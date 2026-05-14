Chelsea dan Roc Nation mengumumkan kemitraan tersebut pada hari Kamis, menandai dimulainya kerja sama yang akan berfokus pada narasi budaya. Menurut Roc Nation, kemitraan ini akan berpusat pada upaya menempatkan Chelsea di persimpangan antara sepak bola, musik, budaya, dan hiburan, sekaligus memperkuat posisi klub sebagai pemimpin di pasar Amerika. Tujuan kemitraan ini adalah untuk memperluas jangkauan Chelsea, baik di Amerika maupun di platform-platform utama.

Bersama-sama, kedua pihak akan mengembangkan kampanye untuk memanfaatkan budaya pop Amerika sambil membantu Chelsea berkembang sebagai merek olahraga dan gaya hidup.