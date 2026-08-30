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Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Chelsea capai kesepakatan dengan Monaco untuk merekrut Lamine Camara saat Enzo Fernandez kian dekat ke pintu keluar

Transfers
L. Camara
E. Fernandez
Monaco
Chelsea
Premier League
Ligue 1

Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan final dengan Monaco untuk merekrut gelandang Lamine Camara pada hari-hari terakhir bursa transfer. Kedatangan pemain timnas Senegal itu diperkirakan akan memuluskan kepergian besar Enzo Fernandez, yang saat ini sedang merampungkan kepindahan sensasional ke Manchester City setelah tidak lagi mendapat tempat di bawah manajer Chelsea.

  • Chelsea capai kesepakatan untuk gelandang Monaco

    Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Monaco untuk merekrut Camara dengan biaya yang diperkirakan mencapai €45 juta, termasuk bonus. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, transfer itu sudah mendekati rampung dengan hanya jadwal pembayaran yang masih perlu difinalisasi.

    Gelandang Senegal itu akan tiba di Stamford Bridge sebagai pengganti langsung Fernandez. Fernandez kini berada dalam tahap lanjutan untuk menuntaskan transfer monumental senilai £120 juta ke rival Premier League, Manchester City, demi bereuni dengan Enzo Maresca. Chelsea secara aktif memburu Camara sepanjang musim panas ini, menyalip Crystal Palace untuk mendapatkan target prioritas mereka.

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    Alonso mempertanyakan hasrat gelandang yang akan hengkang

    Kepergian Fernandez yang kian dekat mengikuti periode penuh gejolak di bawah manajer Xabi Alonso, yang baru-baru ini mencoret gelandang itu dari skuadnya saat menang di Carabao Cup atas Luton Town. Alonso secara terbuka mempertanyakan mentalitas dan persiapan Fernandez menjelang laga tersebut.

    Menjelaskan keputusan untuk mencoretnya, Alonso menyatakan: "Kami membutuhkan para pemain yang berada dalam kondisi terbaik untuk bermain. Kami perlu mempertimbangkan semuanya, pemain yang sedang berada dalam momen bagus, pemain yang tidak merasakan energi itu untuk bermain. Bagi saya, sangat penting mereka merasakan hasrat untuk bermain dan memiliki persiapan yang baik."

  • Camara membawa catatan impresif ke Stamford Bridge

    Alonso juga mengonfirmasi bahwa ia menggelar pembicaraan pribadi dengan Fernandez sebelum pertandingan. Alonso menambahkan: "Kami berbicara dan kami memutuskan lebih baik dia tidak menjadi bagian dari skuad. Dia adalah pemain top." Dengan hubungan itu tampaknya retak, Chelsea bergerak tegas untuk memastikan mereka tidak kekurangan opsi di lini tengah. Camara telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di Ligue 1 dalam dua tahun terakhir, dengan mencatatkan 75 penampilan untuk Monaco di semua kompetisi. Pemain internasional itu menyumbang enam gol dan 11 assist selama masa suksesnya di Prancis.

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    Apa selanjutnya untuk Chelsea dan lini tengah baru mereka

    Chelsea akan berupaya segera menuntaskan kepindahan Fernandez ke Manchester City sambil secara resmi memperkenalkan Camara dalam beberapa jam ke depan. Rekrutan baru itu akan bergabung dengan lini tengah yang mengalami perubahan besar dan sudah diperkuat para pendatang musim panas, Valentin Barco dan Jordan Henderson. Alonso kini harus segera memadukan kepingan-kepingan baru ini saat Chelsea bersiap menghadapi pertandingan Premier League berikutnya.

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