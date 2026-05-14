Chelsea dan Roc Nation Sports International menjalin kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan di Amerika Serikat
Apa yang terjadi?
Chelsea dan Roc Nation mengumumkan kemitraan tersebut pada hari Kamis, menandai dimulainya kerja sama yang akan berfokus pada narasi budaya. Menurut Roc Nation, kemitraan ini akan berpusat pada upaya menempatkan Chelsea di persimpangan antara sepak bola, musik, budaya, dan hiburan, sekaligus memperkuat posisi klub sebagai pemimpin di pasar Amerika. Tujuan kemitraan ini adalah untuk memperluas jangkauan Chelsea, baik di Amerika maupun di platform-platform utama.
Bersama-sama, kedua pihak akan mengembangkan kampanye untuk memanfaatkan budaya pop Amerika sambil membantu Chelsea berkembang sebagai merek olahraga dan gaya hidup.
Apa yang dikatakan
“Kemitraan ini merupakan langkah besar dalam upaya kami menjalin hubungan dengan para penggemar di Amerika Serikat,” kata Direktur Merek Chelsea, Scott Fenton. “Dengan mengedepankan budaya, musik, dan kreativitas, kami membangun hubungan yang lebih dalam dan otentik dengan generasi baru pendukung yang memandang sepak bola sebagai gaya hidup.”
Presiden Roc Nation Sports International, Michael Yormark, menambahkan: “Sepak bola belum pernah sebegitu berpengaruh secara budaya di AS. Ambisi kami adalah membantu Chelsea hadir di momen, platform, dan percakapan yang benar-benar penting bagi penggemar modern. Kami bangga bermitra dengan klub yang berbagi etos kami untuk menjadi berbeda dan menembus batas.”
Apa itu Roc Nation?
Didirikan pada tahun 2008 oleh rapper legendaris Jay-Z, Roc Nation memasuki dunia olahraga pada tahun 2013 setelah sebelumnya berkecimpung di bidang manajemen artis, penerbitan, tur, dan film. Pada tahun 2019, perusahaan ini semakin berkembang dengan pembukaan kantor cabang di London. Cabang internasional Roc Nation saat ini bekerja sama dengan beberapa pemain yang akan tampil di Piala Dunia musim panas ini, termasuk Vinicius Junior, Endrick, dan Chris Richards, sekaligus memberikan konsultasi kepada klub-klub seperti Como, Burnley, Marseille, dan Matchroom Boxing.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kerja sama antara Roc Nation dan Chelsea akan diluncurkan melalui serangkaian kampanye, peluncuran konten, dan acara langsung selama beberapa bulan ke depan. Di bidang olahraga, Chelsea akan fokus pada pekan-pekan terakhir musim Liga Premier mereka serta final Piala FA akhir pekan ini melawan Manchester City.