Chelsea dilaporkan telah mengidentifikasi bek tengah Brighton, Vuskovic, sebagai target transfer prioritas, menurut TEAMtalk. Pemain 19 tahun itu dengan cepat mulai menegaskan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa setelah mengalami perkembangan pesat.

Chelsea memantau ketat pemain internasional Kroasia bertalenta itu, tetapi mereka menghadapi persaingan yang sangat berat untuk mendapatkan tanda tangannya. Raksasa Eropa Bayern Munich dan Barcelona juga menunjukkan minat besar terhadap remaja yang sangat dihargai tersebut.

Vuskovic baru saja bergabung dengan Stadion Amex dari Tottenham pada bursa transfer musim panas terbaru. Namun, penampilan impresifnya pada fase awal sudah menarik perhatian klub-klub terbesar di benua itu.