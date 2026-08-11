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Chelsea didesak merekrut Dusan Vlahovic sebagai "pertaruhan yang sangat menarik" saat ia masih tanpa klub setelah hengkang dari Juventus
Vlahovic didesak untuk bergabung dengan Chelsea
Menurut talkSPORT, pakar sepakbola Eropa Andy Brassell meyakini Chelsea seharusnya mempertimbangkan untuk merekrut Vlahovic, yang sudah hampir enam pekan tanpa klub. Pemain berusia 26 tahun itu meninggalkan Juventus setelah menjalani periode yang menantang, ketika ia berkutat dengan cedera abduktor tetapi tetap mampu mencetak 68 gol dalam 168 penampilan dan memenangi Coppa Italia.
Namun, gajinya yang tinggi, lebih dari £300.000 per pekan, telah membuat banyak peminat mundur. Brassell mengatakan: "Secara teknis dia sudah menganggur hampir enam pekan, jadi ini sedikit mengejutkan buat saya. Saya tadinya mengira Atletico [Madrid] atau Newcastle [United] akan memberinya tawaran. Sepakbola adalah komunitas kecil dan kabar buruk cepat menyebar, tetapi jelas ada anggapan bahwa orang-orang entah tidak yakin dengan kebugarannya atau potensinya untuk mencapai level berikutnya."
- Getty Images
Transfer ke Besiktas sudah di ambang mata
Terlepas dari adanya saran untuk pindah ke Premier League, Vlahovic tampaknya ditakdirkan menuju Turki. Besiktas muncul sebagai kandidat terdepan yang jelas untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutannya.
Brassell menjelaskan situasi terkait klub Turki tersebut: "Sangat mungkin itu adalah Besiktas. Mereka sudah mengajukan tawaran untuknya beberapa waktu lalu, dan jelas mereka bermain dengan sejumlah uang yang tidak mereka habiskan untuk Mo Salah meskipun mereka melakukan hal ala Trump itu. 'Kami memang tidak pernah tertarik sejak awal.' Ya, saya tidak terlalu yakin soal itu. Mereka jelas punya beberapa euro untuk dibelanjakan, beberapa euro bebas pajak jika Anda adalah Dusan Vlahovic. Dia akan mendapatkan gaji yang lebih baik di sana daripada yang akan dia dapatkan di tempat lain."
Lini serang Chelsea di bawah Xabi Alonso
Xabi Alonso saat ini memiliki empat penyerang di Chelsea, termasuk Joao Pedro, Danny Welbeck, Nicolas Jackson, dan Liam Delap. Meski klub itu belum melakukan pendekatan konkret untuk Vlahovic pada musim panas ini, Brassell menilai kesepakatan dengan pemotongan gaji bisa masuk akal.
Ia menambahkan: "Jadi dia hanya tersisa dengan apa yang tersisa untuknya, yang mungkin adalah Besiktas. Tetapi jika saya adalah tim Premier League, omong-omong belum tentu Newcastle, saya bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi rekrutan yang layak untuk Chelsea. Sejujurnya, saya tahu mereka pernah tertarik sebelumnya, tetapi jika mereka bisa mendapatkannya dengan setengah dari yang ia peroleh di Juventus... dia mendapatkan bayaran sangat besar di Juventus musim lalu dalam semacam kesepakatan jangka pendek. Saya pikir itu mungkin merupakan kesepakatan yang cukup bagus untuk semua pihak. Jelas mereka tidak berpikir sama, tetapi saya rasa dia akan menjadi perjudian yang sangat layak diambil bagi tim Premier League karena dalam performa terbaiknya dia benar-benar bagus."
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Vlahovic?
Vlahovic kini harus merampungkan destinasi berikutnya seiring musim baru yang semakin dekat. Besiktas masih berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Kecuali Chelsea atau klub top Eropa lain melancarkan pembajakan dramatis pada saat-saat terakhir, sang penyerang kemungkinan besar akan segera bermain di Super Lig Turki.
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