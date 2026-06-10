Chelsea melepas adik laki-laki Michael Olise seiring berakhirnya masa baktinya selama 11 tahun bersama The Blues

Perbedaan nasib antara kedua bersaudara ini menyoroti sifat tak terduga dari sepak bola profesional. Sementara kakaknya berkembang menjadi salah satu pemain penyerang paling menjanjikan di Eropa setelah membela Crystal Palace dan pindah ke Jerman melalui transfer musim panas yang menggiurkan, Olise yang lebih muda justru kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

Kesempatan terdekatnya untuk bermain di tim utama datang pada musim 2024-25, ketika ia masuk dalam daftar pemain cadangan untuk satu pertandingan Liga Konferensi UEFA. Namun, ia tetap tidak dimainkan sepanjang pertandingan tersebut, yang berarti ia meninggalkan Chelsea tanpa mencatatkan satu menit pun secara resmi untuk tim senior, tidak seperti kakaknya yang kini mendominasi Bundesliga.