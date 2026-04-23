Chelsea disarankan untuk mencari manajer di La Liga yang bisa membawa kesuksesan 'secara instan'
Permintaan akan seorang pejuang taktis
Gallas telah meminta petinggi Chelsea untuk mempertimbangkan merekrut pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, karena ia yakin pelatih asal Argentina itu adalah kandidat yang tepat untuk memacu performa skuad muda tersebut setelah Liam Rosenior dipecat pada Rabu lalu.
Rencana jangka panjang dan jangka pendek
Dalam wawancara dengan BoyleSports, mantan bek tengah The Blues itu menyatakan bahwa meskipun proyek jangka panjang memang penting, klub sekelas Chelsea seharusnya memprioritaskan perebutan trofi dalam waktu dekat, dan menurutnya Simeone adalah orang yang tepat.
"Manajer seperti apa yang dibutuhkan Chelsea? Saya pikir itu semua tergantung pada apa yang Anda cari," jelas Gallas. "Untuk jangka panjang, Anda bisa mendatangkan Cesc Fabregas karena dia sedang tampil bagus bersama klubnya saat ini. Dia masih muda dan mampu berkomunikasi dengan skuad muda. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Dalam jangka panjang, dia bisa membawa Chelsea kembali ke posisi yang diinginkan semua orang.
"Jika Anda memikirkan jangka pendek, untuk meraih kesuksesan segera, mereka membutuhkan sosok berpengalaman yang bisa memimpin mereka seperti Diego Simeone, dan dengan kepribadiannya, dia bisa meraih gelar dengan cepat bersama Chelsea. Mungkin para pemain Chelsea juga membutuhkannya karena kita perlu melihat lebih banyak pejuang dan prajurit di tim setelah apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Saya pikir Anda membutuhkan manajer seperti itu yang sedikit lebih tegas terhadap para pemain."
Kritik terhadap penunjukan Rosenior
Masa jabatan Rosenior mendapat kecaman keras, dengan Gallas menyatakan bahwa penunjukannya merupakan kesalahan sejak awal. Kekalahan telak yang terjadi belakangan ini semakin memperkuat anggapan bahwa arah yang diambil saat ini tidak berkelanjutan, sehingga memberikan tekanan besar pada Todd Boehly dan grup Clearlake Capital.
"Dengan pemilik Chelsea, apa pun bisa terjadi," tambahnya. "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sangat sulit menerima hasil-hasil yang mereka dapatkan. Seperti saat melawan Paris Saint-Germain, kekalahan 8-2 sangat sulit diterima dan mereka kalah 3-0 dari Everton. Anda tidak tahu apakah mereka sudah mencari manajer baru. Mungkin mereka tahu bahwa mereka membuat kesalahan dengan membawa Liam.
“Rencananya adalah memecatnya sebelum akhir musim. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus bagi siapa pun, tapi bagi manajer, itu akan menjadi bencana. Bagi para penggemar, hal itu akan menimbulkan frustrasi yang lebih besar terhadap para pemilik.”
Kekacauan di Stamford Bridge terus berlanjut
Pemecatan Rosenior terjadi tak lama setelah kekalahan telak 3-0 dari Brighton di Liga Premier, yang membuat mereka terpuruk di peringkat kedelapan dan semakin memupus harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan.
Meskipun nama-nama seperti Marco Silva, Edin Terzic, dan Xabi Alonso dikaitkan dengan posisi kosong tersebut, seruan Gallas akan sosok disiplin yang terkenal seperti Simeone menyoroti meningkatnya rasa frustrasi di kalangan mantan pemain terkait kurangnya identitas di lapangan yang dimiliki klub. Dengan musim yang semakin mendekati puncaknya, dewan direksi menghadapi tekanan besar untuk menemukan seorang pemimpin yang mampu menstabilkan skuad yang gagal mencetak gol dalam lima pertandingan liga terakhirnya.