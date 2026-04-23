Chelsea disarankan untuk mencari manajer di La Liga yang bisa membawa kesuksesan 'secara instan'

Dalam wawancara dengan BoyleSports, mantan bek tengah The Blues itu menyatakan bahwa meskipun proyek jangka panjang memang penting, klub sekelas Chelsea seharusnya memprioritaskan perebutan trofi dalam waktu dekat, dan menurutnya Simeone adalah orang yang tepat.

"Manajer seperti apa yang dibutuhkan Chelsea? Saya pikir itu semua tergantung pada apa yang Anda cari," jelas Gallas. "Untuk jangka panjang, Anda bisa mendatangkan Cesc Fabregas karena dia sedang tampil bagus bersama klubnya saat ini. Dia masih muda dan mampu berkomunikasi dengan skuad muda. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Dalam jangka panjang, dia bisa membawa Chelsea kembali ke posisi yang diinginkan semua orang.

"Jika Anda memikirkan jangka pendek, untuk meraih kesuksesan segera, mereka membutuhkan sosok berpengalaman yang bisa memimpin mereka seperti Diego Simeone, dan dengan kepribadiannya, dia bisa meraih gelar dengan cepat bersama Chelsea. Mungkin para pemain Chelsea juga membutuhkannya karena kita perlu melihat lebih banyak pejuang dan prajurit di tim setelah apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Saya pikir Anda membutuhkan manajer seperti itu yang sedikit lebih tegas terhadap para pemain."