Getty Images Sport
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Chelsea didesak merekrut mantan kiper Liverpool saat Shay Given mengkritik Robert Sanchez karena kesalahan akibat "keputusan gegabah"
Given mengidentifikasi Kelleher sebagai solusinya
Given meyakini bahwa kiper Brentford Caoimhin Kelleher akan menjadi rekrutan yang transformatif bagi Chelsea atau Newcastle pada musim panas ini. Pria Irlandia itu terkesan dengan penampilan terbaru Kelleher dan percaya sang penjaga gawang siap untuk peran sebagai kiper nomor satu.
Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given menyatakan: "Mungkinkah Chelsea atau Newcastle datang untuk Kelleher musim panas ini? Mungkin saja. Itu akan bergantung pada Liverpool dan apakah mereka bisa mengaktifkan semacam klausul untuk merekrutnya sendiri demi mencegah klub lain mendapatkan dia."
Situasi penjaga gawang di Anfield tetap dinamis, dengan Alisson masih sangat kokoh sebagai pilihan utama. Given mencatat: "Banyak hal akan bergantung pada Allison karena Anda tidak akan membawa Kelleher kembali sekarang jika Alisson bertahan untuk dua musim ke depan. Saya pikir Keller akan sangat cocok untuk Newcastle saat ini. Saya pikir dia juga akan sangat cocok untuk Chelsea. Chelsea adalah klub yang sedikit mengejutkan saya karena tidak mendatangkan seseorang, dan saya mengatakan itu sebagai seseorang yang memang menyukai Robert Sanchez."
- Getty Images Sport
Sanchez disorot karena kesalahan fatalnya
Meski mengakui bakat Sanchez, Given mengungkapkan frustrasinya terhadap kecenderungan kiper asal Spanyol itu melakukan kesalahan-kesalahan mencolok.
"Saya sering membelanya musim lalu, tetapi dia terus mengulangi masalah lama dengan beberapa kesalahan yang dibuatnya," tambah Given. "Dia bisa melakukan beberapa penyelamatan luar biasa dan Anda berpikir bahwa pemain ini benar-benar istimewa, tetapi kemudian dia bisa kehilangan kendali di tepi kotak penalti dan menebas seseorang sampai terkapar."
Tekanan terus meningkat pada Chelsea untuk menyelesaikan masalah lama mereka di posisi penjaga gawang, setelah menghabiskan banyak uang untuk berbagai opsi sejak 2018. Given menegaskan bahwa waktunya untuk perubahan adalah sekarang. Ia melanjutkan: "Saya merasa merekrut penjaga gawang baru adalah sesuatu yang bisa terjadi di Chelsea pada musim panas ini, dan jika itu bukan Kelleher mungkin itu akan menjadi orang lain, tetapi itu adalah posisi yang perlu mereka perkuat di jendela transfer ini, bukan jendela transfer berikutnya, melainkan sekarang.
"Xabi Alonso sudah ada di tempat sekarang dan dia mungkin sudah cukup melihat dari Robert Sanchez. Saya tidak yakin. Saya jelas berpikir Newcastle dan Chelsea menginginkan kekuatan di posisi itu dan Kelleher akan menjadi rekrutan yang bagus untuk salah satu dari mereka."
Perdebatan Kelleher vs Mamardashvili
Liverpool sudah mengamankan kesepakatan untuk pemain internasional Georgia Giorgi Mamardashvili, tetapi Given masih belum yakin bahwa ia merupakan prospek yang lebih baik daripada Kelleher. Membahas persaingan tersebut, Given berkata: "Mamardashvili datang ke Liverpool dengan reputasi besar dan sejauh ini dia tampil cukup baik, tetapi saya masih belum yakin bahwa dia akan menjadi kiper nomor satu masa depan setelah Alisson. Sekarang saya justru semakin yakin pada Kelleher karena dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi nomor satu di Brentford dan jelas dia mengenal Liverpool luar dalam.
"Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa dia bisa kembali ke klub dan yang saya sukai dari Kelleher adalah dia membawa ketenangan nyata dalam setiap hal yang dia lakukan. Dia tidak pernah terlihat gentar atau panik terhadap apa pun. Dia bisa melakukan penyelamatan terbaik di dunia lalu bangkit seolah tidak terjadi apa-apa dan langsung mengatur para bek untuk menghadapi sepak pojok."
- Getty
Perkembangan dan pertumbuhan di masa depan
Penampilan Kelleher bersama Brentford telah menunjukkan bahwa ia mampu menangani tekanan sepakbola level elite, menurut Given.
"Saya pikir dia akan terus berkembang sebagai pemain. Saya berharap dia bertahan di Brentford setidaknya untuk satu musim lagi. Itu tidak akan merugikannya," kata mantan kiper Newcastle itu. "Dia sedang membuktikan kepada semua orang bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk bermain secara reguler setiap pekan, dan itu menghadirkan sisi tekanan yang berbeda dibandingkan duduk di bangku cadangan lalu keluar-masuk tim."
Given menutup: "Dia sudah mengerjakan hal-hal lain di luar lapangan, di gym dan dalam latihan, untuk membangun kekuatan tubuh bagian atasnya agar berkembang dan menjadi lebih baik, dan dia akan melakukannya. Saya hanya melihat hal-hal positif untuk masa depan Caoimhin." Dengan Chelsea mencari stabilitas yang lebih besar dan lebih sedikit momen "rush of blood" dari kiper utama mereka, Kelleher menjadi opsi yang kian menarik bagi Chelsea saat mereka berusaha naik di klasemen.
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