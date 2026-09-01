AFP
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Chelsea capai kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer untuk gelandang Monaco Lamine Camara sebagai pengganti Enzo Fernandez
Chelsea mencapai kesepakatan pada menit-menit akhir untuk gelandang Monaco
Camara saat ini sedang menjalani tes medis menjelang transfer pada hari terakhir bursa yang terlambat ke Chelsea. Menurut Standard Sport, Chelsea telah mencapai kesepakatan senilai £47 juta untuk merekrut gelandang tersebut dari Monaco.
Chelsea mempercepat upaya mereka untuk mendapatkan Camara hari ini setelah menyetujui penjualan Enzo Fernandez ke Manchester City dengan biaya tetap pemecah rekor sebesar £125 juta. Monaco awalnya meminta biaya yang lebih tinggi untuk Camara, tetapi menurunkan harga yang mereka minta setelah muncul komplikasi dalam kepindahan Folarin Balogun ke Everton. Balogun gagal dalam tes medisnya, yang memaksa Monaco bernegosiasi dengan Chelsea dengan harga yang lebih rendah untuk mengumpulkan dana sebelum tenggat di Prancis.
- AFP
Monaco turunkan harga yang diminta setelah transfer Everton batal
Monaco sempat menolak dua tawaran sebelumnya dari Chelsea untuk Camara pada awal jendela transfer ini. Namun, situasinya berubah cepat hari ini setelah menjadi jelas bahwa Monaco perlu mengamankan transfer pemain keluar. Sumber di Stamford Bridge awalnya meyakini Chelsea tidak akan merekrut pengganti Fernandez kecuali ada peluang di bursa transfer.
Chelsea sempat mempertimbangkan untuk bergerak merekrut Manu Kone, tetapi Roma memblokir transfer tersebut. Gagalnya transfer Balogun ke Everton memberikan peluang yang persis dibutuhkan, sehingga Chelsea bisa bergerak cepat dan menuntaskan kesepakatan untuk Camara. Monaco menerima biaya tetap £47 juta, yang membuka jalan bagi kepindahan itu.
Kepergian Fernandez mendanai kedatangan terlambat di Stamford Bridge
Pemicu transfer Camara adalah penjualan Fernandez senilai £125 juta. Chelsea dan Manchester City mencapai kesepakatan hari ini setelah saga yang berlangsung sepanjang musim panas. Chelsea awalnya menolak tawaran £104 juta dari Manchester City, dengan menuntut biaya tetap yang terjamin.
Setelah Chelsea menolak pendekatan berikutnya dan meminta £135 juta, Manchester City mengajukan tawaran final sebesar £125 juta, yang diterima klub London tersebut. Suntikan dana ini memungkinkan Chelsea merampungkan kontrak enam tahun untuk Camara, yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan. Camara telah menjadi figur kunci bagi Monaco sejak 2024, dengan mencetak enam gol dalam 75 penampilan.
- AFP
Camara bersiap untuk tiba di London dan menjalani debut di Premier League
Camara diperkirakan akan tiba di London pada Rabu untuk secara resmi menuntaskan formalitas transfernya. Dengan asumsi semua dokumen dirampungkan sebelum tenggat waktu dan ia lolos tes medis, Camara akan langsung bergabung dengan skuad Chelsea.
Chelsea berharap gelandang muda itu bisa cepat beradaptasi dengan Premier League saat mereka berupaya membangun momentum setelah kemenangan terbaru atas Brighton.
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