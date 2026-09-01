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Chelsea capai kesepakatan untuk merekrut wonderkid Italia Honest Ahanor dari Atalanta seharga £40 juta
Chelsea mengamankan masa depan jangka panjang dengan kesepakatan Ahanor
Chelsea secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Ahanor dari Atalanta, melanjutkan strategi rekrutmen agresif mereka yang berfokus pada talenta remaja paling menjanjikan di dunia. Chelsea dilaporkan telah menyepakati paket senilai £40 juta untuk membawa bek serbabisa itu ke London Barat, meski para pendukung harus menunggu sebelum melihatnya mengenakan seragam Chelsea. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa pemain berusia 18 tahun itu tidak akan resmi bergabung dengan raksasa Premier League tersebut hingga 2027, memberinya waktu lebih lanjut untuk berkembang di lingkungan kasta tertinggi.
"Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain internasional Italia Honest Ahanor dari klub Serie A Atalanta, dengan sang bek resmi bergabung pada 2027," demikian pernyataan yang dikeluarkan klub melalui situs resmi mereka.
- Getty Images
Atalanta konfirmasi kesepakatan untuk bek muda berbakat
Klub Serie A itu merilis pernyataan resmi untuk menandai kepergian bintang muda mereka, seraya menyampaikan terima kasih atas kontribusinya selama masa singkat namun berdampak di Gewiss Stadium. Dalam pernyataan resmi tersebut, mereka mengatakan: "Atalanta BC dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai untuk transfer Honest Ahanor ke Chelsea FC. Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan itu, sang pemain akan bergabung dengan Chelsea pada 2027."
"Keluarga Percassi, keluarga Pagliuca, dan semua orang di Klub berterima kasih kepada Honest serta mendoakan yang terbaik baginya untuk masa depan pribadi dan profesionalnya."
Rekam jejak internasional dan performa terkini
Perkembangan pesat Ahanor semakin disorot lewat keterlibatannya bersama tim nasional Italia. Meski masih muda, ia mencatatkan 35 penampilan untuk Atalanta musim lalu, jumlah yang mencengangkan untuk musim debut di salah satu liga paling menuntut secara taktik di Eropa. Konsistensinya di Serie A tidak luput dari perhatian tim nasional, yang kemudian membawanya mendapat panggilan ke tim senior, sesuatu yang mengejutkan banyak pihak luar tetapi tampak seperti keniscayaan bagi mereka yang mengikuti perkembangannya dengan saksama. Ia dengan cepat memberi dampak di panggung internasional, dengan mencatatkan dua penampilan senior pertamanya untuk tim nasional Italia pada Juni lalu.
- Getty
Peminjaman strategis
Meski rencana jangka panjangnya adalah agar Ahanor memimpin lini belakang Chelsea, masa depan terdekatnya mencakup jalur pengembangan yang strategis. Laporan menyebutkan bahwa kepindahan pinjaman ke Crystal Palace sudah di ambang terjadi, yang akan memberinya pengalaman penting di Premier League sebelum ia resmi bergabung dengan skuad Chelsea tahun depan. Pendekatan ini mencerminkan cara klub baru-baru ini menangani pemain muda lain yang direkrut dengan sorotan besar, memastikan mereka tidak kewalahan oleh tekanan di Stamford Bridge terlalu dini dalam karier mereka.
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