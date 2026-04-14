Chelsea disarankan untuk mendatangkan TIGA pemain baru di posisi-posisi kunci, sementara Marcel Desailly mendesak petinggi The Blues untuk berhenti merekrut pemain muda

Mantan kapten Chelsea, Desailly, yang menghabiskan enam tahun di Stamford Bridge antara tahun 1998 dan 2004, berpendapat bahwa strategi perekrutan klub perlu diubah. Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin talkSPORT Bet Online Slots, pemain Prancis pemenang Piala Dunia ini menjawab ketika ditanya bagaimana dan di mana Chelsea perlu meningkatkan diri: “Lebih dari sekadar kiper, pertama-tama mereka harus merekrut, jika dia pemain baru, mereka harus merekrut kiper berpengalaman yang menumbuhkan kepercayaan diri - kami membutuhkan kepercayaan diri.

“Dan bukan hanya kiper, Anda butuh bek tengah yang berpengalaman, Anda butuh penyerang yang berpengalaman, untuk membantu [Enzo] Fernandez—yang, menurut saya, adalah satu-satunya pemain berpengalaman yang kita miliki di skuad. [Reece] James oke, tapi performanya naik-turun, Anda tahu maksud saya?

“Mereka tampil bagus musim lalu, musim yang luar biasa, tapi mereka butuh empat pemain berpengalaman di skuad untuk menyeimbangkan pemain muda berbakat yang kita miliki. [Pedro] Neto berpengalaman, Estevao, pemain yang sangat bagus juga. [Cole] Palmer, dia bertahan atau pergi, tak masalah, tapi tak boleh ada keraguan. Tapi siapa yang mengelilingi mereka? Mereka bukan pemimpin alami.

“Era baru, proyek sepak bola modern, kamu butuh lima atau enam tahun pengalaman di Premier League. Mereka tidak punya itu, mereka pemain muda. [Moises] Caicedo, dia punya musim yang hebat tahun lalu, tapi tahun ini performanya menurun. Kenapa dia menurun? Karena Fernandez, sebagai pemain berpengalaman, tidak berada di sisinya. James kadang bermain di tengah, tapi dia sering maju ke depan. Jadi dia ditinggal sendirian.

“Mereka perlu mengelilingi setiap lini dengan pemain berpengalaman. Ini akan memberi pelatih lebih banyak pilihan untuk menyusun formasi taktisnya. Dia hanya memiliki pemain muda.”