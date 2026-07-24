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Chelsea hampir menyelesaikan transfer Maxence Lacroix dari Crystal Palace senilai £52 juta
Blues hampir merekrut Lacroix
Menurut The Athletic, Chelsea sedang menyelesaikan proses transfer bek tengah Palace, Lacroix, dalam kesepakatan senilai sekitar £52 juta ($69 juta). Bek asal Prancis tersebut dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Jumat sebelum menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2032. Sementara itu, The Eagles telah mulai mencari penggantinya, dengan mengincar Chrislain Matsima dari Augsburg serta Chibuike Nwaiwu dari Trabzonspor sebagai opsi alternatif.
- Sportimage
Kenaikan performa di Liga Premier mendapat pengakuan
Lacroix telah muncul sebagai salah satu target transfer utama Chelsea sejak Juni, bersama beberapa opsi lain, termasuk bek Como, Jacobo Ramon. The Blues memilih untuk memfokuskan upaya mereka pada bek tengah bertubuh kokoh tersebut menyusul perkembangan pesatnya selama dua musim di Liga Premier. Perkembangannya yang pesat tercermin jelas dalam nilai pasarnya, yang telah melonjak dari angka awal €18 juta menjadi harga yang jauh lebih tinggi.
Bek asal Prancis itu tampil gemilang
Dengan tinggi 190 cm, bek ini membuktikan dirinya sebagai pilar utama bagi Palace musim lalu, mencatatkan 55 penampilan di semua kompetisi sekaligus mengangkat trofi Community Shield dan meraih gelar Conference League. Penampilannya yang konsisten sejak bergabung dari Wolfsburg pada 2024 membuatnya mendapat tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026.
Kedatangan Lacroix ke Stamford Bridge berpotensi memicu perombakan dalam hierarki lini belakang, yang secara langsung akan memengaruhi masa depan Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan Mamadou Sarr.
- Avalon.red
Alonso merombak susunan pemain lini belakang
Begitu transfer ini secara resmi rampung, manajer baru Xabi Alonso harus segera mengintegrasikan Lacroix ke dalam formasi pertahanannya selama sisa masa pramusim. Pihak manajemen Chelsea juga perlu menentukan masa depan beberapa bek tengah cadangan guna menjaga keseimbangan skuad menjelang musim baru. Sementara itu, Palace berada di bawah tekanan untuk mendapatkan pengganti sebelum jendela transfer ditutup demi mempertahankan stabilitas pertahanan mereka.
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