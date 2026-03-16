Chelsea dijatuhi sanksi larangan transfer dan denda besar karena melanggar aturan keuangan Liga Premier saat masih dimiliki oleh Roman Abramovich
Chelsea mendapat hukuman dari Liga Premier
Liga Premier mengonfirmasi pada Senin sore bahwa Chelsea telah dijatuhi sanksi setelah klub tersebut secara sukarela melaporkan adanya laporan keuangan yang tidak lengkap dan tunggakan pembayaran selama masa kepemilikan Abramovich sebagai pemilik klub. Insiden yang dimaksud terjadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
Telah diputuskan bahwa Chelsea tidak akan dapat mendaftarkan pemain akademi selama sembilan bulan ke depan, meskipun mereka terhindar dari larangan langsung lainnya untuk merekrut pemain ke skuad tim utama. Chelsea sempat dijatuhi sanksi larangan transfer selama dua jendela transfer oleh FIFA pada 2019 terkait aturan perekrutan pemain di bawah usia 18 tahun, meskipun sanksi ini dikurangi menjadi satu jendela setelah mengajukan banding.
Sebagai gantinya, Chelsea akan menjalani hukuman dua tahun yang ditangguhkan terkait larangan transfer pemain senior, yang berarti mereka tidak perlu menjalani hukuman tersebut kecuali mereka melakukan pelanggaran lebih lanjut. Chelsea juga tidak akan dikenakan pengurangan poin di Liga Premier setelah hukuman semacam itu sebelumnya dijatuhkan atas pelanggaran peraturan.
Mengapa Chelsea dihukum?
Setelah mengambil alih klub pada tahun 2022, pemilik Chelsea, BlueCo, menemukan bahwa manajemen sebelumnya telah melakukan pembayaran rahasia kepada para pemain, agen tak berlisensi, dan pihak ketiga, dengan kesepakatan untuk Eden Hazard, Samuel Eto'o, dan Willian termasuk di antara yang sedang diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Liga Premier mengatakan: "Sebagai hasil dari penyelidikan Liga Premier, telah ditetapkan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, pembayaran yang tidak diungkapkan oleh pihak ketiga yang terkait dengan klub telah dilakukan kepada para pemain, agen yang tidak terdaftar, dan pihak ketiga lainnya.
"Pembayaran-pembayaran ini tidak diungkapkan kepada otoritas regulasi sepak bola pada saat itu, termasuk Liga Premier. Pembayaran tersebut dilakukan untuk kepentingan Chelsea FC dan seharusnya diperlakukan seolah-olah dilakukan oleh klub.
"Klub juga telah mengakui, antara lain, bahwa pelaksanaan pembayaran-pembayaran ini, serta kegagalan untuk mengungkapkannya kepada Liga, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap Liga.
"Dewan Premier League yakin bahwa dalam skenario apa pun, klub tidak akan melanggar Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan Liga selama periode yang relevan, seandainya pembayaran yang bersangkutan telah dimasukkan dengan benar dalam laporan keuangan historis klub.
"Saat mempertimbangkan sanksi yang tepat, Dewan Liga Premier mencatat bahwa pelaporan proaktif klub, pengakuan atas pelanggaran, dan kerja sama yang luar biasa selama penyelidikan berperan sebagai faktor-faktor yang meringankan yang signifikan."
Pernyataan Chelsea mengenai sanksi
Dalam pernyataan resminya, Chelsea mengatakan: "Chelsea Football Club dengan senang hati mengonfirmasi bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Premier League terkait masalah regulasi masa lalu yang dilaporkan sendiri oleh klub pada tahun 2022.
"Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, klub secara sukarela dan proaktif mengungkapkan kepada semua regulator yang berwenang mengenai potensi pelanggaran aturan historis, termasuk pelaporan keuangan yang tidak lengkap yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.
"Selama penyelidikan mendalam yang dilakukan Premier League, klub secara proaktif mengungkapkan ribuan dokumen. Selain itu, ketika permintaan informasi diajukan oleh Premier League, klub segera memberikan tanggapan yang komprehensif dan memfasilitasi semua jalur penyelidikan untuk mendukung proses yang kompleks dan sangat teliti.
"Selain itu, selama penyelidikan, bukti tambahan diserahkan kepada klub oleh pihak ketiga terkait potensi pelanggaran aturan Liga Premier yang dilakukan oleh mantan karyawan dalam sejumlah kecil transaksi akademi historis. Informasi ini segera dan secara proaktif dilaporkan sendiri kepada Liga Premier.
"Klub ingin menegaskan bahwa setelah analisis keuangan yang ketat oleh Liga Premier, disimpulkan bahwa 'dalam skenario apa pun, klub tidak akan melebihi batas kerugian maksimum sebesar £105 juta selama periode penilaian tiga tahun sesuai aturan.' Dengan demikian, tidak ada skenario di mana klub dapat melanggar batas yang berlaku dalam Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan Liga Premier selama musim-musim yang bersangkutan secara historis.
"Sejak awal proses ini, klub telah menangani masalah ini dengan keseriusan yang tertinggi, memberikan kerja sama penuh kepada semua regulator yang relevan. Klub menyambut baik pengakuan dari Premier League atas 'kerja sama yang luar biasa' tersebut dan bahwa 'tanpa pengungkapan sukarela dan tindakan pelaporan mandiri tersebut, sejumlah pelanggaran aturan Premier League mungkin tidak pernah terungkap kepada Liga'.
"Klub menerima syarat-syarat penyelesaian secara penuh, rinciannya telah dipublikasikan di situs web Liga Premier. Untuk kejelasan, pembatasan sembilan bulan dalam mendaftarkan pemain Akademi berlaku segera, namun hanya berlaku bagi pemain Akademi yang sebelumnya telah terdaftar di klub Liga atau EFL lain dalam 18 bulan terakhir. Pembatasan ini tidak berlaku bagi pemain Chelsea saat ini, pemain internasional, atau pemain yang mengajukan pendaftaran pertama kali di kategori Under 9.
"Kami senang bahwa masalah ini kini telah diselesaikan."
Klub tersebut belum sepenuhnya terlepas dari masalah
Meskipun Liga Premier telah menyelesaikan penyelidikannya, Chelsea tetap berada di bawah pengawasan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) terkait 74 dugaan pelanggaran peraturan agen. Belum ada jadwal yang ditetapkan mengenai kapan hasil laporan tersebut akan diumumkan.
