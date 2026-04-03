GFX Chelsea drawing board
Chelsea dan Sonia Bompastor harus kembali ke titik awal: Pemenang dan pecundang di babak perempat final Liga Champions Wanita, di mana juara bertahan Arsenal memenangkan laga derbi Inggris yang penuh rivalitas, sementara Alexia Putellas dan pemain lain memperkuat peluang mereka meraih Ballon d'Or

Winners & losers
Kini tinggal empat tim. Salah satu dari Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, atau Lyon akan dinobatkan sebagai juara Liga Champions Wanita bulan depan, setelah keempat tim tersebut berhasil melaju ke babak perempat final yang menegangkan selama seminggu terakhir. Bayern akan berhadapan dengan Barca akhir bulan ini, sementara juara bertahan Arsenal akan menghadapi Lyon, dan pemenangnya akan bertanding di final di Oslo, Norwegia, pada akhir Mei.

Hanya ada satu pertandingan yang benar-benar mengecewakan di delapan laga terakhir ini, saat Barcelona menghancurkan Real Madrid dengan agregat 12-2. Fakta bahwa kedua tim itu bertanding di Liga F di antara dua leg tersebut, dan tim Catalan itu kembali menang meyakinkan untuk mengamankan gelar liga lainnya berkat kemenangan 3-0, terasa semakin menyakitkan bagi Las Blancas. Meskipun secara konsisten menjadi runner-up di Spanyol, jarak yang harus ditutup Madrid untuk mendekati Barca tetaplah sangat besar.

Apa yang kurang dalam drama pada pertandingan tersebut diimbangi oleh laga-laga lainnya. Meskipun kemenangan Bayern atas Manchester United awalnya sudah diperkirakan, leg kedua penuh dengan ketegangan, meskipun juara Jerman itu menang 3-2 di leg pertama di Old Trafford. Gol pembuka United di awal pertandingan di Allianz Arena memaksa tuan rumah untuk melakukan comeback di akhir laga, dan mereka berhasil menyelesaikan tugas tersebut dalam akhir yang dramatis.

Kemenangan Arsenal atas Chelsea, di sisi lain, juga berlangsung ketat, dengan The Gunners mampu memanfaatkan momen-momen krusial lebih baik daripada The Blues, terutama dalam kemenangan 3-1 mereka di leg pertama, sehingga upaya comeback di menit-menit akhir dari rival London mereka tidak menjadi masalah besar.

Lalu ada pertemuan yang penuh nostalgia, saat Wolfsburg dan Lyon, dua raksasa sepak bola wanita Eropa dari dekade sebelumnya, berhadapan di era baru. Sepanjang 2010-an, inilah rivalitas di Liga Champions, yang menjadi final pada 2013, 2016, 2018, dan 2020. Dalam beberapa tahun terakhir, Wolfsburg telah disalip oleh tim-tim dengan kekuatan finansial yang lebih besar, sementara Lyon mampu mengikuti laju investasi tersebut. Namun, tim Jerman ini memberikan perlawanan yang luar biasa di sini, membawa pertandingan hingga perpanjangan waktu sebelum akhirnya kalah dengan agregat 4-1.

Jadi, sebelum perhatian beralih ke babak semifinal yang akan dimulai pada akhir April, mari kita sejenak menengok kembali babak delapan besar dan apa yang kita pelajari, saat GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari babak perempat final Liga Champions Wanita...

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Alexia Putellas

    Dengan cedera yang dialami Aitana Bonmati pada Desember lalu—yang kemungkinan besar akan mengakhiri musimnya—pemenang Ballon d'Or Feminin hampir pasti akan berbeda untuk pertama kalinya sejak bintang Spanyol itu meraih gelar pertamanya dari tiga gelar berturut-turut pada 2023. Saat ini, kandidat terkuat untuk menggantikan Bonmati adalah rekan setimnya di Barcelona, Alexia Putellas, yang akan menyamai rekor rekan senegaranya dengan tiga gelar Ballon d'Or jika ia dinobatkan sebagai pemenang di Paris pada akhir tahun ini.

    Tentu saja, penampilan gemilang Putellas dalam kemenangan telak Barcelona atas Real Madrid pada laga Clasico wanita pertama di Liga Champions tidak merugikan peluangnya. Pemain berusia 32 tahun itu mencetak dua gol dan memberikan tiga assist dari 12 gol Blaugrana di dua leg, merayakan penampilan ke-500-nya untuk klub dengan gaya yang mengesankan sambil memastikan para pemilih Ballon d'Or melihatnya tampil gemilang di pertandingan yang paling banyak ditonton.

