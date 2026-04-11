Chelsea 'kemungkinan besar harus menjual' Enzo Fernandez jika mereka gagal lolos ke Liga Champions

Dampak finansial akibat kegagalan lolos ke Liga Champions mulai menjadi beban berat bagi jajaran pimpinan Chelsea. Tanpa pendapatan dari kompetisi elit Eropa tersebut, klub bisa menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka setelah melakukan pengeluaran besar-besaran pada bursa transfer belakangan ini. Dalam skenario tersebut, Fernandez muncul sebagai aset bernilai tinggi yang paling realistis untuk dijual guna menghasilkan pendapatan signifikan. Gelandang asal Argentina ini tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di skuad, menjadikannya kandidat yang masuk akal jika klub perlu mematuhi regulasi keuangan.

Pihak manajemen Chelsea menyadari bahwa finis di luar empat besar Liga Premier akan berdampak signifikan terhadap keuangan mereka. Akibatnya, penjualan Fernandez pada musim panas semakin dipandang sebagai kemungkinan nyata jika tiket Liga Champions terlewatkan, menurut AS.