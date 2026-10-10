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Chelsea ikut dalam persaingan untuk mendapatkan wonderkid Brighton Luka Vuskovic saat nilai pasarnya melonjak menjadi €65 juta
Chelsea membidik bintang muda Brighton yang sedang naik daun
Chelsea dilaporkan telah mengidentifikasi bek tengah Brighton, Vuskovic, sebagai target transfer prioritas, menurut TEAMtalk. Pemain 19 tahun itu dengan cepat mulai menegaskan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa setelah mengalami perkembangan pesat.
Chelsea memantau ketat pemain internasional Kroasia bertalenta itu, tetapi mereka menghadapi persaingan yang sangat berat untuk mendapatkan tanda tangannya. Raksasa Eropa Bayern Munich dan Barcelona juga menunjukkan minat besar terhadap remaja yang sangat dihargai tersebut.
Vuskovic baru saja bergabung dengan Stadion Amex dari Tottenham pada bursa transfer musim panas terbaru. Namun, penampilan impresifnya pada fase awal sudah menarik perhatian klub-klub terbesar di benua itu.
- Getty Images Sport
Keuntungan besar bagi Brighton
Brighton tampaknya bersiap mencatat keuntungan finansial besar lainnya jika mereka memutuskan untuk menjual talenta bertahan muda terbaru mereka. Klub pantai selatan itu dilaporkan menghabiskan £46 juta untuk Vuskovic hanya beberapa bulan lalu.
Nilai pasarnya melonjak tajam setelah masa peminjaman yang sangat sukses di Hamburg musim lalu. Data Transfermarkt menunjukkan bahwa valuasinya hanya berada di angka €18 juta setahun lalu, tetapi kini angka itu telah melonjak menjadi €65 juta yang mengesankan.
Tampaknya sudah sepenuhnya tak terelakkan bahwa Vuskovic pada akhirnya akan mendapatkan transfer besar. Ia terlihat ditakdirkan mengikuti jejak menguntungkan dari sejumlah bintang papan atas yang telah meninggalkan Amex.
Jalur transfer yang familier
Jaringan rekrutmen elite Brighton secara konsisten menemukan talenta global jauh sebelum para rival mereka yang lebih kaya menyadarinya. Strategi yang sangat efektif ini memungkinkan mereka merekrut dan mengembangkan sejumlah prospek muda paling menarik di dunia
Brighton memiliki rekam jejak luar biasa dalam menghasilkan biaya transfer besar dari investasi cerdas tersebut. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister, dan Carlos Baleba menonjol sebagai beberapa kisah sukses mereka yang paling spektakuler di bursa transfer
Chelsea sangat menyadari pabrik talenta yang sudah terbukti ini. Klub London itu belakangan merekrut Caicedo dan Pedro dari Brighton, sehingga langkah mahal lainnya untuk Vuskovic menjadi keputusan yang sangat masuk akal.
- Getty Images Sport
Sebuah keputusan krusial menanti
Bayern akan menjadi lawan berat jika Chelsea memutuskan untuk memformalkan minat mereka dalam beberapa bulan ke depan. Raksasa Bundesliga itu dilaporkan telah menjadikan sang remaja sebagai target jangka panjang setelah memantau secara dekat perkembangan impresifnya di Jerman.
Vuskovic kini harus mempertimbangkan dengan cermat opsi-opsi masa depannya saat ia merencanakan fase berikutnya dalam kariernya. Untuk saat ini, bek tengah itu akan tetap sepenuhnya fokus pada tugasnya saat ini di bawah manajemen Brighton.
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