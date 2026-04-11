Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
enzo-fernandez(C)Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Chelsea 'kemungkinan besar harus menjual' Enzo Fernandez jika mereka gagal lolos ke Liga Champions

Chelsea mungkin terpaksa melakukan penjualan besar-besaran jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Enzo Fernandez muncul sebagai pemain bintang yang paling mungkin hengkang di tengah tekanan finansial di Stamford Bridge, dengan minat dari Real Madrid yang terus mengemuka menjelang bursa transfer musim panas.

  • Masalah keuangan dapat memicu aksi jual besar-besaran

    Dampak finansial akibat kegagalan lolos ke Liga Champions mulai menjadi beban berat bagi jajaran pimpinan Chelsea. Tanpa pendapatan dari kompetisi elit Eropa tersebut, klub bisa menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka setelah melakukan pengeluaran besar-besaran pada bursa transfer belakangan ini. Dalam skenario tersebut, Fernandez muncul sebagai aset bernilai tinggi yang paling realistis untuk dijual guna menghasilkan pendapatan signifikan. Gelandang asal Argentina ini tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di skuad, menjadikannya kandidat yang masuk akal jika klub perlu mematuhi regulasi keuangan.

    Pihak manajemen Chelsea menyadari bahwa finis di luar empat besar Liga Premier akan berdampak signifikan terhadap keuangan mereka. Akibatnya, penjualan Fernandez pada musim panas semakin dipandang sebagai kemungkinan nyata jika tiket Liga Champions terlewatkan, menurut AS.

  • Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Agen bersikeras bahwa perselisihan dengan klub telah diselesaikan

    Ketegangan baru-baru ini muncul setelah Fernandez dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik Chelsea, yang mengakibatkan dirinya untuk sementara waktu dikeluarkan dari skuad. Hal ini disebabkan oleh komentar yang ia sampaikan yang mengaitkan dirinya dengan kemungkinan kepindahan ke Real Madrid. Agen Fernandez, Javier Pastore, menegaskan bahwa Enzo dan klub telah "berdamai", setelah sang pemain menyampaikan permintaan maaf.

  • Ketertarikan Real Madrid tetap menjadi alur cerita sampingan yang penting

    Spekulasi seputar masa depan jangka panjang Fernandez belum mereda. Los Blancos telah lama mengagumi gelandang peraih gelar Piala Dunia tersebut dan sering dikaitkan dengan kemungkinan transfer. Bagi Chelsea, menjual Fernandez akan membantu meringankan tekanan finansial sekaligus memungkinkan mereka memulihkan sebagian besar biaya transfer rekor Inggris yang dibayarkan kepada Benfica pada 2023. Oleh karena itu, beberapa bulan ke depan bisa menjadi semacam uji coba jika klub akhirnya memutuskan untuk melepasnya. Penutupan musim yang kuat juga akan memperkuat posisi tawar Chelsea, memastikan mereka dapat meminta biaya transfer yang lebih tinggi dari klub-klub yang tertarik.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Fernandez masih menjalani skorsing dari klubnya dan akan absen dalam laga Liga Premier Chelsea melawan Manchester City pada hari Minggu. Ia diperkirakan akan kembali bermain untuk The Blues saat menghadapi Manchester United akhir pekan depan.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA