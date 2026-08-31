Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Chelsea diperingatkan bahwa ‘tidak ada tim sukses’ yang mengikuti cetak biru taktis mereka saat Ruud Gullit mempertanyakan seberapa besar pengaruh Xabi Alonso dalam urusan transfer di Stamford Bridge
Chelsea banjir gol setelah kembali belanja besar-besaran
Awal positif pada musim 2026-27 mengindikasikan bahwa Chelsea akan sangat menghibur musim ini, dengan gol mengalir deras untuk raksasa London barat tersebut. Mereka telah memborong sembilan gol dalam tiga pertandingan di Premier League dan Piala Carabao, tetapi juga sudah kebobolan lima kali di ujung lapangan yang lain.
Banyak pihak menjagokan Chelsea menjadi penantang terdekat Arsenal dalam perburuan gelar yang kembali menarik, dengan kehadiran playmaker seharga £117 juta ($158 juta) Morgan Rogers bersama Cole Palmer dan Joao Pedro dianggap telah membuat lini depan paling menakutkan di sepakbola Inggris terbentuk.
Kiper timnas Argentina pemenang Piala Dunia Emi Martinez juga telah direkrut, untuk menghadirkan lapisan pertahanan terakhir yang lebih dapat diandalkan, dengan Chelsea memang tidak pernah takut menggelontorkan uang untuk masalah yang dianggap perlu diselesaikan.
Mereka juga sedikit mengutak-atik pendekatan, dengan unit tiga bek tengah diturunkan di lapangan, dan sejauh ini ada lebih banyak hal positif daripada negatif untuk dinilai. Alonso tampaknya senang memainkan kartu yang ia miliki.
- Getty/GOAL
Seberapa besar pengaruh Alonso dalam pembicaraan transfer?
Apakah resep untuk kesuksesan jangka panjang sudah ditemukan? Mantan pemain dan manajer Chelsea, Gullit, tidak yakin, dengan legenda Belanda itu, yang berbicara mewakili SportsCasting.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea telah memenuhi tuntutan Alonso atau memintanya bekerja dengan apa yang ada: “Sekali lagi, itu sedikit mengecewakan. Saya tidak takut untuk mengatakannya. Contoh yang tepat adalah Luis Enrique di PSG, yang punya kesempatan untuk benar-benar mendatangkan skuad yang ingin ia bangun sesuai filosofinya.
“Maxence Lacroix ada dalam sistem untuk bisa bermain dalam formasi tiga bek. Dia akan beradaptasi. Saat saya melihatnya bermain dengan tiga bek, ada sedikit kelonggaran tergantung apakah mereka menguasai bola atau tidak, tetapi semangatnya ada.
“Saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa tidak ada tim sukses, di level lebih tinggi, yang bermain dengan tiga bek secara konsisten sepanjang satu musim. Anda bisa berargumen bahwa Anda lebih kuat di lini tengah, Inter pada akhirnya berhasil melakukannya di Serie A, tetapi secara umum, tidak.
“Jadi jawabannya tidak, saya tidak sepenuhnya senang bahwa Chelsea tidak memberi Alonso kebebasan untuk memilih pemain yang sesuai dengan filosofinya. Tetapi saya mengerti: mereka punya begitu banyak masalah untuk diselesaikan, pemain datang dan pergi. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, kita lihat saja nanti.
“Mereka menangani situasi dengan apa yang mereka miliki tanpa benar-benar membangun ulang, dan saya mengerti itu, karena tugasnya sangat besar. Tetapi ada potensi jika filosofinya bekerja untuk para pemain, dan saya ingin percaya kepada manajemen.”
Chelsea mendapat ganjaran atas perencanaan jangka panjang
Gullit kemudian mengatakan soal pembangunan skuad di Stamford Bridge yang membuat dana sangat besar diinvestasikan pada pemain-pemain dengan potensi yang jelas: “Ingat, empat tahun lalu, mereka mulai belanja besar-besaran. Jadi masalahnya adalah, ketika mereka menerapkan sistem itu, gagasan membeli pemain muda yang belum tentu sepadan dengan harga yang mereka bayar, tetapi berharap bahwa selama bertahun-tahun mereka akan berkembang hingga mencapai nilai itu seiring tim menjadi sukses, ternyata berhasil.
“Kita semua mengira mereka gila empat tahun lalu, tetapi mereka membuktikan bahwa kita salah. Mereka menjuarai Conference League dua tahun kemudian, lalu Piala Dunia Antarklub, dan tiba-tiba nilai para pemain itu melonjak.
“Itu menunjukkan mereka kurang lebih tahu apa yang mereka lakukan, dengan dewan yang mendukungnya. Tetapi kadang-kadang dalam sepak bola Anda harus siap mundur selangkah selama satu musim agar bisa kembali berbelanja, dan mereka telah menghabiskan sekitar £400 juta musim ini, benar begitu?”
- Getty
Chelsea 2026-27: Rekrutan musim panas & lawatan ke Arsenal
Musim panas 2026 membuat Chelsea mendatangkan Rogers, Lacroix, Welbeck, Henderson, Martinez, Marco Palestra, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Valentin Barco, Pep Chavarria, dan Dastan Satpayev. Mereka juga menghasilkan pemasukan besar dari penjualan, dengan Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Andrey Santos, dan Liam Delap termasuk di antara nama-nama yang dilepas.
Dengan enam poin yang sudah diraih dan lolos ke putaran ketiga Carabao Cup, dewan direksi Chelsea akan meyakini bahwa pendekatan yang tepat sedang diterapkan. Alonso tetap sejalan dengan kebijakan klub dan tidak punya banyak alasan untuk mengeluh menjelang bentrokan melawan juara bertahan Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu, yang akan menjadi ujian nyata pertama bagi kapasitas timnya pada 2026-27.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami