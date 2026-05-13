Chelsea diperingatkan agar tidak menunjuk Xabi Alonso, meski mantan bintang The Blues itu disebut-sebut sebagai pelatih ideal meskipun 'kurang berpengalaman'
Fabregas dan Alonso menempuh jalan yang berbeda
Gallas memicu perdebatan antara dua profil manajerial yang kontras. Fabregas telah membawa Como meraih prestasi bersejarah, memastikan tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub setelah menang 1-0 atas Hellas Verona. Sebagai pemegang saham minoritas, ia dengan tegas menolak taktik umpan-umpan panjang. Sebaliknya, Alonso meraih kesuksesan besar dengan memenangkan gelar Bundesliga bersejarah bersama Bayer Leverkusen. Namun, reputasinya tercoreng selama masa jabatannya di Real Madrid, di mana ia gagal mengendalikan ruang ganti yang dipenuhi ego besar, yang pada akhirnya menyebabkan kepergiannya di tengah musim ini.
Gallas lebih memilih Fabregas untuk merombak skuad
Dalam wawancara dengan BetVictor, Gallas meyakini bahwa Fabregas adalah pilihan yang tepat untuk melatih Chelsea, yang saat ini berada di peringkat kesembilan liga dengan 49 poin dan sangat membutuhkan kemenangan di Piala FA pada 16 Mei.
"Apakah Xabi Alonso pilihan terbaik untuk Chelsea? Itu tergantung apakah Cesc Fabregas tersedia atau tidak. Alonso akan cocok di Chelsea, dia memiliki pengalaman meraih trofi di Bayer Leverkusen. Itu adalah musim yang hebat baginya. Dia juga belajar banyak hal di Real Madrid, meski berakhir tidak baik baginya. Jika ditanya siapa yang saya pilih antara Alonso dan Fabregas, saya lebih memilih Chelsea merekrut Fabregas. Baiklah, dia memang kurang berpengalaman, tapi jika diberi waktu, Fabregas bisa membawa kesuksesan bagi Chelsea di masa depan. Sepak bola telah berubah. Manajer sekarang butuh waktu. Dulu, mereka butuh kesuksesan instan, tapi kini manajer generasi baru perlu membangun tim secara bertahap, dan saya pikir Fabregas bisa melakukannya. Apa yang dia lakukan bersama Como sungguh luar biasa, padahal tim itu juga terdiri dari pemain muda."
Mengelola ego di era modern membutuhkan pendekatan khusus
Jika Alonso menerima tawaran itu, ia akan memimpin skuad yang didominasi pemain muda yang membutuhkan manajemen yang cermat pasca kegagalan Enzo Maresca dan Liam Rosenior.
"Generasi pemain baru memiliki ego yang besar ketika mereka baru saja menjalani beberapa pertandingan hebat, dan hanya itu saja," katanya. "Ini menjadi masalah yang lebih besar ketika Anda hanya memiliki pemain muda di skuad Anda, seperti yang terjadi di Chelsea. Anda harus tahu cara berbicara kepada mereka. Xabi Alonso berasal dari generasi saya. Saya pikir dia akan mampu berkomunikasi dengan skuad dengan cara lama, tetapi juga beradaptasi dengan generasi baru. Jika dia tidak mengubah pendekatannya terhadap generasi baru, maka hal itu tidak akan berakhir baik baginya. Enzo Fernandez dan Marc Cucurella tidak seharusnya membuat komentar tersebut selama jeda internasional. Anda tidak boleh membuat komentar seperti itu saat menjadi pemain senior di skuad dan bermain untuk salah satu klub terbesar di negara ini. Namun, Liam Rosenior tidak seharusnya menanggapi hal itu secara terbuka di konferensi pers; hal itu harus diselesaikan secara pribadi. Jika Anda berbicara negatif tentang seorang pemain di depan umum saat ini, mereka akan sangat tersinggung dan akan menyalahkan manajer atas penampilan buruk mereka. Saya pikir Alonso akan tahu persis siapa yang harus diwaspadai, terutama Enzo dan Cucurella, tetapi ada empat atau lima pemain yang perlu dia bicarakan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Para pemain perlu tahu bahwa, sederhananya, mereka tidak cukup baik.”
Apa langkah selanjutnya bagi The Blues?
Chelsea harus segera bangkit untuk menghadapi sisa pertandingan liga melawan Tottenham dan Sunderland, namun nasib musim mereka sepenuhnya bergantung pada final Piala FA melawan Manchester City.