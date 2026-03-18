Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Chelsea PSG W+Ls GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Chelsea kembali berlaga di Conference League bersama Liam Rosenior yang tampak kewalahan! Ada yang menang dan ada yang kalah saat PSG memberi pelajaran kepada 'juara dunia' dan melanjutkan dominasi mereka atas 'Liga Petani' Inggris

Chelsea dan Paris Saint-Germain memiliki rivalitas lintas negara yang cukup unik. Akarnya sudah ada sejak tahun 2010-an, jauh sebelum pertemuan mereka di final Piala Dunia Antarklub musim panas 2025, namun hal itu justru semakin memperkuat ketidaksukaan di antara para pemain kedua tim saat ini. Di Amerika Serikat, The Blues menobatkan diri mereka sebagai 'juara dunia', namun gelar tersebut tampak semakin hampa seiring berjalannya waktu sejak turnamen tersebut.

PSG dengan mudah mengalahkan Chelsea dalam laga babak 16 besar Liga Champions pekan lalu, seolah-olah tim asuhan Frank Lampard itu tak lebih dari sekadar lawan yang mudah dikalahkan di Ligue 1. Kemenangan telak 5-2 di Parc des Princes disusul dengan kekalahan 3-0 di Stamford Bridge. Kekalahan agregat 8-2 ini sekaligus menjadi kekalahan terburuk yang pernah dialami klub asal London Barat itu dalam kompetisi sepak bola Eropa sistem gugur.

Ketika Enzo Fernandez menyamakan skor menjadi 2-2 pekan lalu di Prancis, ia menunjuk ke lambang juara Piala Dunia Antarklub yang terpampang di dadanya. Ternyata, pertemuan aneh di New Jersey musim panas lalu itu tak berarti apa-apa jika dilihat dari posisi kedua klub ini dalam proyek mereka. Posisi palsu Chelsea sebagai tim terbaik di dunia telah terungkap dengan jelas, dan ada banyak sekali masalah yang harus mereka atasi jika ingin terlihat seperti tim yang layak menyandang gelar tersebut.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Stamford Bridge...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    PEMENANG: Liam Rosenior

    Segalanya berjalan tidak sesuai rencana bagi Liam Rosenior belakangan ini. Ia sempat mengawali kariernya sebagai pelatih kepala Chelsea dengan gemilang berkat serangkaian kemenangan meyakinkan, namun kemenangan-kemenangan tersebut kini semakin terlihat seperti sekadar efek awal kepelatihan baru.

    Sejak membuang keunggulan dua gol dan berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Leeds United pada 10 Februari, The Blues hanya mampu meraih kemenangan dan tampil baik secara bersamaan dalam dua dari delapan pertandingan berikutnya, mengalahkan tim Championship Hull City 4-0 di Piala FA dan menghajar Aston Villa yang naif 4-1 di Liga Premier. Hasil-hasil lainnya pada periode tersebutlah yang menggambarkan dengan lebih jelas di mana posisi tim ini sebenarnya.

    Pasukan Rosenior 'membuang' dua poin di kandang saat menghadapi Burnley yang sedang berjuang menghindari degradasi, dengan hasil imbang 1-1. Mereka kemudian kalah 2-1 di kandang rival Arsenal, kekalahan ketiga mereka dari The Gunners dalam sebulan, sebelum bangkit saat melawan Villa. Kemenangan 4-2 yang sangat tidak meyakinkan di kandang Wrexham (divisi dua) pada putaran kelima Piala FA menyusul, dengan tiga kekalahan beruntun yang terasa seperti karma, kalah dari PSG dua kali di antara satu kekalahan dari Newcastle.

    Rosenior harus bertanggung jawab atas eliminasi babak gugur Liga Champions terburuk dalam sejarah Chelsea. Ia mencoret kiper Robert Sanchez, salah satu pemain terbaik tim musim ini, dan penggantinya, Filip Jorgensen, secara umum menjadi penyebab keruntuhan di akhir leg pertama, di mana The Blues melihat hasil imbang 2-2 berubah menjadi kekalahan telak 5-2.

    Kembali ke Stamford Bridge, Rosenior menurunkan skuad termuda Chelsea dalam sejarah untuk pertandingan babak gugur Liga Champions, termasuk memainkan bek tengah berusia 20 tahun, Mamadou Sarr, sebagai bek kanan. Dalam enam menit, PSG memanfaatkan keputusan ini saat Khvicha Kvaratskhelia merebut bola dari bek tersebut dan mencetak gol pertama malam itu.

    Di antara performa yang menurun, hasil yang buruk, dan retorika aneh dalam konferensi persnya, Rosenior sedang merusak kerja keras yang telah dilakukannya pada beberapa minggu pertama menjabat. Klub ini perlu lolos ke Liga Champions musim depan untuk meraup keuntungan finansial, tetapi dengan laju seperti ini, mereka justru akan kembali ke Liga Konferensi.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    PEMENANG: Luis Enrique

    Di ruang ganti lawan, Luis Enrique kembali memotivasi timnya untuk menghadapi babak gugur Liga Champions. Seperti yang terjadi tahun lalu, PSG harus melewati babak play-off untuk lolos ke babak 16 besar, mengalahkan rival domestik (Brest pada musim 2024-25, Monaco pada musim 2025-26) sebelum menyingkirkan tim Inggris sebagai peringatan bagi klub-klub lain di benua Eropa.

