Chelsea melakukan pembicaraan dengan perwakilan Andoni Iraola, yang saat ini menjabat sebagai manajer Bournemouth dan dikabarkan menjadi kandidat untuk menggantikan Liam Rosenior
Blues mulai mencari pengganti Rosenior
The Blues telah mengambil langkah pertama dengan menjalin kontak awal dengan perwakilan Iraola, menurut Football London. Pelatih asal Spanyol itu muncul sebagai sosok kunci yang diminati oleh dewan direksi Chelsea saat mereka berusaha melupakan masa jabatan Rosenior yang singkat, yang berlangsung kurang dari empat bulan sebelum pemecatannya pekan lalu.
Meskipun klub saat ini berada di bawah bimbingan sementara pelatih kepala sementara Calum McFarlane, pekerjaan berat sebenarnya dilakukan oleh kelompok direktur olahraga yang terdiri dari lima orang. Mereka telah ditugaskan untuk mengidentifikasi pemimpin bagi proyek jangka panjang BlueCo, dan ketersediaan Iraola pada akhir musim menjadikannya opsi yang menarik bagi jajaran petinggi klub di London Barat.
Iraola tidak mau membocorkan rahasianya
Meskipun ada laporan mengenai pendekatan tersebut, Iraola tetap bersikap profesional saat ia bersiap menghabiskan minggu-minggu terakhirnya bersama The Cherries. Ketika ditanya mengenai kemungkinan menduduki kursi kepelatihan di Stamford Bridge, pria berusia 43 tahun itu dengan cepat membantah spekulasi tersebut. “Tidak, saya rasa saya sudah mengatakannya saat mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan karier di sini; bagi saya, saat ini, yang terpenting adalah Bournemouth,” ujarnya baru-baru ini.
Penolakannya untuk membicarakan masa depannya merupakan tanda penghormatan terhadap klubnya saat ini. Iraola menambahkan: “[Minggu] lalu, Anda bertanya kepada saya tentang klub lain. Saya tidak tahu persis klub mana saja, tetapi juga, sebagai tanda penghormatan kepada Bournemouth, saya tidak bisa membicarakan masa depan saya saat ini karena itu bukanlah hal yang menjadi kekhawatiran para pendukung Bournemouth.”
Calon-calon alternatif yang sedang dipertimbangkan
Meskipun Iraola menjadi target utama, para direktur olahraga Chelsea tengah memperluas jangkauan pencarian mereka untuk memastikan menemukan sosok yang tepat secara taktis. Nama-nama lain seperti Cesc Fabregas dan Marco Silva juga dikaitkan dengan lowongan tersebut. Namun, satu nama yang bisa mereka coret dari daftar adalah Francesco Farioli, yang tengah mencatatkan performa gemilang bersama Porto dan berada di ambang gelar juara liga di Portugal.
Pelatih asal Italia itu telah secara tegas mengesampingkan dirinya dari persaingan untuk posisi di Stamford Bridge. Ketika ditanya apakah ia akan tetap di Porto meskipun Chelsea meminangnya, Farioli menjawab dengan tegas, hanya mengatakan kepada para pendukung: "Ya, tentu saja."
Tidak perlu terburu-buru untuk pengangkatan tetap
Meskipun pembicaraan dengan pihak Iraola masih berlangsung, Chelsea tidak berencana mengumumkan manajer baru hingga musim ini berakhir. Kepemimpinan sementara McFarlane telah memberikan sedikit kelonggaran, terutama setelah ia berhasil membawa tim ke final Piala FA berkat kemenangan 1-0 atas Leeds United di Wembley.
Untuk saat ini, fokus tetap pada pengumpulan informasi dan mengukur minat para kandidat papan atas seperti Iraola, yang telah memimpin periode pertumbuhan signifikan di Bournemouth, membawa tim finis di peringkat kesembilan musim lalu, dan menjaga klub tetap kompetitif meskipun kehilangan pemain kunci.