Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Monaco untuk merekrut Camara dengan biaya yang diperkirakan mencapai €45 juta, termasuk bonus. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, transfer itu sudah mendekati rampung dengan hanya jadwal pembayaran yang masih perlu difinalisasi.

Gelandang Senegal itu akan tiba di Stamford Bridge sebagai pengganti langsung Fernandez. Fernandez kini berada dalam tahap lanjutan untuk menuntaskan transfer monumental senilai £120 juta ke rival Premier League, Manchester City, demi bereuni dengan Enzo Maresca. Chelsea secara aktif memburu Camara sepanjang musim panas ini, menyalip Crystal Palace untuk mendapatkan target prioritas mereka.