    "Saya tak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan saat ini," kata Putellas kepada Disney+ setelah lebih dari 60.000 pendukung menyaksikan leg kedua pada Rabu di Camp Nou. "Ini sungguh magis. Sekitar 20 tahun lalu, saya duduk di sudut stadion bersama keluarga saya, dan kini saya bisa mengatakan bahwa saya telah memainkan pertandingan ke-500 untuk klub ini di sini.

    "Saya sangat bersyukur dan saya harap para penggemar di sini melihatnya sebagai peluang bagi mereka, karena saya pernah berada di posisi mereka. Saya manusia biasa, seperti semua orang di sini hari ini, dan suatu hari nanti saya yakin mereka bisa mencapainya."

  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Linda Caicedo

    Linda Caicedo adalah salah satu pemain muda terbaik di dunia. Pemenang penghargaan NXGN 2024 kategori putri ini, yang merupakan pemain timnas Kolombia, baru berusia 21 tahun namun telah mencuri perhatian di turnamen Copa America dan Piala Dunia, memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola wanita. Namun, di level klub, sulit untuk merasa bahwa ia berada di tempat yang tepat untuk mengubah potensi itu menjadi kesuksesan tim.

    Itu adalah pernyataan yang luar biasa untuk seorang pemain yang membela Real Madrid, salah satu klub sepak bola terbesar dan paling bergengsi dalam sejarah, namun Las Blancas secara konsisten dan nyaman berada di posisi kedua di Spanyol, dengan Barcelona jauh di depan, artinya peluang meraih trofi domestik sangat langka, apalagi di level internasional. Memang, Barca telah memenangkan hampir semua trofi domestik yang tersedia sejak Madrid masuk ke dunia sepak bola wanita pada 2020, dengan Atletico Madrid menjadi tim yang memanfaatkan kedua kegagalan tersebut.

    Babak perempat final Liga Champions semakin mempertegas hal tersebut. Caicedo tampil gemilang pada leg pertama melawan Barca, mencetak dua gol yang benar-benar luar biasa. Namun, timnya kalah 6-2 di kandang sendiri, sehingga leg kedua, beserta kontribusi luar biasa Caicedo, menjadi tak relevan.

    Dari sudut pandang netral, hal ini membuat keputusan pemain berusia 21 tahun itu pada November lalu untuk menandatangani kontrak hingga 2031 semakin membuat frustrasi. Dia adalah pesepakbola papan atas yang layak memenangkan trofi dan memiliki kemampuan untuk menciptakan momen-momen yang memastikan kemenangan - tetapi dia tidak akan bisa melakukannya di tim Real Madrid yang jauh dari level elit.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Pernille Harder

    Musim yang luar biasa bagi Pernille Harder. Bintang Bayern Munich ini menjadi salah satu pemain paling produktif di Eropa, membantu timnya tetap berada di jalur untuk meraih treble domestik lagi sekaligus tetap bersaing di Liga Champions. Performa apiknya berlanjut hingga babak perempat final, di mana dua golnya di Old Trafford membantu juara Jerman itu unggul 3-2 pada leg pertama pertemuan mereka dengan Manchester United - keunggulan yang kemudian mereka pertahankan dengan kemenangan 2-1 di Allianz Arena untuk melaju ke empat besar.

    Sebagai penggemar United sejak kecil, mencetak dua gol di Theatre of Dreams bagi Harder adalah hal yang istimewa. “Saya tidak pernah berpikir akan mencetak dua gol di Old Trafford,” katanya kepada Disney+. “Saat saya masih kecil, tidak ada tim wanita, jadi hal itu bahkan tidak mungkin terjadi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.”

    Namun, seperti yang ditambahkan Harder, hal terpenting adalah kemenangan tersebut, yang membawa Bayern melaju ke babak semifinal. Hal itu tentu penting bagi tim, tetapi juga patut diperhatikan bagi Harder, yang kini telah mencetak 26 gol dan 10 assist musim ini.

    Performa seperti itu pantas membuatnya masuk dalam nominasi Ballon d’Or, yang kemungkinan besar akan dimenangkannya pada 2020 jika penghargaan tersebut tidak dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Namun, meraih Ballon d’Or akan sulit, terutama karena Bayern akan menghadapi Barcelona di babak berikutnya, tetapi pertandingan-pertandingan ini menyoroti betapa hebatnya penampilan Harder saat ini.

  • Marc Skinner 2026Getty Images

    PEMENANG: Marc Skinner

    Manajer United, Marc Skinner, sejujurnya telah berada di bawah tekanan hampir sepanjang masa jabatannya di klub ini. Secara keseluruhan, pria berusia 43 tahun itu telah mengatasinya dengan sangat baik, mengingat berbagai faktor di luar kendalinya yang justru tidak membantu.

    Di musim ini saja, bursa transfer musim panas yang mengecewakan membuatnya memiliki skuad yang tidak layak untuk bersaing di empat ajang, sesuatu yang membuat seorang pakar menyarankan bahwa klub telah mengecewakan tim wanita. Tiga rekrutan bagus pada Januari menutupi kekurangan itu di beberapa area, hingga serangkaian cedera membuat United memiliki bangku cadangan yang sangat tipis untuk perjalanan ke Munich pada Rabu.

    Namun, dengan tekanan yang semakin meningkat akibat tersingkirnya Red Devils dari Piala FA, kekalahan di final Piala Liga, dan upaya merebut gelar Liga Super Wanita yang terasa sudah mati sejak pertengahan November, sulit untuk mencari alasan bagi Skinner saat timnya kalah 2-1 di Allianz Arena dan tersingkir dari Liga Champions.

    Semua bermula dengan baik. Skinner membuat timnya menyerang dengan niat di babak pertama, dengan Melvine Malard menjadi ancaman utama. Hanya dalam 15 menit, ia sudah mengalahkan kiper Bayern, Ena Mahmutovic, dan memaksa kiper muda itu melakukan dua penyelamatan bagus. Momentum sepenuhnya ada di pihak United.

    Namun, setelah jeda, Setan Merah tidak melepaskan tembakan hingga menit ke-87, saat mereka tiba-tiba tertinggal 2-1 pada pertandingan tersebut dan 5-3 secara agregat. Tidak pernah diharapkan bahwa United dapat mempertahankan energi tinggi sepanjang pertandingan, tetapi perbedaannya begitu drastis dan merugikan, tanpa ada jeda dari serangan.

    Mungkin itu disebabkan oleh kelelahan akibat skuad yang terlalu dipaksakan dan dilanda cedera, tetapi komentar Maya Le Tissier setelah pertandingan tidak menunjukkan hal itu, dan Skinner tidak membantu dirinya sendiri dengan cara ia menggunakan bangku cadangan. Lea Schuller, penyerang produktif yang didatangkan dari Bayern pada Januari, baru dimasukkan pada menit ke-86.

    Sekali lagi, ada banyak faktor yang meringankan yang berarti perjalanan United ke perempat final Liga Champions, pada debut mereka di kompetisi ini, sangatlah luar biasa dan tentu saja bukan sebuah kegagalan. Namun cara di mana Setan Merah runtuh pada leg kedua Rabu lalu akan meninggalkan rasa pahit, mengingat posisi mereka saat itu dengan hanya 45 menit tersisa dalam pertandingan.

  • Caitlin Foord Taylor Hinds Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Arsenal

    Bisa dikatakan bahwa, pada fase penyisihan grup, tidak banyak yang menduga upaya Arsenal mempertahankan gelar Liga Champions sejauh ini akan berjalan sesukses ini. Setelah dikalahkan oleh Lyon dan Bayern Munich, serta hanya meraih kemenangan atas tim-tim yang seharusnya bisa mereka taklukkan, The Gunners tampaknya membutuhkan waktu untuk memanaskan mesin di awal musim 2025-26.

    Namun, kini mereka sudah siap. Arsenal tampil luar biasa di paruh kedua musim ini, memasuki laga perempat final pekan lalu melawan Chelsea dengan hanya sekali kalah sejak awal tahun, dan itu pun saat bermain dengan 10 pemain dalam kekalahan di semifinal Piala Liga melawan Manchester United. Mereka meraih trofi FIFA Women’s Champions Cup pada Januari, mengalahkan pemimpin klasemen WSL Manchester City pada Februari, dan kini menambah prestasi itu dengan mengakhiri impian Liga Champions Chelsea sambil melanjutkan pertahanan gelar mereka sendiri.

    Yang terakhir ini terasa sangat manis. The Blues telah menjadi kekuatan dominan di Inggris selama hampir satu dekade, namun kejayaan Eropa tetap tak terjangkau bagi mereka. Hal ini berarti Arsenal tetap menjadi satu-satunya tim Inggris yang pernah memenangkan Liga Champions Wanita, dan fakta tersebut akan bertahan satu musim lagi setelah The Gunners berhasil mengeliminasi rival London mereka secara langsung.

