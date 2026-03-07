Getty Images
Chelsea didesak untuk melakukan langkah transfer mengejutkan oleh legenda Chelsea di tengah keraguan yang terus-menerus mengenai Robert Sanchez
Trafford dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge
Ikon Chelsea, Cole, telah mendesak klub lamanya untuk mengejar kiper Manchester City, James Trafford. Saran ini muncul saat Sanchez menghadapi perjuangan untuk masa depannya di Stamford Bridge, dengan statusnya sebagai kiper utama klub yang tak terbantahkan kini terancam.
Manajer Liam Rosenior baru-baru ini memutuskan untuk menepikan kiper asal Spanyol tersebut setelah serangkaian penampilan yang tidak konsisten, terutama setelah penampilan buruk dalam kekalahan 2-1 melawan Arsenal. Perubahan taktik ini memicu perdebatan lebih luas mengenai apakah skuad saat ini memiliki kiper yang mampu menyaingi standar yang ditetapkan oleh rival-rival mereka dalam perburuan gelar.
Cole menuntut standar elit dalam hal gol.
Berbicara kepada Paddy Power, Cole yakin Chelsea harus merekrut kiper elit untuk bersaing memperebutkan gelar dengan tim-tim seperti Liverpool, City, dan Arsenal. "Sulit dengan Robert Sanchez karena dia kadang-kadang tampil bagus," kata Cole. "Dia digantikan oleh Filip Jorgensen dalam starting line-up beberapa hari lalu. Jadi, sepertinya Liam Rosenior belum memutuskan kiper utama, meskipun dia mengatakan 'tidak punya kiper utama'. Itulah cara dia bekerja.
Mantan pemain internasional Inggris itu kemudian menyarankan agar The Blues mencoba merekrut Trafford, yang kesulitan bersaing dengan Gianluigi Donnarumma di Etihad Stadium. Dia menambahkan: "Ketika kiper seperti James Trafford tersedia, maka Chelsea mungkin harus bertindak. Sanchez memang sedang berkembang, tapi saya masih berpikir ada level lain. Apakah dia akan siap tepat waktu untuk Chelsea agar bisa bersaing di Liga Champions dan menantang Arsenal dan Manchester City? Liverpool memiliki Allison, Manchester City memiliki Donnarumma, dan Arsenal memiliki David Raya. Itulah level kiper yang dibutuhkan Chelsea. Sanchez bisa mencapainya, tapi apakah dia bisa mencapainya cukup cepat?"
Rosenior menerapkan rotasi penjaga gawang.
Keputusan untuk mengganti Sanchez dalam kemenangan 4-1 atas Aston Villa menyoroti filosofi 'horses for courses' Rosenior. Meskipun sang pemain Spanyol dilaporkan "sangat kecewa" karena kehilangan posisinya, manajer tersebut memuji profesionalismeyang ditunjukkan di balik layar.
"Saya sangat jujur dengan Rob," jelas Rosenior. "Dia sangat kecewa karena tidak bermain, yang merupakan hal yang saya harapkan dari setiap pemain, baik itu kiper maupun pemain lapangan. Tapi cara Rob merespons dalam latihan, cara dia mendukung Filip - dalam pemanasan, di ruang ganti - sungguh luar biasa."
Mencari konsistensi
Setelah kemenangan telak atas Villa, Chelsea berhasil memperkecil selisih poin menjadi tiga poin dari Villa dan Manchester United, yang masing-masing berada di posisi keempat dan ketiga.
Hasil positif ini akan menjadi modal berharga bagi skuad Rosenior saat mereka menghadapi tim Championship Wrexham di putaran kelima Piala FA pada Sabtu, sebelum bertandang ke Paris untuk menghadapi Paris Saint-Germain di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan. Sanchez akan bertekad membuktikan kepada manajernya bahwa ia layak menjadi kiper utama Chelsea dalam pertandingan-pertandingan krusial ini.
