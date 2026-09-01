Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Chelsea-Manchester City: negosiasi intens sedang berlangsung untuk Enzo Fernandez

Chelsea
Transfers
Manchester City
E. Fernandez

Untuk gelandang Argentina itu, City mengajukan tawaran sebesar 135 juta.

Dalam beberapa menit terakhir sedang berlangsung negosiasi intens antara Manchester City dan Chelsea untuk Enzo Fernández. Hal itu ditulis Matteo Moretto di X. Gelandang Argentina itu sudah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut. Soal angkanya, disebut mencapai 135 juta euro.

  • Lahir pada 2001, Enzo Fernández bermain untuk Chelsea sejak Januari 2023, dengan catatan 169 penampilan dan 31 gol serta kemenangan di Piala Dunia Antarklub dan Conference League. The Blues merekrutnya dari Benfica seharga 121 juta.


    Bersama tim nasional Argentina, pemain kelahiran 2001 itu memenangkan Piala Dunia 2022 dan kalah di final pada 2026.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry City crest
Coventry City
COV
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE