Dalam beberapa menit terakhir sedang berlangsung negosiasi intens antara Manchester City dan Chelsea untuk Enzo Fernández. Hal itu ditulis Matteo Moretto di X. Gelandang Argentina itu sudah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut. Soal angkanya, disebut mencapai 135 juta euro.
Getty Images Sport
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Chelsea-Manchester City: negosiasi intens sedang berlangsung untuk Enzo Fernandez
Lahir pada 2001, Enzo Fernández bermain untuk Chelsea sejak Januari 2023, dengan catatan 169 penampilan dan 31 gol serta kemenangan di Piala Dunia Antarklub dan Conference League. The Blues merekrutnya dari Benfica seharga 121 juta.
Bersama tim nasional Argentina, pemain kelahiran 2001 itu memenangkan Piala Dunia 2022 dan kalah di final pada 2026.
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