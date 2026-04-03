Chelsea dan Sonia Bompastor harus kembali ke titik awal: Pemenang dan pecundang di babak perempat final Liga Champions Wanita, di mana juara bertahan Arsenal memenangkan laga derbi Inggris yang penuh rivalitas, sementara Alexia Putellas dan pemain lain memperkuat peluang mereka meraih Ballon d'Or

Hanya ada satu pertandingan yang benar-benar mengecewakan di delapan laga terakhir ini, saat Barcelona menghancurkan Real Madrid dengan agregat 12-2. Fakta bahwa kedua tim itu bertanding di Liga F di antara dua leg tersebut, dan tim Catalan itu kembali menang meyakinkan untuk mengamankan gelar liga lainnya berkat kemenangan 3-0, terasa semakin menyakitkan bagi Las Blancas. Meskipun secara konsisten menjadi runner-up di Spanyol, jarak yang harus ditutup Madrid untuk mendekati Barca tetaplah sangat besar.

Apa yang kurang dalam drama pada pertandingan tersebut diimbangi oleh laga-laga lainnya. Meskipun kemenangan Bayern atas Manchester United awalnya sudah diperkirakan, leg kedua penuh dengan ketegangan, meskipun juara Jerman itu menang 3-2 di leg pertama di Old Trafford. Gol pembuka United di awal pertandingan di Allianz Arena memaksa tuan rumah untuk melakukan comeback di akhir laga, dan mereka berhasil menyelesaikan tugas tersebut dalam akhir yang dramatis.

Kemenangan Arsenal atas Chelsea, di sisi lain, juga berlangsung ketat, dengan The Gunners mampu memanfaatkan momen-momen krusial lebih baik daripada The Blues, terutama dalam kemenangan 3-1 mereka di leg pertama, sehingga upaya comeback di menit-menit akhir dari rival London mereka tidak menjadi masalah besar.

Lalu ada pertemuan yang penuh nostalgia, saat Wolfsburg dan Lyon, dua raksasa sepak bola wanita Eropa dari dekade sebelumnya, berhadapan di era baru. Sepanjang 2010-an, inilah rivalitas di Liga Champions, yang menjadi final pada 2013, 2016, 2018, dan 2020. Dalam beberapa tahun terakhir, Wolfsburg telah disalip oleh tim-tim dengan kekuatan finansial yang lebih besar, sementara Lyon mampu mengikuti laju investasi tersebut. Namun, tim Jerman ini memberikan perlawanan yang luar biasa di sini, membawa pertandingan hingga perpanjangan waktu sebelum akhirnya kalah dengan agregat 4-1.

Jadi, sebelum perhatian beralih ke babak semifinal yang akan dimulai pada akhir April, mari kita sejenak menengok kembali babak delapan besar dan apa yang kita pelajari, saat GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari babak perempat final Liga Champions Wanita...