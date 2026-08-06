Given meyakini bahwa kiper Brentford Caoimhin Kelleher akan menjadi rekrutan yang transformatif bagi Chelsea atau Newcastle pada musim panas ini. Pria Irlandia itu terkesan dengan penampilan terbaru Kelleher dan percaya sang penjaga gawang siap untuk peran sebagai kiper nomor satu.

Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given menyatakan: "Mungkinkah Chelsea atau Newcastle datang untuk Kelleher musim panas ini? Mungkin saja. Itu akan bergantung pada Liverpool dan apakah mereka bisa mengaktifkan semacam klausul untuk merekrutnya sendiri demi mencegah klub lain mendapatkan dia."

Situasi penjaga gawang di Anfield tetap dinamis, dengan Alisson masih sangat kokoh sebagai pilihan utama. Given mencatat: "Banyak hal akan bergantung pada Allison karena Anda tidak akan membawa Kelleher kembali sekarang jika Alisson bertahan untuk dua musim ke depan. Saya pikir Keller akan sangat cocok untuk Newcastle saat ini. Saya pikir dia juga akan sangat cocok untuk Chelsea. Chelsea adalah klub yang sedikit mengejutkan saya karena tidak mendatangkan seseorang, dan saya mengatakan itu sebagai seseorang yang memang menyukai Robert Sanchez."