    Para penggemar tim ini berhak meyakini bahwa tim mereka bisa mengangkat trofi itu lagi. Arsenal sedang dalam performa yang sangat baik dan tidak ada tim tersisa di kompetisi ini yang tidak memiliki kelemahan. Apa yang bisa menghentikan mereka untuk melaju hingga akhir sekali lagi?

  • Katie McCabe Sonia Bompastor Arsenal Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Sonia Bompastor

    Jika musim pertama Sonia Bompastor sebagai pelatih Chelsea bisa dibilang berjalan sangat baik, musim keduanya di klub ini bisa dibilang berjalan sangat buruk. Tentu saja, hal ini dilihat dari standar klub itu sendiri, mengingat ia memang berhasil membawa The Blues meraih gelar Piala Liga lagi bulan lalu dan mereka masih bertahan di Piala FA. Namun, kegagalan lagi di Liga Champions akan menjadi hal yang sangat mengecewakan, mengingat trofi inilah yang sangat didambakan tim.

    Meskipun telah memenangkan enam gelar WSL berturut-turut dan menjadi tim terbaik di Inggris dengan selisih yang konsisten selama sebagian besar 10 tahun terakhir, Chelsea baru sekali mencapai final Liga Champions Wanita - dan di sana mereka dihancurkan oleh Barcelona, kalah 4-0. Ketika Emma Hayes meninggalkan klub pada akhir musim 2023-24, Bompastor dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengambil alih tongkat estafet dan membawa The Blues melewati rintangan.

    Sebagai satu-satunya wanita yang pernah memenangkan Liga Champions baik sebagai pemain maupun manajer, ia datang dengan kredensial yang tepat, namun kesenjangan antara Chelsea dan Barcelona—yang sering kali menjadi tim yang mengeliminasi mereka dari kompetisi Eropa—terbongkar saat tim Catalan itu menang dengan agregat 8-2 di semifinal musim lalu.

    Namun, kekalahan dari Arsenal di perempat final tahun ini akan terasa sangat mengecewakan. Kemenangan The Gunners dalam rivalitas ini sangat jarang terjadi selama bertahun-tahun, dengan mereka hanya mencatatkan lima kemenangan dalam 22 pertemuan terakhir sebelum laga ini, dibandingkan dengan 13 kemenangan Chelsea. Namun, di tengah pertahanan gelar WSL yang sangat mengecewakan, daftar cedera yang cukup panjang, dan VAR yang juga menjadi tambahan kontroversial, The Blues tidak dapat mempertahankan rekor kuat mereka di perempat final ini, kalah di leg pertama dengan skor 3-1 yang sulit, sehingga kemenangan 1-0 di Stamford Bridge pada Rabu menjadi sia-sia.

    Impian Eropa Chelsea kembali pupus. Klub meyakini Bompastor adalah manajer yang tepat untuk mewujudkannya, sebagaimana dibuktikan dengan kontrak empat tahun baru yang diterimanya awal tahun ini, namun sang pelatih asal Prancis harus kembali ke papan gambar setelah tersingkir dengan sangat mengecewakan ini - yang merupakan tersingkir paling awal bagi The Blues dalam empat tahun terakhir.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-LYONAFP

    PEMENANG: Melchie Dumornay

    Lyon memasuki laga melawan Wolfsburg sebagai favorit untuk lolos, namun setelah kalah 1-0 pada leg pertama di Jerman, tersingkir menjadi kemungkinan nyata menjelang pertandingan leg kedua. Gol Lily Yohannes memastikan laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu, namun akhirnya Melchie Dumornay yang tampil sebagai pahlawan dan membawa tim peraih gelar delapan kali itu unggul secara agregat.

    Gol Dumornay pada menit ke-102 bukanlah gol yang indah, karena ia bereaksi paling cepat di dalam kotak penalti untuk menyarangkan bola yang memantul setelah tendangan bebas, tetapi wajar saja jika pemain internasional Haiti ini menjadi penentu kemenangan mengingat dampak yang terus ia berikan bagi tim Lyon ini. Masih berusia 22 tahun, penyerang ini kembali masuk dalam daftar favorit untuk Ballon d'Or pada 2026, dan jika ia dapat mempertahankan performa apiknya saat Lyon menghadapi Arsenal di semifinal serta memainkan peran utama dalam memastikan tempat di final, maka Dumornay bisa dengan mudah menembus podium Ballon d'Or.