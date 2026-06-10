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Chelsea melepas adik laki-laki Michael Olise seiring berakhirnya masa baktinya selama 11 tahun bersama The Blues
Perjalanan panjang ini telah berakhir
Klub asal London Barat tersebut telah mengumumkan daftar pemain yang dipertahankan dan dilepas untuk musim mendatang, yang menegaskan bahwa Olise adalah salah satu dari empat talenta akademi yang hengkang. Ia awalnya bergabung dengan akademi Cobham yang terkenal saat berusia sembilan tahun, dan terus naik level di jajaran tim muda dengan harapan yang tinggi. Meskipun menunjukkan potensi yang signifikan selama sepuluh tahun berkarier di ibu kota, bek tersebut tak pernah berhasil menembus skuad senior. Pengumuman ini menandai momen yang campur aduk bagi lulusan akademi tersebut, yang menyaksikan saudaranya meraih ketenaran di Eropa sementara jalannya sendiri di Stamford Bridge semakin terhambat di bawah manajer-manajer berturut-turut.
- Getty Images Sport
Membandingkan berbagai jalur karier
Perbedaan nasib antara kedua bersaudara ini menyoroti sifat tak terduga dari sepak bola profesional. Sementara kakaknya berkembang menjadi salah satu pemain penyerang paling menjanjikan di Eropa setelah membela Crystal Palace dan pindah ke Jerman melalui transfer musim panas yang menggiurkan, Olise yang lebih muda justru kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.
Kesempatan terdekatnya untuk bermain di tim utama datang pada musim 2024-25, ketika ia masuk dalam daftar pemain cadangan untuk satu pertandingan Liga Konferensi UEFA. Namun, ia tetap tidak dimainkan sepanjang pertandingan tersebut, yang berarti ia meninggalkan Chelsea tanpa mencatatkan satu menit pun secara resmi untuk tim senior, tidak seperti kakaknya yang kini mendominasi Bundesliga.
Perombakan Akademi membuka jalan
Pihak Stamford Bridge saat ini sedang melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem pembinaan mereka untuk merampingkan skuad muda menjelang musim depan. Selain Olise, tiga pemain muda lainnya telah secara resmi dilepas oleh The Blues, termasuk bek Brodi Hughes, gelandang Sam Rak-Sakyi, dan penyerang asal Finlandia Jimi Tauriainen.
Hughes hengkang setelah masa peminjaman yang mengecewakan di Wimbledon, di mana ia hanya tampil dua kali di divisi ketiga sepak bola Inggris. Kepergian mereka mencerminkan keputusan strategis klub untuk membuka ruang bagi perekrutan baru, yang berarti beberapa pemain muda yang telah lama bergabung kini harus mencari klub lain setelah gagal meyakinkan para direktur olahraga.
Mencari awal yang baru
Nasib mantan pemain muda Chelsea ini masih belum jelas saat ia memasuki bursa transfer musim panas ini. Setelah berkembang di lingkungan elit selama 11 tahun, Olise memiliki dasar-dasar teknis yang sangat baik untuk memulai kariernya dari awal. Bek berbakat ini kini akan fokus mencari klub baru tempat ia akhirnya bisa melakukan debut profesionalnya dan meniru perjalanan karier sepak bola yang luar biasa dari kakaknya.