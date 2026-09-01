Camara saat ini sedang menjalani tes medis menjelang transfer pada hari terakhir bursa yang terlambat ke Chelsea. Menurut Standard Sport, Chelsea telah mencapai kesepakatan senilai £47 juta untuk merekrut gelandang tersebut dari Monaco.

Chelsea mempercepat upaya mereka untuk mendapatkan Camara hari ini setelah menyetujui penjualan Enzo Fernandez ke Manchester City dengan biaya tetap pemecah rekor sebesar £125 juta. Monaco awalnya meminta biaya yang lebih tinggi untuk Camara, tetapi menurunkan harga yang mereka minta setelah muncul komplikasi dalam kepindahan Folarin Balogun ke Everton. Balogun gagal dalam tes medisnya, yang memaksa Monaco bernegosiasi dengan Chelsea dengan harga yang lebih rendah untuk mengumpulkan dana sebelum tenggat di Prancis.