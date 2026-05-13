Chelsea diperingatkan agar tidak menunjuk Xabi Alonso, meski mantan bintang The Blues itu disebut-sebut sebagai pelatih ideal meskipun 'kurang berpengalaman'

Jika Alonso menerima tawaran itu, ia akan memimpin skuad yang didominasi pemain muda yang membutuhkan manajemen yang cermat pasca kegagalan Enzo Maresca dan Liam Rosenior.

"Generasi pemain baru memiliki ego yang besar ketika mereka baru saja menjalani beberapa pertandingan hebat, dan hanya itu saja," katanya. "Ini menjadi masalah yang lebih besar ketika Anda hanya memiliki pemain muda di skuad Anda, seperti yang terjadi di Chelsea. Anda harus tahu cara berbicara kepada mereka. Xabi Alonso berasal dari generasi saya. Saya pikir dia akan mampu berkomunikasi dengan skuad dengan cara lama, tetapi juga beradaptasi dengan generasi baru. Jika dia tidak mengubah pendekatannya terhadap generasi baru, maka hal itu tidak akan berakhir baik baginya. Enzo Fernandez dan Marc Cucurella tidak seharusnya membuat komentar tersebut selama jeda internasional. Anda tidak boleh membuat komentar seperti itu saat menjadi pemain senior di skuad dan bermain untuk salah satu klub terbesar di negara ini. Namun, Liam Rosenior tidak seharusnya menanggapi hal itu secara terbuka di konferensi pers; hal itu harus diselesaikan secara pribadi. Jika Anda berbicara negatif tentang seorang pemain di depan umum saat ini, mereka akan sangat tersinggung dan akan menyalahkan manajer atas penampilan buruk mereka. Saya pikir Alonso akan tahu persis siapa yang harus diwaspadai, terutama Enzo dan Cucurella, tetapi ada empat atau lima pemain yang perlu dia bicarakan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Para pemain perlu tahu bahwa, sederhananya, mereka tidak cukup baik.”