    Perbedaan musim ini adalah tim PSG belum tahu apa yang bisa mereka capai. Pada periode yang sama tahun lalu, mereka mengungguli Liverpool dalam dua leg sebelum menang lewat adu penalti dalam perjalanan mereka mengangkat trofi. Namun kali ini, mereka menghancurkan Chelsea habis-habisan. Tim terbaik dan paling berbakat secara teknis di Eropa kembali mencapai puncak performa pada waktu yang tepat.

    Media Prancis menanyai Luis Enrique tentang bagaimana ia berhasil mengembalikan PSG ke jalur yang benar dalam situasi yang serupa, dan ia menegaskan bahwa fokus pada pertandingan berikutnya adalah hal yang mutlak.

    "Kami melakukan apa yang selalu kami lakukan - kami membicarakan sebelum pertandingan tentang kesulitan menghadapi laga tandang kedua ini. Kami mengendalikan permainan, dan dalam transisi, kami sangat presisi. Kami mencetak dua gol cepat, dan itu adalah kunci pertandingan. Kami selalu menjadi tim yang tak terduga bagi lawan," jelasnya.

    "Kami kebobolan gol, dan kami berusaha memperbaiki permainan kami di area tersebut. Penting untuk tidak kebobolan gol. Namun, yang juga penting adalah menunjukkan mentalitas yang tepat dan bermain dengan gaya kami. 'Titik balik, titik balik', itu kata-kata Anda. Kami berusaha untuk memperbaiki diri.

    "Kami selalu percaya pada tim ini. Apakah menurut Anda kami bisa menang 4-0? Kami selalu berusaha untuk meningkatkan performa. Kami sangat menuntut diri sendiri, dan kami menjalani musim yang sangat baik."

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    PEMENANG: Mamadou Sarr

    Kasihan Sarr. Dia pasti tak pernah membayangkan paruh kedua musimnya akan berjalan seperti ini. Bek muda itu sedang menjalani musim yang gemilang bersama Strasbourg sebagai pemain pinjaman di bawah asuhan Rosenior, tetapi ketika Chelsea merekrut sang pelatih kepala dan menginginkan bek tengah baru untuk bergabung pada Januari, dia terpaksa berkemas dan mengikuti bosnya menyeberangi Selat Inggris.

    Secara umum, Sarr juga telah bermain cukup baik dengan seragam The Blues hingga saat ini, terutama mengingat situasinya. Ada sangat sedikit pemimpin alami di skuad, terutama di lini belakang, sehingga dia harus belajar banyak di lapangan. Yang benar-benar tidak dia butuhkan adalah harus bermain melawan tim terbaik di Eropa dalam posisi baru.

    Dengan Reece James cedera dan Malo Gusto sakit, Sarr dipilih sebagai bek kanan daripada Josh Acheampong yang lebih cocok secara alami. Dalam enam menit pertama, bola diambil dari kakinya oleh Kvaratskhelia yang berujung pada gol. Beruntung dan sayangnya, Rosenior menarik Sarr dari posisi terdepan pada babak pertama.

    "Mamadou sudah bermain di posisi itu untuk saya dan Mamadou tampil luar biasa dalam pertandingan melawan PSG. Dan saya merasa pengalamannya, serta pengetahuannya tentang para pemain, akan membantunya," kata Rosenior dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dan ketika Anda seorang pemain dan membuat kesalahan sedini itu, malam itu bisa menjadi sangat sulit bagi Anda.

    "Perlu diingat, Malo Gusto awalnya dijadwalkan bermain tapi mundur. Dia tidak mundur, dia sangat sakit. Kami memberinya waktu sebanyak mungkin untuk pulih. Kami kehilangan Reece, yang absen. Ya, ini adalah keputusan yang ingin Anda buat dan ingin Anda lakukan dengan benar. Dan pada saat itu, Mamadou membuat kesalahan, yang membuat malam ini sulit, karena hal itu memberi PSG kepercayaan diri."

    Yang memperburuk keadaan, Senegal yang diperkuat Sarr dicabut gelar juara Piala Afrika mereka yang baru saja diraih saat pertandingan ini masih berlangsung. Dia mungkin pernah mengalami malam yang lebih baik.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    PEMENANG: Khvicha Kvaratskhelia

    Keputusan Kvaratskhelia untuk meninggalkan Napoli di tengah musim 2024-25 saat mereka sedang dalam perburuan gelar Scudetto cukup mengejutkan banyak pihak. Hal itu bahkan lebih mengejutkan lagi ketika ia tidak membawa bakatnya ke Liga Premier, melainkan memilih bergabung dengan PSG.

