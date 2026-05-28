Chelsea didesak untuk melakukan langkah transfer mengejutkan demi mendatangkan John Stones dan Robert Lewandowski
Era baru di bawah kepemimpinan Xabi Alonso
Alonso secara resmi akan mengambil alih kursi kepelatihan di Stamford Bridge pada Juli mendatang, setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Chelsea. Gelandang andalan mantan Liverpool dan Real Madrid ini ditetapkan sebagai target utama klub untuk menggantikan Liam Rosenior, yang diberhentikan dari jabatannya bulan lalu akibat masa kepelatihan yang mengecewakan.
Meskipun manajer baru ini mewarisi skuad yang dipenuhi talenta muda mahal, The Blues hanya finis di peringkat kesepuluh di Liga Premier. Dengan kekhawatiran yang masih menghantui terkait fleksibilitas finansial klub, Cole percaya jawabannya terletak pada pasar pemain bebas, khususnya dengan menargetkan para pemenang berulang yang baru saja hengkang dari klub-klub raksasa Eropa.
Stones dan Lewandowski masuk dalam radar
Cole telah mengidentifikasi Stones dan Lewandowski sebagai pemain berpengalaman yang ideal untuk didatangkan. Stones baru-baru ini mengakhiri kariernya yang sarat gelar selama satu dekade di Manchester City, di mana ia meraih enam gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions. Lewandowski juga berstatus bebas transfer setelah masa bakti yang gemilang di Barcelona, di mana ia mencetak 120 gol hanya dalam empat musim.
Berbicara kepada football.london, Cole menjelaskan alasan di balik langkah mengejutkan ini: "Kami tidak tahu bagaimana kondisi keuangan klub. Jadi, tidak masalah mengatakan bahwa kami akan membeli pemain ini dan itu. Kami mungkin harus menjual pemain, kami tidak tahu. Satu hal yang pasti kami tidak inginkan adalah perubahan besar-besaran karena para pemain muda yang Anda percayai tiga tahun lalu: mereka masih pemain yang sama."
Membangun kembali budaya kemenangan
Mantan pemain internasional Inggris itu sangat yakin bahwa skuad Chelsea saat ini kurang memiliki kepemimpinan internal yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Dengan mendatangkan Stones dan Lewandowski, Cole berpendapat bahwa Alonso akan menempatkan "pelatih di lapangan" yang dapat membimbing para bintang muda klub tersebut melewati momen-momen sulit dalam pertandingan besar.
"Mereka hanya membutuhkan apa yang telah saya katakan selama dua atau tiga tahun terakhir, yaitu pengalaman di sekitar mereka dalam tim yang membantu mereka melewati pertandingan untuk melatih mereka, sambil berada di lapangan untuk memberikan kebijaksanaan mereka, Anda tahu, dan membangunnya seperti itu," tambah Cole. "Dan kemudian Anda mendatangkan John Stones dan Robert Lewandowski serta pemain-pemain yang didatangkan secara gratis yang tidak perlu bermain setiap menit di setiap pertandingan, tetapi mereka memahami arti kemenangan, mereka memahami budaya, dan mereka masih bisa membantu di lapangan serta melakukan hal-hal kecil."
Kebutuhan akan kebijaksanaan para veteran
Cole memperingatkan petinggi Chelsea bahwa kegagalan mengatasi kurangnya pengalaman di ruang ganti akan membuat tim menemui "batas atas" terlepas dari seberapa besar bakat individu yang mereka miliki. Ia meyakini bahwa kepemimpinan sejati harus datang dari para pemain itu sendiri, bukan hanya bergantung pada instruksi taktis dari manajer.
"Para pemain saat ini membutuhkannya, mereka memilikinya di dalam kelompok, itu tidak bisa selalu datang dari pelatih. Semua tim hebat dilatih dari dalam ruang ganti mereka sendiri dan pengetahuan serta kebijaksanaan yang diturunkan dari tahun ke tahun," tutup Cole. "Saya benar-benar bingung mengapa orang-orang tidak memahami hal itu. Namun semoga, mereka [pemilik Chelsea] telah membaca situasi dan itulah arah yang mereka ambil sekarang. Ketika Anda mencapai level elit, Anda membutuhkan pengalaman, Anda membutuhkan kebijaksanaan, dan Anda membutuhkan kualitas."