Chelsea dan Barcelona memantau bek remaja Twente, Ruud Nijstad, menjelang pembicaraan perpanjangan kontrak
Klub-klub besar Eropa mengincar bintang muda Twente
Menurut laporan dari media Belanda Voetbal International dan media Spanyol Sport, persaingan untuk mendapatkan Nijstad semakin memanas. Raksasa Liga Premier Chelsea dan klub papan atas La Liga Barcelona sama-sama terus memantau perkembangannya. Bek ini telah mengalami kemajuan pesat di Twente, berhasil menembus tim utama, dan mendapat pujian atas ketenangannya. Menyoroti potensi besar bek tengah berusia 18 tahun ini, VI secara eksplisit menyatakan bahwa "Twente memiliki emas di tangan mereka" saat kedua raksasa Eropa tersebut secara signifikan meningkatkan upaya pemantauan mereka menjelang jendela transfer mendatang.
Barca menghentikan sementara upayanya karena harga yang diminta
Meskipun daya tarik Stamford Bridge atau Spotify Camp Nou sangat besar, klub asal Belanda itu tidak bersedia melepas aset andalan mereka begitu saja tanpa perlawanan. Nijstad telah tampil dalam 20 pertandingan tim senior, menyumbang satu gol dan satu assist. Akibatnya, Twente meminta biaya transfer sekitar €8 juta untuk pemain remaja tersebut. Karena penilaian sebesar €8 juta ini, Barcelona saat ini memutuskan untuk menunda langkah apa pun. Mereka menganggap harga tersebut terlalu tinggi pada tahap perkembangannya saat ini, yang berarti klub Catalan tersebut menunda situasi ini daripada sepenuhnya mengabaikan minat jangka panjang mereka.
Twente sangat ingin memastikan kelangsungan timnya dalam jangka panjang
Pihak manajemen klub di Enschede sudah mulai bergerak untuk memperkuat posisi mereka terkait pemain muda berbakat tersebut. Twente memiliki pemain tersebut di bawah kontrak hingga Juni 2027, namun mereka sangat menyadari bahwa ketentuan kontraknya saat ini mungkin tidak cukup untuk menahan minat dari tim-tim terkaya. Oleh karena itu, mereka sangat ingin memperpanjang kontraknya lebih lanjut. Klub Eredivisie ini berharap bahwa kesepakatan baru yang menguntungkan dan jalur yang jelas menuju sepak bola senior reguler akan meyakinkannya bahwa masa depannya dalam waktu dekat tetap berada di Belanda. Bagi klub yang membanggakan pengembangan pemain muda, kehilangan dia lebih awal akan menjadi pukulan yang signifikan.
"Pilihannya adalah memperpanjang kontrak atau pergi, menurut saya," kata Nijstad baru-baru ini kepada ESPN. "Saya memang punya beberapa gagasan, tetapi dalam situasi saat ini, saya adalah pemain FC Twente. Saya bisa mengabaikan hal itu dengan cukup baik dan menyerahkannya kepada orang tua serta manajemen saya. Saya fokus pada sepak bola."
Saatnya mengambil keputusan bagi bintang muda itu
Ke depan, keputusan sepenuhnya ada di tangan sang pemain. Ia harus memilih antara stabilitas lingkungan saat ini dan mengambil risiko besar dengan bergabung ke akademi internasional papan atas. Dengan negosiasi kontrak yang semakin dekat dan klub-klub besar Eropa yang terus memantau perkembangannya, keputusan pasti mengenai langkah kariernya selanjutnya diperkirakan akan segera diambil.