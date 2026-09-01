Chelsea-Manchester City: negosiasi intens sedang berlangsung untuk Enzo Fernandez

Lahir pada 2001, Enzo Fernández bermain untuk Chelsea sejak Januari 2023, dengan catatan 169 penampilan dan 31 gol serta kemenangan di Piala Dunia Antarklub dan Conference League. The Blues merekrutnya dari Benfica seharga 121 juta.





Bersama tim nasional Argentina, pemain kelahiran 2001 itu memenangkan Piala Dunia 2022 dan kalah di final pada 2026.



