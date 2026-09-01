Chelsea capai kesepakatan untuk merekrut wonderkid Italia Honest Ahanor dari Atalanta seharga £40 juta

Chelsea secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Ahanor dari Atalanta, melanjutkan strategi rekrutmen agresif mereka yang berfokus pada talenta remaja paling menjanjikan di dunia. Chelsea dilaporkan telah menyepakati paket senilai £40 juta untuk membawa bek serbabisa itu ke London Barat, meski para pendukung harus menunggu sebelum melihatnya mengenakan seragam Chelsea. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa pemain berusia 18 tahun itu tidak akan resmi bergabung dengan raksasa Premier League tersebut hingga 2027, memberinya waktu lebih lanjut untuk berkembang di lingkungan kasta tertinggi.

"Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain internasional Italia Honest Ahanor dari klub Serie A Atalanta, dengan sang bek resmi bergabung pada 2027," demikian pernyataan yang dikeluarkan klub melalui situs resmi mereka.







