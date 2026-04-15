Chelsea dan Barcelona menanggapi rumor transfer dengan 'selera humor' sementara bintang Bundesliga itu berbagi impiannya di Liga Champions
Menghadapi gempurannya spekulasi transfer
Perwakilan sang penyerang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klub asal Catalunya tersebut telah menghubunginya terkait kemungkinan kepindahan ke Spotify Camp Nou. Dengan klausul pelepasan yang dilaporkan berkisar antara €25 juta hingga €29 juta, penyerang kelahiran Jerman ini menjadi pilihan menarik bagi klub-klub yang ingin memperkuat lini depan mereka tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam untuk mendatangkan bintang-bintang ternama.
Profil Asllani melambung tinggi musim ini, yang memicu spekulasi intens mengenai kepindahannya ke Liga Premier atau La Liga. Terlepas dari semua keributan itu, sang penyerang tetap bersikap santai terhadap gosip seputar masa depannya di Rhein-Neckar-Arena.
"Saya berusaha menjaga rasa humor saya dalam segala hal. Itu adalah salah satu kekuatan terbesar saya," kata Asllani kepada Sky Sport. "Saya berusaha tetap tenang. Apa yang orang katakan, saya tidak bisa memengaruhinya. Saya hanya bisa memengaruhi apa yang terjadi di lapangan. Di sana, saya akan selalu memberikan segalanya, selalu berjuang habis-habisan. Pada akhirnya, itu juga pertanda baik bahwa orang-orang membicarakan saya. Karena itu berarti saya juga tampil baik. Oleh karena itu, tentu saja itu baik, tapi tidak menarik bagi saya. Saya berdiri di lapangan, saya memberikan segalanya. Sampai hari pertandingan terakhir, dan kemudian kita akan lihat."
Klub-klub besar Eropa mulai melirik saat Asllani bersinar di Jerman
Penyerang berbakat ini saat ini terikat kontrak jangka panjang dengan Hoffenheim hingga tahun 2029, yang memberikan klub asal Jerman tersebut posisi tawar yang kuat. Namun, Barcelona bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memantau situasi ini; baik Chelsea maupun Tottenham juga diyakini terus mengamati perkembangannya. Profil Asllani sebagai penyerang yang kuat secara fisik dan melakukan tekanan tinggi dipandang sangat cocok untuk liga papan atas Inggris, menjadikannya target utama para pencari bakat Liga Premier.
Nilai pasarnya yang terus meningkat didukung oleh angka-angka mengesankan di lapangan musim ini. Asllani telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang klinis dan kreatif di sepertiga akhir lapangan. Dengan catatan luar biasa berupa 10 gol dan sembilan assist, kemampuannya dalam mencetak gol dan memfasilitasi permainan telah menjadikannya salah satu talenta muda yang paling banyak dibicarakan di Eropa.
Mengejar impian Liga Champions
Meskipun Asllani tetap fokus pada masa kini bersama Hoffenheim, ia sangat terbuka mengenai tujuan karier utamanya. Kesempatan untuk bermain di panggung terbesar Eropa tetap menjadi motivasi utama bagi pemain internasional Kosovo ini, yang mengakui bahwa kompetisi tersebut memiliki tempat istimewa di hatinya. "Tentu saja, Liga Champions adalah impian bagi setiap pesepakbola. Menurut saya, bermain di Liga Champions adalah perasaan yang luar biasa," jelas Asllani. "Saya merinding hanya dengan menonton dan mendengarkan lagu kebangsaan. Saya selalu menonton Liga Champions bersama ayah saya, itulah sebabnya bermain di Liga Champions suatu hari nanti adalah tujuan yang sangat besar bagi saya. Saya telah memimpikannya sejak masih kecil."
Peran Liga Champions dalam masa depan Asllani
Ambisi ini mungkin akan berperan penting dalam menentukan klub mana yang akan berhasil merekrutnya. Meskipun Chelsea dan Tottenham dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas, kurangnya jaminan untuk berlaga di kompetisi Eropa papan atas di beberapa klub yang tertarik bisa menjadi kendala. Bagi seorang pemain yang telah berhasil bangkit dari cedera serius untuk mencapai level ini, prestise Liga Champions jelas merupakan langkah logis berikutnya. Saat ini, Hoffenheim berada di peringkat keenam Bundesliga, tertinggal lima poin dari RB Leipzig yang berada di peringkat keempat untuk memperebutkan tempat kualifikasi Liga Champions terakhir dengan hanya tersisa lima pertandingan di musim ini.