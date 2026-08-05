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Chelsea kian dekat dengan kesepakatan senilai £16,3 juta untuk bek Rayo Vallecano saat Xabi Alonso melanjutkan perombakan skuad
Chelsea mengidentifikasi pengganti Cucurella
Chelsea kian dekat untuk mencapai kesepakatan merekrut Chavarria dengan biaya di kisaran £16,3 juta, yang dipahami oleh Press Association seperti dilaporkan oleh ESPN. Chavarria, yang merupakan bagian dari tim yang mencapai final Conference League musim lalu, adalah bek sisi kiri dan akan memberikan persaingan bagi Jorrel Hato setelah kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid. Semua pihak yakin kesepakatan bisa tercapai untuk pemain yang telah diburu Chelsea sepanjang sebagian besar musim panas ini.
Terlepas dari usianya, Chavarria baru memiliki pengalaman empat musim di kasta tertinggi setelah pindah dari klub Segunda Division, Real Zaragoza, pada 2022. Kedatangannya akan menandai pergeseran lanjutan dalam pendekatan klub di pasar, dengan memprioritaskan pemain yang telah membuktikan diri di liga-liga besar Eropa. Kebangkitan Chavarria di Rayo telah menarik perhatian sejumlah pemandu bakat di seluruh Eropa, tetapi Chelsea tampaknya telah memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.
- Getty Images Sport
Alonso memprioritaskan pengalaman para pemain senior
Kedatangannya akan melanjutkan tren Chelsea yang memburu rekrutan lebih berpengalaman di bawah manajer baru Xabi Alonso, setelah datangnya penyerang berusia 35 tahun Danny Welbeck dari Brighton dan Jordan Henderson yang berusia 36 tahun, yang bergabung pada Senin setelah meninggalkan Brentford. Pergeseran strategi yang mencolok ini mencerminkan keinginan untuk menyuntikkan kepemimpinan ke ruang ganti yang sebelumnya dikritik karena kurangnya sosok senior.
Chavarria akan menjadi rekrutan lini belakang ketiga pada musim panas ini saat Chelsea terus membenahi skuadnya. Bek sayap kanan Marco Palestra bergabung dari Atalanta pada Juli, sementara kedatangan Maxence Lacroix dari Crystal Palace diumumkan pekan lalu. Dengan menambahkan Chavarria ke dalam skuad, Chelsea memastikan mereka memiliki fleksibilitas taktis, terutama karena pemain Spanyol itu dikenal berkat kemampuannya berkontribusi baik dalam formasi empat bek tradisional maupun sebagai wing-back dalam sistem yang lebih ekspansif yang kerap digunakan Alonso.
Eksodus Stamford Bridge berlanjut saat Chalobah hengkang
Trevoh Chalobah menjadi bakat binaan akademi terbaru yang hengkang, dengan kepindahan permanen ke klub Italia Como kini telah disepakati. Bek tersebut akan bergabung dengan mantan ikon Chelsea Cesc Fabregas, yang sedang bersiap memimpin klub Serie A itu dalam kampanye Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah.
Kepergian Chalobah menyusul serangkaian pemain yang hengkang ketika klub berupaya memangkas beban gaji dan menyempurnakan skuad sesuai kebutuhan taktik spesifik Alonso. Ia menyusul Cucurella, Tyrique George, dan Andrey Santos dalam daftar pemain yang telah meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas yang sibuk ini. Keputusan untuk melepas beberapa nama yang sudah mapan mencerminkan pengakuan dewan klub bahwa perubahan arah yang radikal memang diperlukan.
- Getty Images Sport
Skala finansial dari pembangunan kembali
Total pengeluaran musim panas ini dengan cepat mendekati level rekor bagi kelompok kepemilikan BlueCo. Perburuan Chavarria seharga £16,3 juta mungkin tampak kecil dibandingkan dengan £117 juta yang dihabiskan untuk Morgan Rogers, tetapi itu merupakan bagian krusial dari teka-teki bagi skuad yang kekurangan kedalaman pada kampanye sebelumnya. Dengan kepergian Chalobah dan Cucurella, klub berhasil memangkas beban gaji secara signifikan, sehingga bala bantuan baru ini bisa diintegrasikan tanpa melanggar regulasi keuangan. Dengan musim Premier League yang kian dekat, jajaran petinggi klub ingin menuntaskan kesepakatan Chavarria agar ia bisa mulai berlatih dengan rekan-rekan setim barunya sesegera mungkin.
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