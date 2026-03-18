Chelsea kembali berlaga di Conference League bersama Liam Rosenior yang tampak kewalahan! Ada yang menang dan ada yang kalah saat PSG memberi pelajaran kepada 'juara dunia' dan melanjutkan dominasi mereka atas 'Liga Petani' Inggris

Segalanya berjalan tidak sesuai rencana bagi Liam Rosenior belakangan ini. Ia sempat mengawali kariernya sebagai pelatih kepala Chelsea dengan gemilang berkat serangkaian kemenangan meyakinkan, namun kemenangan-kemenangan tersebut kini semakin terlihat seperti sekadar efek awal kepelatihan baru.

Sejak membuang keunggulan dua gol dan berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Leeds United pada 10 Februari, The Blues hanya mampu meraih kemenangan dan tampil baik secara bersamaan dalam dua dari delapan pertandingan berikutnya, mengalahkan tim Championship Hull City 4-0 di Piala FA dan menghajar Aston Villa yang naif 4-1 di Liga Premier. Hasil-hasil lainnya pada periode tersebutlah yang menggambarkan dengan lebih jelas di mana posisi tim ini sebenarnya.

Pasukan Rosenior 'membuang' dua poin di kandang saat menghadapi Burnley yang sedang berjuang menghindari degradasi, dengan hasil imbang 1-1. Mereka kemudian kalah 2-1 di kandang rival Arsenal, kekalahan ketiga mereka dari The Gunners dalam sebulan, sebelum bangkit saat melawan Villa. Kemenangan 4-2 yang sangat tidak meyakinkan di kandang Wrexham (divisi dua) pada putaran kelima Piala FA menyusul, dengan tiga kekalahan beruntun yang terasa seperti karma, kalah dari PSG dua kali di antara satu kekalahan dari Newcastle.

Rosenior harus bertanggung jawab atas eliminasi babak gugur Liga Champions terburuk dalam sejarah Chelsea. Ia mencoret kiper Robert Sanchez, salah satu pemain terbaik tim musim ini, dan penggantinya, Filip Jorgensen, secara umum menjadi penyebab keruntuhan di akhir leg pertama, di mana The Blues melihat hasil imbang 2-2 berubah menjadi kekalahan telak 5-2.

Kembali ke Stamford Bridge, Rosenior menurunkan skuad termuda Chelsea dalam sejarah untuk pertandingan babak gugur Liga Champions, termasuk memainkan bek tengah berusia 20 tahun, Mamadou Sarr, sebagai bek kanan. Dalam enam menit, PSG memanfaatkan keputusan ini saat Khvicha Kvaratskhelia merebut bola dari bek tersebut dan mencetak gol pertama malam itu.

Di antara performa yang menurun, hasil yang buruk, dan retorika aneh dalam konferensi persnya, Rosenior sedang merusak kerja keras yang telah dilakukannya pada beberapa minggu pertama menjabat. Klub ini perlu lolos ke Liga Champions musim depan untuk meraup keuntungan finansial, tetapi dengan laju seperti ini, mereka justru akan kembali ke Liga Konferensi.