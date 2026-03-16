Chelsea dijatuhi sanksi larangan transfer dan denda besar karena melanggar aturan keuangan Liga Premier saat masih dimiliki oleh Roman Abramovich

Dalam pernyataan resminya, Chelsea mengatakan: "Chelsea Football Club dengan senang hati mengonfirmasi bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Premier League terkait masalah regulasi masa lalu yang dilaporkan sendiri oleh klub pada tahun 2022.

"Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, klub secara sukarela dan proaktif mengungkapkan kepada semua regulator yang berwenang mengenai potensi pelanggaran aturan historis, termasuk pelaporan keuangan yang tidak lengkap yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.

"Selama penyelidikan mendalam yang dilakukan Premier League, klub secara proaktif mengungkapkan ribuan dokumen. Selain itu, ketika permintaan informasi diajukan oleh Premier League, klub segera memberikan tanggapan yang komprehensif dan memfasilitasi semua jalur penyelidikan untuk mendukung proses yang kompleks dan sangat teliti.

"Selain itu, selama penyelidikan, bukti tambahan diserahkan kepada klub oleh pihak ketiga terkait potensi pelanggaran aturan Liga Premier yang dilakukan oleh mantan karyawan dalam sejumlah kecil transaksi akademi historis. Informasi ini segera dan secara proaktif dilaporkan sendiri kepada Liga Premier.

"Klub ingin menegaskan bahwa setelah analisis keuangan yang ketat oleh Liga Premier, disimpulkan bahwa 'dalam skenario apa pun, klub tidak akan melebihi batas kerugian maksimum sebesar £105 juta selama periode penilaian tiga tahun sesuai aturan.' Dengan demikian, tidak ada skenario di mana klub dapat melanggar batas yang berlaku dalam Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan Liga Premier selama musim-musim yang bersangkutan secara historis.

"Sejak awal proses ini, klub telah menangani masalah ini dengan keseriusan yang tertinggi, memberikan kerja sama penuh kepada semua regulator yang relevan. Klub menyambut baik pengakuan dari Premier League atas 'kerja sama yang luar biasa' tersebut dan bahwa 'tanpa pengungkapan sukarela dan tindakan pelaporan mandiri tersebut, sejumlah pelanggaran aturan Premier League mungkin tidak pernah terungkap kepada Liga'.

"Klub menerima syarat-syarat penyelesaian secara penuh, rinciannya telah dipublikasikan di situs web Liga Premier. Untuk kejelasan, pembatasan sembilan bulan dalam mendaftarkan pemain Akademi berlaku segera, namun hanya berlaku bagi pemain Akademi yang sebelumnya telah terdaftar di klub Liga atau EFL lain dalam 18 bulan terakhir. Pembatasan ini tidak berlaku bagi pemain Chelsea saat ini, pemain internasional, atau pemain yang mengajukan pendaftaran pertama kali di kategori Under 9.

"Kami senang bahwa masalah ini kini telah diselesaikan."