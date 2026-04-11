Chelsea 'kemungkinan besar harus menjual' Enzo Fernandez jika mereka gagal lolos ke Liga Champions
Masalah keuangan dapat memicu aksi jual besar-besaran
Dampak finansial akibat kegagalan lolos ke Liga Champions mulai menjadi beban berat bagi jajaran pimpinan Chelsea. Tanpa pendapatan dari kompetisi elit Eropa tersebut, klub bisa menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka setelah melakukan pengeluaran besar-besaran pada bursa transfer belakangan ini. Dalam skenario tersebut, Fernandez muncul sebagai aset bernilai tinggi yang paling realistis untuk dijual guna menghasilkan pendapatan signifikan. Gelandang asal Argentina ini tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di skuad, menjadikannya kandidat yang masuk akal jika klub perlu mematuhi regulasi keuangan.
Pihak manajemen Chelsea menyadari bahwa finis di luar empat besar Liga Premier akan berdampak signifikan terhadap keuangan mereka. Akibatnya, penjualan Fernandez pada musim panas semakin dipandang sebagai kemungkinan nyata jika tiket Liga Champions terlewatkan, menurut AS.
Agen bersikeras bahwa perselisihan dengan klub telah diselesaikan
Ketegangan baru-baru ini muncul setelah Fernandez dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik Chelsea, yang mengakibatkan dirinya untuk sementara waktu dikeluarkan dari skuad. Hal ini disebabkan oleh komentar yang ia sampaikan yang mengaitkan dirinya dengan kemungkinan kepindahan ke Real Madrid. Agen Fernandez, Javier Pastore, menegaskan bahwa Enzo dan klub telah "berdamai", setelah sang pemain menyampaikan permintaan maaf.
Ketertarikan Real Madrid tetap menjadi alur cerita sampingan yang penting
Spekulasi seputar masa depan jangka panjang Fernandez belum mereda. Los Blancos telah lama mengagumi gelandang peraih gelar Piala Dunia tersebut dan sering dikaitkan dengan kemungkinan transfer. Bagi Chelsea, menjual Fernandez akan membantu meringankan tekanan finansial sekaligus memungkinkan mereka memulihkan sebagian besar biaya transfer rekor Inggris yang dibayarkan kepada Benfica pada 2023. Oleh karena itu, beberapa bulan ke depan bisa menjadi semacam uji coba jika klub akhirnya memutuskan untuk melepasnya. Penutupan musim yang kuat juga akan memperkuat posisi tawar Chelsea, memastikan mereka dapat meminta biaya transfer yang lebih tinggi dari klub-klub yang tertarik.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fernandez masih menjalani skorsing dari klubnya dan akan absen dalam laga Liga Premier Chelsea melawan Manchester City pada hari Minggu. Ia diperkirakan akan kembali bermain untuk The Blues saat menghadapi Manchester United akhir pekan depan.