merupakan seorang profesional dengan integritas tertinggi. Ia memiliki semua kualitas untuk menghadirkan kesuksesan yang layak dan diharapkan oleh para pendukung klub."
Maresca meninggalkan warisan yang rumit di London; meski ia berhasil membawa tim meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub, kepergiannya di tengah musim tetap menjadi masalah pelik bagi dewan direksi. Kini ia dihadapkan pada tugas berat untuk menggantikan Guardiola, seorang manajer yang telah mendefinisikan era dominasi bagi The Cityzens.