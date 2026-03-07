Chelsea didesak untuk melakukan langkah transfer mengejutkan oleh legenda Chelsea di tengah keraguan yang terus-menerus mengenai Robert Sanchez

Berbicara kepada Paddy Power, Cole yakin Chelsea harus merekrut kiper elit untuk bersaing memperebutkan gelar dengan tim-tim seperti Liverpool, City, dan Arsenal. "Sulit dengan Robert Sanchez karena dia kadang-kadang tampil bagus," kata Cole. "Dia digantikan oleh Filip Jorgensen dalam starting line-up beberapa hari lalu. Jadi, sepertinya Liam Rosenior belum memutuskan kiper utama, meskipun dia mengatakan 'tidak punya kiper utama'. Itulah cara dia bekerja.

Mantan pemain internasional Inggris itu kemudian menyarankan agar The Blues mencoba merekrut Trafford, yang kesulitan bersaing dengan Gianluigi Donnarumma di Etihad Stadium. Dia menambahkan: "Ketika kiper seperti James Trafford tersedia, maka Chelsea mungkin harus bertindak. Sanchez memang sedang berkembang, tapi saya masih berpikir ada level lain. Apakah dia akan siap tepat waktu untuk Chelsea agar bisa bersaing di Liga Champions dan menantang Arsenal dan Manchester City? Liverpool memiliki Allison, Manchester City memiliki Donnarumma, dan Arsenal memiliki David Raya. Itulah level kiper yang dibutuhkan Chelsea. Sanchez bisa mencapainya, tapi apakah dia bisa mencapainya cukup cepat?"