Chelsea dihukum karena strategi 'berisiko' melawan PSG, sementara Wesley Fofana menyesali 'terlalu banyak kesalahan' dalam kekalahan The Blues
Fofana menyesali keruntuhan pertahanan di Paris.
Berbicara kepada stasiun televisi Prancis Canal+, bek tengah Prancis tersebut tidak ragu-ragu menyoroti kelemahan pertahanan yangparah yang memungkinkan tuan rumah menguasai pertandingan sepenuhnya selama 15 menit terakhir.
"Di level ini, kita tidak boleh membuat kesalahan semacam ini," akui Fofana. "Kita membuat kesalahan besar. Kita menekan di akhir pertandingan dan kebobolan gol kelima. Kita membuat terlalu banyak kesalahan dan mereka menghukum kita. Paris adalah tim yang hebat." Meskipun skor akhir sangat telak, ia menegaskan para pemain tetap sepenuhnya berkomitmen pada gaya bermain menyerang yang diterapkan oleh manajer Liam Rosenior.
Komitmen untuk bermain dari belakang
Fofana menambahkan bahwa tim ini bersatu dalam pendekatan taktis mereka, terlepas dari bahaya yang jelas. "Kami tidak bersembunyi, kami mengambil banyak risiko saat bola keluar. Kami semua setuju untuk bermain seperti ini," ujarnya. Namun, strategi berisiko tinggi ini berbalik menjadi bencana saat pertandingan imbang 2-2 pada menit ke-74.
Kiper Filip Jorgensen, yang telah diperintahkan untuk melakukan umpan pendek sepanjang malam, melihat umpan berisiko diintersepsi, memungkinkan Vitinha melambungkan bola kembali ke gawang kosong untuk mengubah skor menjadi 3-2. Dari momen bencana itu, gerbang kebobolan terbuka lebar. Klub Premier League kini menghadapi tugas berat di leg kedua, meski Fofana tetap optimis: "Ini belum berakhir, kami memiliki tiga gol untuk dicetak di kandang. Kita tidak punya apa-apa untuk ditakuti."
Kvaratskhelia berkembang pesat sebagai pengganti.
Fase akhir pertandingan akhirnya menjadi milik Khvicha Kvaratskhelia, yang dengan tegas membuktikan kepercayaan Luis Enrique dengan mencetak dua gol klinis dalam 10 menit terakhir. Penyerang Georgia itu masuk sebagai pemain pengganti dan langsung mengubah pertandingan yang ketat menjadi kemenangan telak, memanfaatkan keruntuhan formasi pertahanan tim tamu di bawah tekanan besar.
Menyikapi kontribusinya yang menentukan kemenangan, Kvaratskhelia mengatakan kepada wartawan: "Saya senang bisa membantu tim dan menang melawan Chelsea, yang merupakan tim yang bagus." Menolak anggapan tentang kelelahan di akhir pertandingan, ia menambahkan: "Saya tidak setuju dengan itu karena kami adalah PSG. Kami menunjukkan malam ini bahwa kami mampu melakukan apa saja."
Minggu krusial menanti Chelsea
Manajer Rosenior dihadapkan pada tugas yang sangat berat untuk menyelamatkan musim Chelsea. Mengatasi defisit tiga gol melawan PSG di Stamford Bridge membutuhkan kesempurnaan taktik, namun krisis Liga Champions ini bertautan dengan persaingan domestik yang sengit.
Setelah 29 pertandingan, The Blues berada di peringkat kelima Liga Premier dengan 48 poin, sama dengan Liverpool dan tiga poin di belakang Aston Villa dan Manchester United. Sebelum pertandingan penentuan Eropa mereka, Chelsea harus mengalahkan Newcastle United pada Sabtu ini, tanpa ada ruang untuk kesalahan.
