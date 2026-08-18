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Chelsea ditawari Rafael Leao dengan harga miring £34 juta setelah Arsenal dan Manchester United mundur dari perburuan
Chelsea ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Milan
Chelsea mendapat dorongan besar pada pekan-pekan terakhir bursa transfer setelah ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Portugal di Piala Dunia, Leao. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu penampil paling konsisten di Serie A dalam satu dekade terakhir, tetapi waktunya di San Siro tampaknya akan segera berakhir karena AC Milan ingin menyeimbangkan pembukuan mereka.
Terlepas dari statusnya sebagai talenta kelas dunia, banderol harganya merosot tajam selama bulan-bulan musim panas, dengan laporan di Italia menyebut bahwa tawaran sebesar €40 juta (£34 juta) kini sudah cukup untuk mengesahkan kepergiannya.
Menurut La Gazzetta dello Sport, perwakilan sang winger telah menjajaki calon peminat potensial di seluruh Eropa setelah ketertarikan awal dari klub-klub Premier League lainnya mereda. Sementara Milan awalnya mencoba memfasilitasi kepindahan ke rival sesama Serie A, Roma, Giallorossi saat ini tidak mengejar kesepakatan itu, sehingga kubu Leao menghubungi Chelsea.
- AFP
Arsenal dan Manchester United bergerak ke arah yang berbeda
Arsenal sempat sangat kuat dikaitkan dengan Leao pada tahap awal bursa transfer, ketika Mikel Arteta mencari tambahan kekuatan menyusul kepergian Leandro Trossard. Namun, Arsenal tampaknya telah menemukan solusinya di tempat lain setelah merekrut Christos Tzolis dari Club Brugge dalam kesepakatan senilai £34 juta. Pemain internasional Yunani itu sudah memberikan dampak signifikan di London Utara.
Dengan Gabriel Martinelli juga berpotensi hengkang, Arteta sempat terbuka untuk mendatangkan penyerang kedua, bahkan melakukan pendekatan ambisius untuk Vinicius Junior dari Real Madrid, tetapi fokus klub kini telah beralih ke target-target di lini pertahanan.
Manchester United juga memiliki minat konkret terhadap Leao saat bursa dibuka, tetapi tim asuhan Michael Carrick kini sudah memiliki stok yang baik di area sayap. Kedatangan Mateus Cunha dan Bryan Mbeumo pada musim panas lalu telah memberi Manchester United kedalaman skuad yang memadai, sehingga mereka mengikuti Arsenal mundur dari perburuan pemain Milan tersebut.
Leao siap untuk tantangan Premier League
Leao tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk menguji diri di Inggris, setelah sebelumnya mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya bermain di Premier League. Awal musim panas ini, winger tersebut berbicara terbuka tentang masa depannya dan kebutuhan akan perubahan suasana. "Saya butuh tantangan baru. Saya sudah memenangkan dua trofi di Italia dan sudah cukup lama berada di sana," kata Leao.
Ia menambahkan: "Liga ini [Serie A] sedang berkembang, tetapi untuk gaya sepak bola saya, saya pikir Premier League atau La Liga akan lebih memaksimalkan bakat saya sebagai pemain. Jika ada peluang ke Premier League, saya akan sangat senang."
- Getty
Perjalanan itu berakhir di Italia
Silsilah Leao di panggung internasional semakin menegaskan kualitasnya, karena ia bermain dalam kelima pertandingan Portugal di Piala Dunia di bawah asuhan Roberto Martinez. Ia sempat mencatatkan namanya di papan skor sekali selama turnamen, meski perjalanan itu pada akhirnya berakhir mengecewakan karena Portugal mencapai babak 16 besar sebelum kalah dari juara akhirnya, Spanyol.
Dengan tahun-tahun terbaiknya yang masih di depan pada usia 27, Leao meyakini ia telah mencapai semua yang bisa ia raih di Italia dan sangat ingin membuktikan bahwa ia dapat mempertahankan standar ketajamannya di liga domestik yang oleh banyak orang dianggap sebagai yang terberat dalam sepakbola dunia.
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