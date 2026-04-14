Getty
Diterjemahkan oleh
Chelsea disarankan untuk mendatangkan TIGA pemain baru di posisi-posisi kunci, sementara Marcel Desailly mendesak petinggi The Blues untuk berhenti merekrut pemain muda
Maresca membawa pulang trofi sementara Rosenior mendapat sorotan
Di bawah kepemimpinan Todd Boehly di London Barat, dana dalam jumlah besar telah digelontorkan untuk investasi besar-besaran yang bertujuan menjadikan Chelsea kompetitif dalam jangka panjang—bukan sekadar mengejar kesuksesan instan.
Pendekatan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan pada musim 2024-25 saat Enzo Maresca memimpin tim meraih gelar Conference League dan FIFA Club World Cup, serta lolos ke Liga Champions, namun musim ini The Blues justru kehilangan momentum dan mengalami kemunduran.
Mereka telah mencapai semifinal Piala FA, dengan pertandingan tandang di Wembley melawan Leeds yang telah dijadwalkan, tetapi Liam Rosenior mengalami kekecewaan di babak empat besar Piala Carabao dan kesedihan di perempat final kompetisi elit Eropa - dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai masa depannya hanya dalam 21 pertandingan sejak menggantikan Maresca.
- Getty
Di posisi mana Chelsea perlu memperkuat skuadnya pada bursa transfer mendatang?
Mantan kapten Chelsea, Desailly, yang menghabiskan enam tahun di Stamford Bridge antara tahun 1998 dan 2004, berpendapat bahwa strategi perekrutan klub perlu diubah. Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin talkSPORT Bet Online Slots, pemain Prancis pemenang Piala Dunia ini menjawab ketika ditanya bagaimana dan di mana Chelsea perlu meningkatkan diri: “Lebih dari sekadar kiper, pertama-tama mereka harus merekrut, jika dia pemain baru, mereka harus merekrut kiper berpengalaman yang menumbuhkan kepercayaan diri - kami membutuhkan kepercayaan diri.
“Dan bukan hanya kiper, Anda butuh bek tengah yang berpengalaman, Anda butuh penyerang yang berpengalaman, untuk membantu [Enzo] Fernandez—yang, menurut saya, adalah satu-satunya pemain berpengalaman yang kita miliki di skuad. [Reece] James oke, tapi performanya naik-turun, Anda tahu maksud saya?
“Mereka tampil bagus musim lalu, musim yang luar biasa, tapi mereka butuh empat pemain berpengalaman di skuad untuk menyeimbangkan pemain muda berbakat yang kita miliki. [Pedro] Neto berpengalaman, Estevao, pemain yang sangat bagus juga. [Cole] Palmer, dia bertahan atau pergi, tak masalah, tapi tak boleh ada keraguan. Tapi siapa yang mengelilingi mereka? Mereka bukan pemimpin alami.
“Era baru, proyek sepak bola modern, kamu butuh lima atau enam tahun pengalaman di Premier League. Mereka tidak punya itu, mereka pemain muda. [Moises] Caicedo, dia punya musim yang hebat tahun lalu, tapi tahun ini performanya menurun. Kenapa dia menurun? Karena Fernandez, sebagai pemain berpengalaman, tidak berada di sisinya. James kadang bermain di tengah, tapi dia sering maju ke depan. Jadi dia ditinggal sendirian.
“Mereka perlu mengelilingi setiap lini dengan pemain berpengalaman. Ini akan memberi pelatih lebih banyak pilihan untuk menyusun formasi taktisnya. Dia hanya memiliki pemain muda.”
Chelsea didesak untuk mengubah strategi perekrutan mereka
Desailly menambahkan mengenai perubahan pendekatan Chelsea dalam hal pembentukan skuad: “Empat tahun lalu mereka memiliki proyek untuk membeli pemain muda agar [Mauricio] Pochettino dapat mengembangkan mereka, meskipun harganya sangat mahal. Mereka tidak mempermasalahkannya karena nilainya akan naik seiring dengan kesuksesan yang akan mereka raih.
“Tahun lalu memang begitu. Hal itu memberi mereka keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sebodoh itu. Ada orang yang mengatakan Chelsea benar-benar gila, apa yang mereka lakukan membeli pemain dengan harga segitu? Tapi musim lalu situasinya jadi kacau.
“Mereka membuat kesalahan dengan tetap mempertahankan keyakinan bahwa mereka bisa terus mengandalkan pemain-pemain sekelas itu, yang begitu berbakat dan muda. Itu tidak cukup.”
- Getty
Chelsea, yang telah menghabiskan miliaran poundsterling untuk para pemain yang saat ini berada di bawah asuhan Rosenior—serta beberapa pemain yang sudah dilepas—akan kembali beraksi pada Sabtu mendatang saat menjamu Manchester United. Kemenangan dalam laga tersebut bisa dibilang sangat penting jika Rosenior ingin memastikan tiket ke Liga Champions dan membungkam para pengkritiknya—sehingga ia dapat menggelontorkan lebih banyak dana pada bursa transfer musim panas 2026.