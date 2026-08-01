Getty Images Sport
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Chelsea dijatuhi denda £10 juta atas 74 pelanggaran finansial saat FA memilih untuk tidak memberikan pengurangan poin
Chelsea dijatuhi sanksi finansial
Chelsea didenda £10 juta dan dijatuhi larangan pendaftaran pemain selama dua jendela transfer yang ditangguhkan karena melanggar regulasi pembayaran agen. Kepemilikan baru klub, yang dipimpin Todd Boehly dan Clearlake Capital, melaporkan sendiri 74 pelanggaran aturan FA, yang mencakup pembayaran £47 juta yang tidak diungkapkan kepada agen yang tidak terdaftar antara 2011 dan 2018. FA mengonfirmasi bahwa pengurangan enam poin yang ditangguhkan kini telah dibatalkan setelah banding, dengan seluruh denda finansial akan dialokasikan kembali oleh badan pengatur untuk mendukung sepakbola akar rumput.
- Getty Images Sport
Badan pengatur merinci keputusan
Terkait sanksi finansial yang dijatuhkan, FA menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan "hukuman yang tepat." Tindakan tegas ini diambil oleh badan pengatur sepak bola Inggris dengan tujuan untuk "mencegah pelanggaran serupa dan menjaga integritas permainan."
Sementara itu, komisi regulasi independen secara khusus menyoroti pelaporan mandiri yang dilakukan manajemen baru Chelsea, dengan menyatakan: "Seandainya klub tidak membawa masalah ini ke perhatian FA, kecil kemungkinan hal-hal tersebut akan terungkap."
Klub kemudian menanggapi kesimpulan investigasi tersebut melalui pernyataan resmi: "Sekarang proses FA telah selesai, ini mengakhiri semua proses regulasi terhadap klub."
Manajemen Chelsea menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih atas dialog yang konstruktif sepanjang proses tersebut: "Kami berterima kasih kepada Uefa, Premier League, dan FA atas keterlibatan mereka dengan klub sepanjang proses ini."
Warisan era Abramovich
Seluruh rangkaian pelanggaran ini bermula dari era kepemilikan Abramovich, yang dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris pada Maret 2022 atas dugaan hubungan dengan presiden Rusia Vladimir Putin. Hasil penjualan Chelsea senilai £2,5 miliar masih dibekukan di rekening bank di Inggris karena perselisihan yang masih berlangsung terkait penyaluran dana bantuan kemanusiaan. Kasus hukum terkait pelanggaran pembayaran agen ini menjadi bab terakhir dari berbagai penyelidikan regulasi yang membayangi warisan pengusaha Rusia itu di Stamford Bridge.
- AFP
Fokus beralih ke lapangan
Putusan ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi manajemen Chelsea untuk fokus membangun stabilitas skuad di bawah kepemilikan Boehly tanpa ancaman pengurangan poin. Di bawah arahan Xabi Alonso, Chelsea akan membuka kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan laga tandang melawan Fulham pada 24 Agustus.
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