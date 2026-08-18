Chelsea mendapat dorongan besar pada pekan-pekan terakhir bursa transfer setelah ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Portugal di Piala Dunia, Leao. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu penampil paling konsisten di Serie A dalam satu dekade terakhir, tetapi waktunya di San Siro tampaknya akan segera berakhir karena AC Milan ingin menyeimbangkan pembukuan mereka.

Terlepas dari statusnya sebagai talenta kelas dunia, banderol harganya merosot tajam selama bulan-bulan musim panas, dengan laporan di Italia menyebut bahwa tawaran sebesar €40 juta (£34 juta) kini sudah cukup untuk mengesahkan kepergiannya.

Menurut La Gazzetta dello Sport, perwakilan sang winger telah menjajaki calon peminat potensial di seluruh Eropa setelah ketertarikan awal dari klub-klub Premier League lainnya mereda. Sementara Milan awalnya mencoba memfasilitasi kepindahan ke rival sesama Serie A, Roma, Giallorossi saat ini tidak mengejar kesepakatan itu, sehingga kubu Leao menghubungi Chelsea.