Chelsea hampir menyelesaikan transfer Maxence Lacroix dari Crystal Palace senilai £52 juta

Dengan tinggi 190 cm, bek ini membuktikan dirinya sebagai pilar utama bagi Palace musim lalu, mencatatkan 55 penampilan di semua kompetisi sekaligus mengangkat trofi Community Shield dan meraih gelar Conference League. Penampilannya yang konsisten sejak bergabung dari Wolfsburg pada 2024 membuatnya mendapat tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026.

Kedatangan Lacroix ke Stamford Bridge berpotensi memicu perombakan dalam hierarki lini belakang, yang secara langsung akan memengaruhi masa depan Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan Mamadou Sarr.