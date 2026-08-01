Chelsea dijatuhi denda £10 juta atas 74 pelanggaran finansial saat FA memilih untuk tidak memberikan pengurangan poin

Terkait sanksi finansial yang dijatuhkan, FA menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan "hukuman yang tepat." Tindakan tegas ini diambil oleh badan pengatur sepak bola Inggris dengan tujuan untuk "mencegah pelanggaran serupa dan menjaga integritas permainan."

Sementara itu, komisi regulasi independen secara khusus menyoroti pelaporan mandiri yang dilakukan manajemen baru Chelsea, dengan menyatakan: "Seandainya klub tidak membawa masalah ini ke perhatian FA, kecil kemungkinan hal-hal tersebut akan terungkap."

Klub kemudian menanggapi kesimpulan investigasi tersebut melalui pernyataan resmi: "Sekarang proses FA telah selesai, ini mengakhiri semua proses regulasi terhadap klub."

Manajemen Chelsea menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih atas dialog yang konstruktif sepanjang proses tersebut: "Kami berterima kasih kepada Uefa, Premier League, dan FA atas keterlibatan mereka dengan klub sepanjang proses ini."