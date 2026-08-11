Menurut talkSPORT, pakar sepakbola Eropa Andy Brassell meyakini Chelsea seharusnya mempertimbangkan untuk merekrut Vlahovic, yang sudah hampir enam pekan tanpa klub. Pemain berusia 26 tahun itu meninggalkan Juventus setelah menjalani periode yang menantang, ketika ia berkutat dengan cedera abduktor tetapi tetap mampu mencetak 68 gol dalam 168 penampilan dan memenangi Coppa Italia.

Namun, gajinya yang tinggi, lebih dari £300.000 per pekan, telah membuat banyak peminat mundur. Brassell mengatakan: "Secara teknis dia sudah menganggur hampir enam pekan, jadi ini sedikit mengejutkan buat saya. Saya tadinya mengira Atletico [Madrid] atau Newcastle [United] akan memberinya tawaran. Sepakbola adalah komunitas kecil dan kabar buruk cepat menyebar, tetapi jelas ada anggapan bahwa orang-orang entah tidak yakin dengan kebugarannya atau potensinya untuk mencapai level berikutnya."