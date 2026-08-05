Chelsea kian dekat untuk mencapai kesepakatan merekrut Chavarria dengan biaya di kisaran £16,3 juta, yang dipahami oleh Press Association seperti dilaporkan oleh ESPN. Chavarria, yang merupakan bagian dari tim yang mencapai final Conference League musim lalu, adalah bek sisi kiri dan akan memberikan persaingan bagi Jorrel Hato setelah kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid. Semua pihak yakin kesepakatan bisa tercapai untuk pemain yang telah diburu Chelsea sepanjang sebagian besar musim panas ini.

Terlepas dari usianya, Chavarria baru memiliki pengalaman empat musim di kasta tertinggi setelah pindah dari klub Segunda Division, Real Zaragoza, pada 2022. Kedatangannya akan menandai pergeseran lanjutan dalam pendekatan klub di pasar, dengan memprioritaskan pemain yang telah membuktikan diri di liga-liga besar Eropa. Kebangkitan Chavarria di Rayo telah menarik perhatian sejumlah pemandu bakat di seluruh Eropa, tetapi Chelsea tampaknya telah memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.