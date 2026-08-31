Apakah resep untuk kesuksesan jangka panjang sudah ditemukan? Mantan pemain dan manajer Chelsea, Gullit, tidak yakin, dengan legenda Belanda itu, yang berbicara mewakili SportsCasting.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Chelsea telah memenuhi tuntutan Alonso atau memintanya bekerja dengan apa yang ada: “Sekali lagi, itu sedikit mengecewakan. Saya tidak takut untuk mengatakannya. Contoh yang tepat adalah Luis Enrique di PSG, yang punya kesempatan untuk benar-benar mendatangkan skuad yang ingin ia bangun sesuai filosofinya.

“Maxence Lacroix ada dalam sistem untuk bisa bermain dalam formasi tiga bek. Dia akan beradaptasi. Saat saya melihatnya bermain dengan tiga bek, ada sedikit kelonggaran tergantung apakah mereka menguasai bola atau tidak, tetapi semangatnya ada.

“Saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa tidak ada tim sukses, di level lebih tinggi, yang bermain dengan tiga bek secara konsisten sepanjang satu musim. Anda bisa berargumen bahwa Anda lebih kuat di lini tengah, Inter pada akhirnya berhasil melakukannya di Serie A, tetapi secara umum, tidak.

“Jadi jawabannya tidak, saya tidak sepenuhnya senang bahwa Chelsea tidak memberi Alonso kebebasan untuk memilih pemain yang sesuai dengan filosofinya. Tetapi saya mengerti: mereka punya begitu banyak masalah untuk diselesaikan, pemain datang dan pergi. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, kita lihat saja nanti.

“Mereka menangani situasi dengan apa yang mereka miliki tanpa benar-benar membangun ulang, dan saya mengerti itu, karena tugasnya sangat besar. Tetapi ada potensi jika filosofinya bekerja untuk para pemain, dan saya ingin percaya kepada manajemen.”