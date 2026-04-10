Chelsea diminta untuk 'mengambil sikap' terkait 'kekacauan' seputar Enzo Fernandez setelah gelandang tersebut melontarkan komentar yang mengisyaratkan ketertarikannya pada Real Madrid
Cole mengemukakan kekhawatirannya terkait masalah Fernandez yang terus berulang
Chelsea kembali menjadi sorotan setelah Fernandez secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap kehidupan di Madrid, sebuah pernyataan yang semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Bernabeu. Pernyataan tersebut memicu tindakan disiplin internal, di mana pelatih kepala Liam Rosenior menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada gelandang asal Argentina itu, termasuk dalam laga akhir pekan ini melawan Manchester City. Situasi ini menuai kritik dari mantan pemain sayap Chelsea, Cole, yang berpendapat bahwa klub harus menangani apa yang ia gambarkan sebagai pola ketidakstabilan yang semakin meningkat.
Cole mempertanyakan cara penanganan situasi tersebut
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Cole memperingatkan bahwa berulangnya insiden semacam itu dapat merusak otoritas klub. Ia menyarankan bahwa Chelsea telah sampai pada titik di mana mereka harus mengambil sikap tegas terhadap perilaku gelandang tersebut.
"Ini masalah yang sulit, bukan soal hukuman yang tepat, tapi fakta bahwa ini sudah terjadi untuk kedua kalinya [dengan Fernandez]," kata Cole. "Klub harus mengambil sikap.
"Bagi pemain seperti Enzo, ini bukanlah Chelsea yang dijanjikan kepadanya saat ia bergabung. Saya tidak berpikir benar jika ia secara terbuka mengatakan akan meninggalkan klub, tetapi saya memahami rasa frustrasinya. Lalu muncul pertanyaan apakah hukuman tersebut tepat. Pada titik tertentu, jika ia benar-benar ingin pergi, ia harus mengajukan permintaan transfer."
Chelsea didesak untuk mengutamakan budaya klub daripada bintang-bintang ternama
Cole yakin Chelsea masih memiliki pengaruh yang signifikan berkat kontrak jangka panjang Fernandez, yang berlaku hingga 2032, dan tidak boleh ragu untuk melindungi budaya klub jika diperlukan.
"Kami tidak tahu sudah berapa lama hal ini berlangsung, tetapi jika sudah sampai pada titik di mana Chelsea harus melarangnya bermain dalam pertandingan krusial (melawan Manchester City), saya tidak melihat bagaimana hal ini menguntungkan pemain atau klub," tambahnya.
"Jika Anda adalah pihak klub, Anda akan berkata kepada Enzo, ‘Kamu terikat kontrak dengan kami selama lima tahun lagi. Jika kamu terus melakukan hal-hal yang tidak pantas ini, kami tidak segan-segan mengabaikan gaji mingguan yang kami bayarkan dan kariermu’ [dengan tidak memainkannya]. Saya harus mengakui, saya tidak tahu apakah ini model yang tepat. Saya belum memikirkan cara yang lebih baik [untuk menangani Fernandez], jadi ini benar-benar berantakan, sungguh."
Chelsea berharap dapat memanggil kembali gelandang tersebut menjelang pertandingan-pertandingan penting
Tindakan disiplin yang diambil Chelsea dilaporkan bertujuan untuk memperkuat standar internal klub, dengan Rosenior yang kabarnya bertekad untuk mempertahankan budaya ruang ganti yang kuat. Klub masih memandang Fernandez sebagai sosok sentral dalam proyek mereka dan berharap insiden ini akan menjadi titik awal yang baru, bukan awal dari perselisihan yang berkepanjangan. Dengan perjuangan krusial untuk lolos ke Liga Champions dan pertandingan semifinal Piala FA melawan Leeds yang semakin dekat, Chelsea akan berupaya menyelesaikan situasi ini secepatnya dan mengembalikan pemain termahal mereka ke performa terbaiknya.