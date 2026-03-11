Chelsea dihukum karena strategi 'berisiko' melawan PSG, sementara Wesley Fofana menyesali 'terlalu banyak kesalahan' dalam kekalahan The Blues

Berbicara kepada stasiun televisi Prancis Canal+, bek tengah Prancis tersebut tidak ragu-ragu menyoroti kelemahan pertahanan yangparah yang memungkinkan tuan rumah menguasai pertandingan sepenuhnya selama 15 menit terakhir.

"Di level ini, kita tidak boleh membuat kesalahan semacam ini," akui Fofana. "Kita membuat kesalahan besar. Kita menekan di akhir pertandingan dan kebobolan gol kelima. Kita membuat terlalu banyak kesalahan dan mereka menghukum kita. Paris adalah tim yang hebat." Meskipun skor akhir sangat telak, ia menegaskan para pemain tetap sepenuhnya berkomitmen pada gaya bermain menyerang yang diterapkan oleh manajer Liam Rosenior.