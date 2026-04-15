Chelsea dan Barcelona menanggapi rumor transfer dengan 'selera humor' sementara bintang Bundesliga itu berbagi impiannya di Liga Champions

Perwakilan sang penyerang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klub asal Catalunya tersebut telah menghubunginya terkait kemungkinan kepindahan ke Spotify Camp Nou. Dengan klausul pelepasan yang dilaporkan berkisar antara €25 juta hingga €29 juta, penyerang kelahiran Jerman ini menjadi pilihan menarik bagi klub-klub yang ingin memperkuat lini depan mereka tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam untuk mendatangkan bintang-bintang ternama.

Profil Asllani melambung tinggi musim ini, yang memicu spekulasi intens mengenai kepindahannya ke Liga Premier atau La Liga. Terlepas dari semua keributan itu, sang penyerang tetap bersikap santai terhadap gosip seputar masa depannya di Rhein-Neckar-Arena.

"Saya berusaha menjaga rasa humor saya dalam segala hal. Itu adalah salah satu kekuatan terbesar saya," kata Asllani kepada Sky Sport. "Saya berusaha tetap tenang. Apa yang orang katakan, saya tidak bisa memengaruhinya. Saya hanya bisa memengaruhi apa yang terjadi di lapangan. Di sana, saya akan selalu memberikan segalanya, selalu berjuang habis-habisan. Pada akhirnya, itu juga pertanda baik bahwa orang-orang membicarakan saya. Karena itu berarti saya juga tampil baik. Oleh karena itu, tentu saja itu baik, tapi tidak menarik bagi saya. Saya berdiri di lapangan, saya memberikan segalanya. Sampai hari pertandingan terakhir, dan kemudian kita akan lihat."