    Liverpool, yang sedang dalam perjalanan menuju gelar juara dan setengah tahun lagi akan menghabiskan hampir £300 juta untuk tiga penyerang bintang, sempat mempertimbangkan pemain asal Georgia ini. Chelsea juga sempat mempertimbangkannya sebentar. Arsenal, yang sangat membutuhkan pemain sayap dengan kemampuan dan teknik seperti itu, tidak benar-benar ikut dalam persaingan. Intinya, tidak ada tim dari Inggris yang melakukan pendekatan yang cukup serius untuk Kvaratskhelia, sehingga ia bergabung dengan PSG yang saat itu berada di persimpangan jalan setelah tersandung di fase grup Liga Champions yang direvitalisasi.

    Namun, Kvaratskhelia dan PSG sama-sama telah membuktikan diri. Ia memberikan tim yang berada di pinggiran itu dorongan ekstra untuk mengubah mereka dari tim yang menarik dipandang menjadi kelompok pemenang. Pemain berusia 25 tahun itu masuk sebagai pengganti dan mencetak dua gol serta merebut kembali kendali pertandingan di leg pertama, sementara ia hampir mengakhiri pertandingan di leg kedua dengan golnya yang cepat di depan hidung Sarr.

    "Kami berusaha mengembalikan kepercayaan diri kami. Kami bermain sesuai gaya kami. Datang ke Stamford Bridge dan menang 3-0 bukanlah hal yang mudah, tapi kami melakukannya, jadi kami tahu bahwa kami mampu melakukan apa saja. Kami hanya perlu percaya pada diri sendiri," kata Kvaratskhelia di zona campuran.

    "Saya pikir sekarang di Liga Champions tidak ada lawan yang mudah dan semua orang ingin bersaing. Kami hanya berusaha bermain sesuai gaya kami, entah itu melawan tim Premier League atau tidak."

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: BlueCo

    Apa gunanya Chelsea milik BlueCo? Apa yang ingin dicapai oleh Clearlake Capital? Jika mereka berambisi memenangkan Liga Champions, maka mereka masih sangat jauh dari target itu jika dilihat dari performa mereka saat ini.

    Manajer Inggris Thomas Tuchel, manajer Chelsea terakhir yang mengangkat trofi Liga Champions, hadir pada hari Selasa. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia pikirkan tentang susunan tim saat ini, tentang kelompok pemain ini, tentang pemilik klub yang tanpa basa-basi dan kontroversial memecatnya hanya beberapa bulan setelah mereka mengambil alih.

    Rosenior memilih para pemain dan mencoba menerapkan taktik, tetapi dia bukanlah seorang pembuat keajaiban. BlueCo telah menghabiskan sekitar £2 miliar untuk membuat tim ini jauh lebih buruk daripada saat mereka terakhir kali menjadi raja Eropa kurang dari setengah dekade yang lalu.

    Ada juga subplot menarik terkait cara BlueCo menjalankan operasional yang sedang berkembang. Wakil kapten Enzo Fernandez menyarankan setelah pertandingan bahwa dia mungkin akan hengkang dari Chelsea pada musim panas. Tentu saja, hal itu akan sulit terwujud mengingat ia masih memiliki sisa kontrak enam (enam) tahun dan klub tidak akan mau merugi atas pemain yang mereka bayar dengan nilai sembilan digit. Namun, jika ia berhasil memaksa keluar dalam beberapa bulan ke depan, siapa yang bisa menjamin bahwa pemain bintang lainnya tidak akan menuntut hal serupa?

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LOSER: Liga Premier

    Chelsea kini menjadi tim keempat dari Liga Premier yang tersingkir dari Liga Champions oleh PSG dalam 12 bulan terakhir, menemui nasib yang sama seperti Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Tottenham kalah dua kali (satu kali lewat adu penalti) dari Les Parisiens pada awal musim ini, sementara Newcastle hanya mampu bermain imbang.

    Di mana Liga Premier sedikit membosankan dari segi hiburan tahun ini, PSG justru terus memainkan sepak bola sesuai citra evangelis Enrique. Chelsea mencoba menekan mereka dengan kerumunan pemain pada situasi bola mati, namun upaya ini terbukti sia-sia.

    Setiap gol PSG berbeda satu sama lain, dan masing-masing memiliki keindahannya sendiri. Gol pembuka Kvaratskhelia berasal dari tendangan panjang kiper Matvey Safonov dari belakang, memanfaatkan garis pertahanan tinggi Chelsea dan memaksimalkan peluang langka untuk bermain di belakang tim yang biasanya mengunci pertahanan sejak menit pertama. Bradley Barcola menambah gol kedua dengan gaya mirip Gareth Bale, melepaskan tembakan ke sudut atas gawang setelah mengontrol bola untuk mengatur posisinya. Tendangan pertama Senny Mayulu melesat masuk sebelum Sanchez sempat bergerak.

    Ini baik bagi sepak bola bahwa tim yang ingin bermain secara progresif masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Masih ada harapan bagi para puris dalam olahraga ini.

0